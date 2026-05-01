일본군 경복궁 점령에 '척왜깃발'

큰사진보기 ▲일본군의 사격 모습이 사진은 청일전쟁사진첩에 나오는 일본군 사격 모습으로, 동학혁명기념관에 전시했었다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

'전주화약'으로 동학농민군이 전주성에서 철수를 했는데도 불구하고 일본군은 5월 13일 일본육군소장 오시마 요시마사가 보병 3,000명과 기병 300명을 이끌고 인천에 상륙하고, 5월 23일에는 일본공사가 광무황제에게 내정개혁을 요구하고 나섰다. 무력을 배경으로 한국의 내정간섭을 하기 시작한 일본은 6월 21일 일본군이 경복궁을 침입하는 갑오변란을 일으키고, 6월 23일에는 일본군함이 풍도 앞바다에서 청국군함을 격침시킴으로써 청일전쟁의 도화선이 되었다.일본군의 경복궁 점령사건은 조선의 조야는 물론 전봉준에게도 큰 충격을 안겨 주었다. 전봉준이 우려하던 사태가 드디어 현실로 나타난 것이다. 전봉준은 전라감사 김학진의 요청에 따라 국난을 타개하고 국가에 보답하겠다는 생각으로 전주성을 방문하여 다시 회담을 가졌다. 김학진과 제2차 회담인 셈이다. 이 회담에서 '관민상화지책'이 다시 논의되고 집강소의 기능을 강화하는 데 합의하였다.집강소의 기능을 강화시킴으로써 어지러운 치안을 유지하고, 농민군 중에서 벌어지고 있는 패악을 징치할 수 있었기 때문이다. 또한 동학농민군으로서는 이를 통해 자신들의 폐정개혁을 적극적으로 시행하고자 한 것이다.전봉준은 7월 6일부터 8일까지 전주 읍양정에 머물면서 김학진과 더불어 국난극복과 치안확보를 위해 집강소의 기능을 강화하는 문제를 논의하였다. 이에 따라 전봉준은 '좌우도(左右道) 도집강(都執綱)'의 명의로 합의된 명령을 하달하였다. 다음은 무주집강소에 보낸 공문이다.이제 왜구가 궁궐을 침범하여 군부(君父)가 욕보시니, 우리들은 마땅히 삼가 죽음에 나가니 전 원수 나라가 청나라 군대와 더불어 서로 적이 되어 그 선봉이 매우 날카롭습니다. 지금 만약 허둥지둥 다투어 겨루면 그 화가 종묘와 사직에 미치게 될까를 헤아릴 수 없어, 물러나 숨어서 그 때의 형세를 보고 난 후에 그 세력을 격려하고 그 계획을 성취함으로써 아주 안전하게 하는 꾀로 삼음만 같지 못합니다.통문을 보내기를 바라고 기다리며 ① 경내의 각 접주들과 여러 면으로 헤아리고 의논해서 각각 그 업에 안심토록 하십시오. 경내에서 민심을 선동하는 부류를 전부 금하여 마을을 마음대로 돌아다니며 소동에 이르지 못하게 하십시오.이와 같기를 간절히 바라서 ②거듭 타이른 후에도 이 폐단이 뉘우쳐 고쳐지지 않으면 해당 집강이 감영에 보고하여 엄하게 결단 내려 처분하여 용서하지 말며 해당 접인(接人)으로 금한 것을 범한 자는 마땅히 용서치 않는 죄를 시행하십시오. 들뜨지 마시고, 들뜨지 마십시오.갑오 7월 17일전봉준은 나주에서 돌아오는 길에 남원에서 웅거하고 있는 김개남을 손화중과 만났다. 세 사람은 동학농민군의 최고 수장급이었다. 그동안 각각 역할이 달라서 자주 상봉하지 못하다가 남원에서 만나게 된 것이다. 전라도 50여 개 군현에 집강소가 설치되어 폐정개혁이 단행되고 있었지만, 국가적으로는 일본의 국정농락과 청일전쟁의 발발로 어려운 처지에 놓여 있었다.국내외 정세의 급변에도 불구하고 집강소를 중심으로 하는 동학농민군의 폐정개혁은 착실하게 진행되고 있었다.집강소는 집강이 주무가 되어 10여 인의 의원이 참여하는 협의체 기구였다. 군 단위로 집강 1인을 두고, 면 단위로 의원 1인 씩 참여하는 협의체였다. 뒷날 전봉준은 피체되어 일본인의 취조를 받는 과정에서, "국사를 들어 한 사람의 세력가에게 맡기는 것은 크게 폐해가 있는 것을 알기 때문에 몇 사람의 명사에게 협합(協合)해서 합의법(合議法)에 의해서 정치를 담당하게 할 생각이었다."고, 정치체제의 일단을 밝혔다. 여기서 우리는 전봉준의 대의민주제적인 열린 의식과 집강소의 민주적 구성·운영을 살피게 된다.