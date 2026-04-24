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정치

26.04.24 12:17최종 업데이트 26.04.24 12:17

국힘, 정동영 해임건의안 제출 "북한 핵시설 정보 무단 공개"

"해임건의안 보고 위해 의장에게 27일 본회의 개의 요청할 것"

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국회 의안과에 정동영 장관 해임건의안 제출하는 국민의힘 국민의힘 곽규택 의원과 박충권 원내수석대변인이 24일 국회 의안과에 정동영 통일부 장관에 대한 해임건의안을 제출하고 있다.
국회 의안과에 정동영 장관 해임건의안 제출하는 국민의힘국민의힘 곽규택 의원과 박충권 원내수석대변인이 24일 국회 의안과에 정동영 통일부 장관에 대한 해임건의안을 제출하고 있다. ⓒ 연합뉴스

국민의힘은 24일 정동영 통일부 장관의 해임건의안을 제출했다. 최근 논란이 된 정 장관의 '구성 북한 핵 시설' 발언을 문제 삼으면서다.

당 법률자문위원장인 곽규택 의원과 원내수석대변인 박충권 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 의안과를 찾고 국민의힘 소속 국회의원 전원 명의로 발의한 정 장관 해임건의안을 제출했다.

해임건의안에는 '정 장관이 지난달 6일 국회 외교통일위원회에서 관계 부처 간 조율 없이 북한 구성 지역의 고농축 우라늄 시설 정보를 무단 공개해 통일부 장관으로서의 직분을 명백히 일탈했다'라는 내용이 담겼다.

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더해 '정 장관이 ▲ 9.19 군사합의 복원을 주장한 점 ▲ 평화적 두 국가론을 반복 주장해 일방적·굴종적 대북 정책 추진한 점 ▲ 정부 내 조율 없이 비무장지대(DMZ) 내 UN군사령부 활동을 제한하는 법안을 추진키로 한 점 등 한미 연합 방위 태세를 약화시키는 월권행위를 했다'는 대목도 포함됐다.

곽 의원은 "대한민국 헌법 제63조 및 국회법 제112조에 의거해서 정 장관에 대한 해임건의안을 발의했다"며 "상세한 해임건의한 내용은 나중에 공개할 테니 참고해달라"라고 설명했다.

그는 이어 "해임건의안이나 탄핵으로 정 장관의 책임을 물어야 될 사안"이라며 "국회 다수당인 더불어민주당에 막혀서 통과되지 않는다 하더라도 국무위원으로서의 본분을 망각한 행위에 대해서는 해임 건의를 통해 정치적 판단을 받아야 한다고 생각한다"라고 말했다.

박 의원은 "해임건의안은 본회의에 보고된 후 72시간 내 표결해야 한다"면서 "28일 본회의가 예정돼 있는데, 표결하기 위해 27일에 본회의를 열어 해임건의안을 보고할 수 있도록 국회의장에게 본회의 (개회를) 요청할 예정"이라고 부연했다.

앞서 장동혁 당 대표는 이날 그보다 앞서 열린 기자간담회에서 "이재명 대통령이 정 장관을 계속 지키려고 한다면 한미동맹은 더욱 큰 균열로 갈 수밖에 없다"면서 "(정 장관을) 당장 해임하고 한미동맹을 무너뜨리려는 외교안보라인의 자주파를 정리해야 한다"고 주장했다.

송언석 원내대표도 하루 전인 지난 23일, 정 장관의 해임건의안 제출을 당론으로 추진한다고 알린 바 있다.

국민의힘, 의안과에 정동영 장관 해임건의안 제출 국민의힘 곽규택 의원과 박충권 원내수석대변인이 24일 국회 의안과에 정동영 통일부 장관에 대한 해임건의안을 제출하고 있다.
국민의힘, 의안과에 정동영 장관 해임건의안 제출국민의힘 곽규택 의원과 박충권 원내수석대변인이 24일 국회 의안과에 정동영 통일부 장관에 대한 해임건의안을 제출하고 있다. ⓒ 연합뉴스

#정동영#통일부#장관#해임건의안#국민의힘

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