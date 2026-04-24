[단독] 종합특검, '2차 계엄시도' 의혹 김명수 전 합참의장 자택 압수수색

큰사진보기 ▲김명수 전 합참의장이 지난해 3월 6일 경기 포천시 승진훈련장에서 열린 '2025년 전반기 한미연합 수도기계화보병사단(수기사) 통합화력 실사격 훈련'을 찾아 현장 지도를 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2차 종합특검팀 첫 브리핑권창영(가운데) 2차 종합특검팀 특별검사가 지난 2월 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실에서 열린 첫 브리핑에서 특별검사보들을 소개하며 입장 발표를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

군 수뇌부의 2차 내란 시도 및 불법 비상계엄 가담 의혹 등을 수사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 합동참모본부(합참) 사무실과 함께 김명수 전 합동참모본부 의장의 자택도 압수수색한 것으로 확인됐다.24일 오전 8시부터 종합특검은 내란중요임무종사 혐의 피의자로 입건한 김 전 의장 자택으로 수사관 등을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 특검팀은 그의 개인 휴대폰과 컴퓨터(PC) 등을 압수해 내용물을 분석 중인 것으로 파악됐다.이밖에도 특검팀은 이날 서울 용산구 합참 청사에 검사와 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다. 합참 압수수색 영장에는 김 전 의장 등 합참 관계자 4명을 내란 중요임무 종사 혐의 피의자로 적시한 것으로 알려졌다.특검팀은 이번 압수수색을 통해 ① 합참이 2024년 12월 3일 계엄 선포 전후 병력 운용 등에 관여하고, ② 다음 날 새벽 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 가결된 뒤 전직 대통령 윤석열의 지시에 따라 '2차 계엄'을 준비한 사실이 있는지 들여다볼 것으로 보인다.특검팀은 최근 "국회 계엄 해제 요구 결의안 통과 후 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다"라는 취지의 전·현직 합동참모본부 관계자 진술을 확보했다.비상계엄 당시 윤씨는 국회 결의안이 통과된 뒤에도 김용현 전 국방부 장관, 박안수 전 육군참모총장 등과 합참 전투통제실 내 결심지원실에 모여 후속 대책을 논의한 것으로 알려졌다.특검팀은 합참 수뇌부들의 2차 계엄 가담 의혹을 '1호 인지 사건'으로 지정한 뒤 수사하고 있다.