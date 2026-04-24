거리나선 시민단체 "체르노빌 핵 사고 현재 우리 상황과 다르지 않아"

큰사진보기 ▲신규원전반대 울산범시민대책위 회원들이 24일 울산시청 반경 30km 이내에 있는 핵발전소 16기의 각각 이름을 적은 걸개를 등에 짊어지고 울산시청 주변을 행진하고 있다. ⓒ 울산범시민대책위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신규원전반대 울산범시민대책위원회가 24일 행진 도중 울산문화예술회관 앞에서 ‘다이 인’ 퍼포먼스를 진행하고 있다 ⓒ 울산범시민대책위 관련사진보기

1986년 4월 26일 소련 우크라이나의 체르노빌 핵발전소 4호기가 폭발한 '체르노빌 핵발전소 사고' 40주기를 맞았다. 24일, 신규원전반대 울산범시민대책위원회가 "위험 사회를 멈춰라, 한국 핵발전소 상황이 체르노빌과 다르지 않다"며 거리행진을 하면서 주의를 환기시켰다.시민단체 회원들은 울산시청 반경 30km 이내에 있는 핵발전소 16기의 각각 이름을 적은 걸개를 등에 짊어지고 울산시청 – 롯데마트 사거리 – 현대해상 사거리 – 울산문화예술회관 – 울산상공회의소 – 울산시청을 행진했다. 행진 도중 울산문화예술회관 앞에서는 퍼포먼스(행사)를 진행하기도 했다.시민단체 회원들은 행진에 앞서 울산시청 남문 앞에서 기자회견을 갖고 "체르노빌 핵발전소 사고 원인이 원자로의 비상 전력 공급 테스트를 진행하던 도중 원자로 출력을 낮추었다가 다시 올리는 과정에서 발생했다"며 "최근 한국수력원자력과 기후에너지환경부가 추진하는 '감발운전'의 위험성을 확인시킨다"고 우려했다.이들은 "현재 국내 핵발전은 핵연료 교체 주기인 18개월 가운데 27일 내외의 기간에 한 해 발전량을 80%까지 줄이는 '감발운전'을 허용하고 있다"며 국내 상황을 설명했다.이어 "그런데 핵발전소는 출력이 변화하는 과정에 연료봉이나 피폭관, 원자로 구조물, 1차 계통 배관 등에 열이나 기계적인 응력(스트레스)이 누적되고 기기 노후화가 촉진된다"며 "또 출력변동 시 핵분열 생성물인 제논-135의 농도가 불안정하게 변하는 현상이 발생한다"고 지적했다.또한 "'제논 진동' 현상은 원자로의 과출력을 발생시키는 등 핵연료 손상의 원인이 된다"며 "이와 같은 일이 일어난 사례가 바로 1986년에 발생한 체르노빌 핵발전소 사고"라고 덧붙였다.그러면서 "기후에너지환경부가 위험이 따르는 '원전 감발운전'을 허용하면서까지 무리하게 신규핵발전소 건설을 추진하는 이유가 무엇일까"라며 "이는 '탈원전' 추진에 따른 정치적 공격을 회피하고 핵산업계의 비위를 맞추기 위해 추진하는 것으로밖에 해석할 수 없다"고 지적했다.이들은 "정부는 우리 국민의 평화와 세계 평화를 위해 핵발전을 하루속히 종식해야만 한다"며 "우크라이나와 이란 전쟁에서 보듯 핵 시설은 공격의 표적이 되고 있으며 핵무기와 다르지 않다. 이재명 정부는 지금이라도 신규핵발전소 건설 계획을 철회하라"고 촉구했다.최간 정부 원전 정책과 울주군의 신규핵발전소 유치 신청과 관련 "제대로 된 사회적 토론의 장도 없이 졸속으로, 그리고 일방적으로 추진하는 핵발전 정책"이라며 "울주군의 유치 신청도, 정부의 핵 정책도 울산시민의 생명과 안전은 고려하지 않고 있다"고 비판했다.