'무인점포 조례' 대구 바통 넘겨받은 부산, 실효성은 글쎄

큰사진보기 ▲부산의 한 무인매장 자료사진(기사 내용과 관련 없음). ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산의 한 무인매장 자료사진(기사 내용과 관련 없음). ⓒ 김보성 관련사진보기

각종 안전사고나 범죄 등 24시간 무인점포(무인매장) 문제가 끊이질 않자 광역의회가 관련 조례를 잇달아 발의하고 있다. 지난해 대구시의회가 먼저 조례를 제정했고, 이번엔 부산시의회가 이를 넘겨받았다. 구체적 실태조사나 안전 등 지자체장의 책무를 규정해 긍정적 평가를 받지만 권고적 성격이 강해서 실효성엔 의문이 제기된다.부산시의회가 지난 10일 의안으로 제안한 부산광역시 무인점포 안전관리에 관한 조례안은 부산시장과 사업주가 해야 할 역할을 담았다. 무인점포의 정의, 책무, 실태조사, 안전관리 사업, 협력체계 구축 등 모두 6개 조항으로 이루어졌다.구체적으로 부산시장의 무인점포 시책 수립·시행, 사업자의 화재·범죄 등에 대한 대처를 명시했다. 화재·범죄예방 측면에서 안전관리 가이드라인과 소방시설 설치·관리 관련 교육·홍보 실시, 점포 내외부 고화질 CC(폐쇄회로)TV 설치, 청소년 출입시간 제한 구축을 권장한 게 특징이다.앞서 다른 지방의회가 비슷한 조례로 필요성을 환기했는데, 부산도 그 첫발을 뗐다는 데 의미가 있다. 지난 23일 기획재경위 문턱을 넘었고, 다음 주인 29일 335회 임시회 2차 본회의 처리가 유력하다. 지난해 대구시의회가 만든 무인점포 안전관리 조례는 선제적 조처로 평가돼 행안부 우수사례로 선정됐다. 부산도 이를 참조했다.이번 시 조례안을 제출한 부산시의원들은 무인점포를 무방비 상태로 놔둬선 안 된단 입장이다. 공동발의자인 배영숙·임말숙 국민의힘 시의원은 "상주 인력이 없는 운영 특성으로 절도, 기물파손, 화재 등의 예방 필요성이 커졌다"라며 "이를 반영한 기준을 만들어 이용자 안전 확보에 기여하려는 의도"라고 제안 이유를 밝혔다.하지만 "~할 수 있다", "~노력하여야 한다" 등 권고 수준에 머물러 그 한계가 뚜렷하단 지적이다. 조례에 포함된 주요 조처들은 대부분 재정 부담이 불가피해 사업주가 이에 동참할지 미지수다. 게다가 이를 어겨도 강제할 항목이 없다. 지자체의 지원 역시 명시되지 않았다. 그러다 보니 비용추계서를 첨부하지 못한 채 '권고적 성격'이며 '현시점에선 비용 산정이 어렵다'라는 단서가 붙었다.행정안전부가 지난해 1월부터 본격적으로 배포한 관련 가이드라인을 보면 2024년 말 기준 무인점포는 대략 9천 개를 넘어선 상황이다. 시간이 지난 지금은 숫자가 훨씬 더 많아졌을 것으로 보인다. 대부분 33㎡ 이하 소규모로 과자·아이스크림·커피 등을 넘어 세탁·밀키트·사진·제로다이어트·뽑기·꽃집 등 점점 여러 분야로 확산 중이다.그러나 현행법상 다중이용시설에서 벗어나 있어 정확한 파악은 쉽지 않다. 무엇보다 소방시설 설치 의무 대상에서 제외돼 대표적인 '안전 사각지대'로 꼽힌다. 이를 두고 지자체는 어려움을 토로한다. 부산시 중소상공인지원과 관계자는 무인점포로 허가나 신고가 이루어지는 게 아닌 데다 관련 상위법도 뚜렷하지 않다며 "(이런 상황에서) 강제 규정은 부담이 너무 크다"라고 말했다.전국에서 두 번째로 부산이 조례 제정에 나서자 시민단체는 공론화 차원에선 긍정적이라고 평가했다. 다만 근본적 해법이 뒤따라야 한다고 덧붙였다. 이보름 부산경제정의실천시민연합 의정감시팀장은 "조례를 통해서라도 무인점포 제도를 정비하는 건 찬성하는 입장"이라며 "하지만 여기에 그치지 말고 더 효과를 낼 수 있게 법률을 손봐야 한다"라고 강조했다.그렇다고 국회가 가만있는 건 아니다. 더불어민주당 김정호 의원 등 10명이 '다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안'을 이미 의안과에 제출해 무인점포의 다중이용업 지정과 안전시설 의무 이행 절차를 밟고 있다. 그러나 2년 가까이 위원회 심사 단계에서 잠자는 중이다.전문가는 속도를 내야 한다고 당부했다. 류상일 동의대 소방행정학과 교수는 "과태료나 처벌 조항이 없어 지자체 조례만으로는 구속력이 떨어진다. 또한 재량적 행위이기 때문에 이행을 안 할 수도 있다"라며 "'(조례로) 뭔가 만들긴 했다' 수준으로 끝나지 않으려면, 이런 노력에 더해 이를 규정하는 상위법이 시급하다"라고 말했다.