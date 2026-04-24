울산시, 중·고교생 교통비 50% 지원키로... 10만원 문화패스도

큰사진보기 ▲울산시청 앞 버스정류장 ⓒ 박석철 관련사진보기

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울산시가 초등학생에 한하던 시내버스비 지원을 확대해 앞으로는 중·고등학생에게 교통비의 50%를 (할인)지원한다. 또한 초등학생 약 6만 명에게만 지원되던 1인당 연간 10만 원의 문화활동비를 초·중·고등학생 전체 약 13만 명으로 확대해 더 많은 가정이 정책 혜택을 체감할 수 있도록 한다.울산시는 24일, 이처럼 초·중·고 자녀를 둔 학부모의 교육비 부담을 덜기 위한 '울산형 시민체감 교육지원 사업' 대폭 확대를 발표했다.울산시 관계자는 "기존 초등학생 중심에서 벗어나 중·고등학생까지 지원 대상을 넓혀 가계 부담을 실질적으로 낮추겠다는 취지"라고 밝혔다.이어 "그동안 자녀 교육비는 학원비를 비롯해 통학 교통비, 체험활동비, 문화생활비 등 다양한 항목에서 가계에 부담으로 작용해 왔다"며 "특히 물가 상승과 맞물려 자녀가 중·고등학생으로 올라갈수록 지출 규모가 커지면서 다자녀 가정의 부담이 더욱 커졌다는 지적이 이어졌다"고 그 배경을 설명했다.그러면서 "울산시는 이러한 현실을 반영해 학부모가 일상에서 체감할 수 있는 비용 절감에 초점을 맞춰 정책을 설계했다"며 "반복적으로 발생하는 지출을 줄이는 데 방점을 둔 것이 특징이다"라고 덧붙였다.이번 지원 대책은, 우선 학생들의 통학에 필요한 대중교통비 지원을 크게 확대한다는 데 있다.현재 초등학생에 한해 시내버스 무료 이용이 가능해 중·고등학생을 둔 가정의 교통비 부담이 컸던 점을 고려해, 앞으로는 중·고등학생에게 교통비의 50%를 할인 지원한다. 이에 따라 등·하교는 물론 학원 이동 등에 드는 비용 부담이 줄어들 것으로 울산시는 기대했다.이와 함께 문화·체험활동 비용 부담을 덜기 위한 '울산아이 문화패스'도 확대한다.'울산아이 문화패스'는 공연·전시 관람을 비롯해 체육활동, 도서 구입, 예체능 학원 등 다양한 문화예술 분야에서 사용할 수 있도록 1인당 연간 10만 원의 문화활동비를 지원하는 사업이다.기존 초등학생 약 6만 명에게만 지원되던 것을 초·중·고등학생 전체 약 13만 명으로 확대해 더 많은 가정이 정책 혜택을 체감할 수 있도록 한다. 이를 통해 체험학습비와 문화활동비, 도서 구입비 등 학부모의 추가 지출을 줄이고, 학생들의 다양한 문화 경험 기회를 넓힌다는 계획이다.특히 자녀 수가 많은 가정일수록 지원 효과가 누적돼 가계 부담 완화 체감도는 더욱 커질 것으로 보인다.김두겸 울산시장은 보도자료를 내고 "교육비와 양육비 부담이 가장 크게 체감되는 학부모 세대의 어려움을 덜어드리는 것이 이번 정책의 핵심"이라며 "울산시는 앞으로도 학부모와 함께 아이를 책임지는 공동양육 정책을 적극 추진하겠다"라고 말했다.