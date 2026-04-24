이 대통령, 3년 전 상 받은 '대장동 보도'에 "엄청난 조작, 사과해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 엑스를 통해 2023년 한국신문협회의 한국신문상을 수상했던 <동아일보>의 '대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도'를 "엄청난 조작"이라고 비판하면서 지금이라도 수상 반납과 사과 및 정정보도 해야 한다고 했다. 2026.4.24 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 2023년 한국신문협회의 한국신문상을 수상했던 <동아일보>의 '대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도'를 거론하면서 "이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까요"라고 했다.이 대통령은 24일 엑스(X·옛 트위터)에 당시 관련 수상 소식을 전하는 단신 기사를 공유하면서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "한국신문상 심사위원회는 '대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다'며 수상사유를 밝혔다고 한다"며 "그러나 사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것"이라고 했다.특히 "(해당 언론사가) 대장동 녹취록에 있지도 않은 '그 분' 이재명을 창조하여 보도함으로써 지난 대선에서 민주당 대선후보를 낙선 시키고 대한민국 역사를 바꾸었다"며 "이로 인해 나라는 후퇴하고 국민들은 엄청난 고통을 겪었고 지금도 그 후과는 계속되고 있다"고 적었다.이 대통령은 그러면서 "이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까요?"라며 "다시는 권력기관과 언론에 의한 대선조작으로 역사를 바꾸는 일이 있어서는 안되기 때문"이라고 밝혔다.