용인시, 민간임대주택 투자 주의 당부... 현수막·온라인 홍보 강화

큰사진보기 ▲경기 용인시가 시민들을 대상으로 민간임대주택 사업 투자 피해 예방을 위한 홍보활동에 나섰다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시가 시민들을 대상으로 민간임대주택 사업 투자 피해 예방을 위한 홍보활동에 나섰다. 사업계획 승인 전 단계에서 투자금을 모집하는 사례가 일부 지역에서 발생하면서 각별한 주의가 필요하다는 판단에서다.민간임대주택 사업은 '주택법' 또는 '민간임대주택에 관한 특별법'에 따라 사업계획 승인, 임차인 모집 공고 등 관련 절차를 거쳐 추진된다. 그러나 최근 일부 지역에서는 사업계획이 확정되지 않은 상태에서 '임의단체 회원가입' 형식으로 투자금을 모집하는 사례가 나타나고 있다고 시는 설명했다.이 경우 법적으로 분양이나 임차인 모집으로 인정되지 않아 계약 해지나 출자금 반환 기준이 명확하지 않고, 행정기관의 보호 대상에서도 제외될 수 있어 투자자 피해 우려가 크다는 지적이다.실제 일부 홍보관에서는 '향후 아파트 우선 공급', '사업 확정 시 시세차익 기대' 등의 문구를 내세워 투자 참여를 유도한 사례도 있는 것으로 알려졌다. 시는 이들 사업 가운데 인허가 절차가 진행되지 않았거나 토지 확보가 완료되지 않은 경우도 있는 것으로 파악하고 있다.용인시는 이러한 민간임대주택 사업이 지연되거나 무산될 가능성이 높고, 투자금 회수도 불투명해 시민 재산 피해로 이어질 수 있다고 보고 있다. 이에 따라 적법한 절차를 거치지 않은 사업으로 인한 피해를 막기 위해 현장과 온라인을 병행한 예방 홍보를 강화하고 있다.시는 민간임대주택 사업 예정지로 알려진 기흥구 구성동과 수지구 죽전동 일대에 경고 현수막을 설치해 시민 경각심을 높이고 있다. 또 용인시 공식 누리집에도 '민간임대주택 피해 예방 안내문'을 게시했다.이와 함께 실제 피해 사례를 바탕으로 한 안내자료도 제작·배포해 유사 피해 재발 방지에 나서고 있다.전문가들은 사업계획 승인 이전 단계에서 진행되는 투자 모집은 법적 안전장치가 미비한 경우가 많다고 지적한다. 특히 회원가입비, 업무추진비 등의 명목으로 금전을 납부할 경우 계약 구조와 환급 조건 등을 면밀히 살펴봐야 한다고 조언한다.시 관계자는 "민간임대주택 관련 투자나 회원가입 계약 체결 전에는 반드시 사업계획 승인 여부, 토지 확보율, 시행사와 관련 주체의 신뢰성을 확인해야 한다"며 "시민 피해를 막기 위한 지속적인 모니터링과 홍보활동을 이어가겠다"고 말했다.