이 대통령 "부동산 투기조장 세력 다시 활동 시작한 모양"

이재명 대통령이 24일 엑스(X·옛 트위터)에 "'소득 있는 곳에 세금 있다', 열심히 일해 번 돈에도 근로소득세 내는데, 주택양도소득에 양도세 내는 건 당연하다"며 '비거주·투기용' 1주택에 대한 장기보유특별공제(이하 장특공제) 개편 필요성을 거듭 주장했다.
이 대통령은 이날 '장특공제의 단계적 폐지로 비거주 1주택자의 보유 심리가 강화되고 전·월세 매물 감소로 이어져 임대차 시장 불안도 커질 것이란 시장의 우려가 있다'는 내용을 담은 기사를 엑스에 공유하면서 이러한 입장을 밝혔다.
이 대통령은 "1주택을 보호하려면 실거주 기간에 대한 양도세 감면은 필요하지만, 살지도 않으면서 투자용으로 사 오래 투자했다는 이유만으로(더구나 고가주택에) 양도세를 깎아주는 건 주거보호정책이 아니라 '주택투기권장정책'"이라고 지적했다.
무엇보다 "전국 아니 전 세계에서 서울 강남 중심으로 '똘똘한 한 채 사기' 투기를 확산시키고 집값을 연쇄 폭등시킨 사람들, 이들을 비호하는 사람들은 대체 누구인가"라며 "살지도 않을 집에 오래 투기했다고 세금 깎아주는 비정상을 정상화 하는 게 세금폭탄이냐"고 반문했다.
또 "잠시 조용하다 싶더니 부동산 투기조장 세력이 다시 활동을 시작하는 모양"이라며 "일부 야당이 낸 장특공제 제한 법안은 정부와 무관한데도 마치 대통령이 낸 법안인 것처럼 조작해 공격하고 있다"고 지적했다.
이 대통령은 그러면서 "1주택자의 주거를 제대로 보호하려면, 비거주 보유기간에 대한 감면을 축소하고 그만큼 거주 보유기간에 대한 감면을 더 늘리는 게 맞을 것"이라고 강조했다.
아울러 "비정상의 정상화, 부동산 투기 탈출은 이 나라의 최후 생존전략이다. 집값이 안정되야 보금자리 만들어 결혼도 하고, 아이도 낳아 기를 거 아니냐"며 "여러분 생각은 어떠신지, 댓글 부탁드린다"고 적었다.
한편, 베트남을 국빙 방문 중인 이 대통령은 이날 또 럼 베트남 당 서기장 겸 국가주석과의 친교 일정을 끝으로 5박 6일 간의 순방 일정을 마치고 귀국할 예정이다.