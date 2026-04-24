이탈리아 "이란 대신 월드컵에? 불가능하고 부적절"

▲지난 3월 26일 이탈리아 베르가모에서 열린 2026 월드컵 유럽 예선 플레이오프 이탈리아 대 북아일랜드의 경기에 앞서 안드레아 아보디 이탈리아 체육부 장관(왼쪽)이 이냐치오 라 루사 이탈리아 상원 의장과 대화하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기