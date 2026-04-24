이 대통령 "부동산 투기조장 세력 다시 활동 시작한 모양"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 엑스(X·옛 트위터)에 "'소득 있는 곳에 세금 있다', 열심히 일해 번 돈에도 근로소득세 내는데, 주택양도소득에 양도세 내는 건 당연하다"며 '비거주·투기용' 1주택에 대한 장기보유특별공제(이하 장특공제) 개편 필요성을 재차 주장했다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 24일 엑스(X·옛 트위터)에 "'소득 있는 곳에 세금 있다', 열심히 일해 번 돈에도 근로소득세 내는데, 주택양도소득에 양도세 내는 건 당연하다"며 '비거주·투기용' 1주택에 대한 장기보유특별공제(이하 장특공제) 개편 필요성을 거듭 주장했다.이 대통령은 이날 '장특공제의 단계적 폐지로 비거주 1주택자의 보유 심리가 강화되고 전·월세 매물 감소로 이어져 임대차 시장 불안도 커질 것이란 시장의 우려가 있다'는 내용을 담은 기사를 엑스에 공유하면서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "1주택을 보호하려면 실거주 기간에 대한 양도세 감면은 필요하지만, 살지도 않으면서 투자용으로 사 오래 투자했다는 이유만으로(더구나 고가주택에) 양도세를 깎아주는 건 주거보호정책이 아니라 '주택투기권장정책'"이라고 지적했다.무엇보다 "전국 아니 전 세계에서 서울 강남 중심으로 '똘똘한 한 채 사기' 투기를 확산시키고 집값을 연쇄 폭등시킨 사람들, 이들을 비호하는 사람들은 대체 누구인가"라며 "살지도 않을 집에 오래 투기했다고 세금 깎아주는 비정상을 정상화 하는 게 세금폭탄이냐"고 반문했다.또 "잠시 조용하다 싶더니 부동산 투기조장 세력이 다시 활동을 시작하는 모양"이라며 "일부 야당이 낸 장특공제 제한 법안은 정부와 무관한데도 마치 대통령이 낸 법안인 것처럼 조작해 공격하고 있다"고 지적했다.이 대통령은 그러면서 "1주택자의 주거를 제대로 보호하려면, 비거주 보유기간에 대한 감면을 축소하고 그만큼 거주 보유기간에 대한 감면을 더 늘리는 게 맞을 것"이라고 강조했다.아울러 "비정상의 정상화, 부동산 투기 탈출은 이 나라의 최후 생존전략이다. 집값이 안정되야 보금자리 만들어 결혼도 하고, 아이도 낳아 기를 거 아니냐"며 "여러분 생각은 어떠신지, 댓글 부탁드린다"고 적었다.한편, 베트남을 국빙 방문 중인 이 대통령은 이날 또 럼 베트남 당 서기장 겸 국가주석과의 친교 일정을 끝으로 5박 6일 간의 순방 일정을 마치고 귀국할 예정이다.