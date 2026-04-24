해외 순방 효과? 이 대통령 국정지지율 다시 최고치, TK에서도 껑충

큰사진보기 ▲베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 열린 레 민 흥 베트남 총리와의 면담에서 발언하고 있다. 2026.4.23 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 24일 발표된 한국갤럽 4월 4주차 조사에서 67%로 집계됐다. 전주 조사 때와 비교할 때 1%p 상승해 취임 후 한국갤럽 조사기준 최고치를 다시 회복한 것. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 조사 대비 1%p 내린 25%로 나타났다. 모름/무응답은 8%였다.한국갤럽은 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6819명, 응답률 14.7%)에게 전화조사원 인터뷰로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물었다(2점 척도, 재질문 1회).대다수 지역·연령별 응답층 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가한 가운데 대구/경북(13%p↑, 48%→61%, 부정평가 31%)의 변화가 단연 눈에 띈다. 직무긍정률이 전주 조사 대비 13%p 올라 60%대를 기록했다. 직무부정률은 전주 대비 8%p 내린 결과인데, 참고로 이 대통령의 국정수행에 대해 의견을 유보했던 응답층도 전주 조사 대비 5%p 내렸다.그 외 서울(2%p↓, 66%→64%, 부정평가 27%)과 인천/경기(1%p↓, 67%→66%, 부정평가 27%), 부산/울산/경남(1%p↓, 62%→61%, 부정평가 29%)에서도 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 60%대로 나타났다. 대전/세종/충청(5%p↑, 67%→72%, 부정평가 21%)에서는 70%대, 광주/전라(-, 86%→86%, 부정평가 6%)에서는 80%대 직무긍정률이었다.연령별로는 18·19세 포함 20대(5%p↑, 45%→50%, 부정평가 42%)와 30대(10%p↑, 50%→60%, 부정평가 33%)의 긍정평가 상승이 돋보인다. 각각 5%p, 10%p 올랐다. 40대(4%p↓, 83%→79%, 부정평가 15%)와 50대(4%p↑, 79%→83%, 부정평가 11%)의 직무긍정률은 70~80%대로 집계됐고, 60대(8%p↓, 75%→67%, 부정평가 22%)와 70대 이상(3%p↑, 56%→59%, 부정평가 30%)의 직무긍정률은 50~60%대로 나타났다.지지정당·이념성향별 평가구도는 크게 달라지지 않았다.더불어민주당 지지층(n=487)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 95%(부정평가 3%), 진보층(n=276)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 오른 91%(부정평가 7%)로 조사됐다. 국민의힘 지지층(n=196)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 내린 27%(부정평가 64%), 보수층(n=236)의 긍정평가는 전주 조사 대비 8%p 내린 35%(부정평가 57%)로 나타났다.참고로 지지정당이 없는 무당층(n=255)의 긍정평가는 2%p 오른 49%(부정평가 32%), 중도층(n=364)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 73%(부정평가 18%)로 집계됐다.이번 조사의 국정수행 긍·부정평가 사유를 보면 중동 전쟁 대응에 이어 지난 19일부터 이날까지 진행된 인도·베트남 순방의 긍정적 평가가 반영된 것으로 보인다. 국정수행 긍정평가자들에게 자유응답으로 그 이유를 물은 결과 '외교'(19%)를 꼽은 응답비중이 전주 조사 대비 5%p 늘어 긍정평가 1순위로 꼽혔다. 반면 부정평가 사유에서는 '외교'(9%)를 꼽은 응답비중이 전주 조사 대비 3%p 하락했다.한국갤럽이 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물은 결과, 전주 조사와 큰 차이가 없었다.민주당은 전주 조사 대비 변화 없는 48%, 국민의힘은 전주 조사 대비 1%p 오른 20%로 나타났다. 그 외 조국혁신당과 개혁신당 각각 2%, 진보당과 이외 정당/단체 각각 1%였다. 무당층 역시 전주 조사 대비 변화 없는 26%였다.지역별로 보면 대구/경북(n=96, ±10%p)과 부산/울산/경남(n=148, ±8%p)에서만 민주당·국민의힘은 오차범위 내 격차였다. 대구/경북의 민주당 지지도는 33%(3%p↑), 국민의힘 지지도는 41%(8%p↑)로 나타났다. 무당층은 23%(12%p↓)였다. 부산/울산/경남의 민주당 지지도는 41%(1%p↓), 국민의힘 지지도는 29%(1%p↓)였다. 무당층은 27%(7%p↑)였다.자세한 조사내용와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.