펴야 할 것은 등이 아니라 삶이었습니다

20년 차 발레 강사이자 몸의 언어로 마음의 궤적을 읽어내는 관찰자입니다. 발레 언어로 내면을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲당신의 등 뒤에도, 아직 펴보지 못한 눈부신 날개가 숨어 있습니다. ⓒ 민소희 관련사진보기

"고개를 단 1도 숙이는 것은, 당신의 경추에 5kg의 고단함을 추가하는 것과 같습니다. 우리는 이미 삶의 무게만으로도 충분히 무겁습니다."

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"오늘 하루도 이 몸으로 삶을 지탱하느라 고생 많았습니다."

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지난 20년, 연습실의 거울 앞에서 수천 번은 족히 되뇌었을 말입니다. 제 눈앞에는 늘 세상의 중력에 밀려 스스로를 작게 웅크린 뒷모습들이 놓여 있습니다. 사람들은 흔히 발레가 '특별한 신체'를 가진 이들의 화려한 전유물이라 생각하지만, 제가 매일 마주하는 것은 그 굽은 등 뒤에서 조용히 피어날 준비를 마친 가장 정직한 생의 의지입니다.저는 연습실을 찾는 이들의 굳어 있는 등 위로 가만히 손을 얹을 때마다 기도하는 마음이 됩니다. 단순히 근육의 정렬을 바로잡는 것이 아니라, 그 단단한 견갑골 사이에 숨겨진 무거운 책임감을 잠시나마 함께 나누고 싶기 때문입니다.우리의 뇌는 신체 인지가 무뎌지면, 내 몸이 내뱉는 비명을 '정상'이라 착각하는 오류를 범하곤 합니다. 그래서 저는 수업 시간마다 함께 몸의 길을 찾는 분들에게 나지막이 주문합니다. "발가락 끝, 그 아득한 변두리까지 아주 작은 호흡을 실어 보내며 잊혔던 감각의 지도를 다시 그려보세요."죽어있던 몸의 감각이 깨어나고 무너졌던 축이 바로 서는 찰나, 거울 속 눈빛에는 묘한 해방감과 반짝임이 서리며 이내 어린아이 같은 미소가 번집니다. 그것은 단순히 키가 커진 기쁨이 아니라, 타인의 시선에 내어주었던 공간을 비워내고 오직 나만이 숨 쉴 수 있는 '나만의 비밀장소'를 되찾은 이가 느끼는 고요한 안도감입니다.연습실 문을 열고 들어설 때 그분들을 짓누르던 무거운 그림자는 어느덧 자취를 감추고, 당당히 펴진 등 위로 자신의 삶을 우아하게 얹고 나가는 뒷모습을 봅니다. 발레의 마지막 인사 동작인 '레베랑스(Révérence)'는 관객을 향한 갈채의 답례가 아닙니다. 그것은 세상의 풍파에 깎이면서도 끝내 무너지지 않고 버텨낸 나의 육체에게 건네는 가장 정중한 위로입니다.관찰자인 제가 매일 목격하는 기적은 화려한 테크닉이 아닙니다. 스스로를 짓누르던 무게를 털어내고, 자존의 선을 다시 일으켜 세우는 고결한 의지입니다. 저는 오늘도 곁을 지켜온 소중한 인연들의 굽은 등 위에 손을 얹으며, 세상에 전하고 싶었을 가장 아름다운 안부를 대신 펴주고 있습니다.결국 제가 펴드리고 싶었던 것은 굽은 등이 아니라, 그 뒤에 접혀있던 당신의 소중한 삶이었습니다. 당신의 등 뒤에도, 아직 펴보지 못한 눈부신 날개가 숨어 있습니다.