[서산] 대산석유화학단지 위기, '노동자·지역사회·전문가 머리 맞대'

서산 대산석유화학단지 위기에 대응하기 위한 지역 대토론회가 개최된다.
서산풀뿌리시민연대에 따르면 오는 29일 서산시청 대회의실에서 서산풀뿌리시민연대, 화섬식품노조 세종충남지부, 충남 건강과 생명을 지키는 사람들이 공동주최하는 '대산의 미래, 지역의 목소리로 위기 극복 대안을 찾는다'라는 주제로 토론회가 열린다.
대산석유화학단지 위기대응협의체에서 후원하는 이번 토론회는 충남건생지사 신현웅 대표 사회로 지방사회연구원 주무현 원장의 '석유화학 위기 대안과 지역사회·노동의 대응' 주제 발표가 이어진다.
주제 발표 후 화섬식품노조 한화토탈지회 강태구 지회장, 화물연대 충남본부 이성민 사무국장, 전국플랜트노조 충남지부 고현상 지부장, 서산시의회 민주당 안효돈 의원, 대산상인회 정구영 회장, 충남도 이원복 노동정책팀장, 한국노동연구원 이정희 선임연구원 등 7명의 노동·지역사회·전문가 등이 지정 토론을 통해 석유산업 위기 대응 방안을 찾는다.
서산풀뿌리시민연대에 따르면 현재 대산 석유화학단지는 글로벌 에틸렌 가격경쟁력 저하와 정부의 생산 감축 유도, 설비 중단 등으로 인해 심각한 구조조정 위기에 직면해 있다.
그러면서 대산 석유화학단지 내 사업장을 비롯해 하청, 플랜트, 화물운송 노동자들의 고용 불안과 노동조건 저하로 이어지고 있다.
뿐만아니라 이는 고스란히 지역 자영업자와 플랫폼 노동자들까지 연쇄적인 경제적 타격을 입고 있는 실정이다.
대산석유화학단지 위기에 정부는 지난해 서산시를 고용 위기와 산업위기 선제 대응 지역으로 지정했지만, 지원 내용은 교육훈련이나 금융지원에 치우쳐 있다.
따라서, 노동계와 시민사회단체는 노동자의 삶을 실질적으로 보장하는 '정의로운 전환(공정 전환)'의 핵심 가치가 빠져 있다고 주장하고 있다.
앞서, 정부는 대신 석유화학산업이 위기를 맞으면서 지난해 8월과 11월, 서산시를 '산업위기 선제 대응 지역'과 '고용 위기 선제 대응 지역'으로 지정해 고용안정을 비롯해 적극적인 기업 지원에 나서고 있다.
하지만, 산업과 고용 위기 선제 대응 지역 지정 정책은 소상공인과 자영업자를 충분히 보호하지 못하고 있다는 지적이다.
따라서 지역 상권과 생활 경제를 직접적으로 살리는 정책과 소상공인과 자영업자를 위한 별도의 실질적인 지원 대책이 만들어져야 한다는 것.
그래서일까. 6월 지방선거를 앞두고 시장 출마를 선언한 출마자들 역시 한목소리로 '석유화학산업의 위기 극복'을 내세웠다.
충남건생지사 신현웅 대표는 24일, 기자와 통화에서 이번 토론회에 대해 "대산 석유화학단지의 위기 상황을 진단하고 지역사회와 노동계의 통합적 대응 방안을 모색하는 대토론회"라면서 "(석유화학산업 위기로)노동자와 지역사회가 입는 피해에 대해 국가와 기업이 책임 있는 자세를 보여야 한다"라며 이같이 강조했다.
그러면서 "토론회를 통해 산업전환의 파고 속에서 누구도 소외되지 않는 근본적인 대책과 대안이 제시되기를 기대한다"라고 덧붙였다.
서산풀뿌리시민연대 등 노동시민단체는 지난해 9월에도 위기를 맞고 있는 석유화학산업과 관련해 대책 마련을 위한 토론회가 고용노동부 서산출장소에서 개최한 바 있다(관련기사: 서산 석유화학단지 위기, "우리도 국가에 일자리 청구권 있다"
https://omn.kr/2fd7c).
한편, 서산시는 노동자 고용안정과 소상공인의 지원을 위해, 오는 5월 20일까지인 '고용 위기 선제 대응 지역' 지정에 대해 6개월 연장을 고용노동부에 건의할 예정이다.