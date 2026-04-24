인천 연수갑 공천 송영길 "이재명 대통령의 버팀목 되겠다"

큰사진보기 ▲송영길 전 더불어민주당 대표는 24일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>과의 전화 인터뷰에서 먼저 "그동안 저를 품어주셨던 계양구 주민들에 대한 고마움과 죄송함을 표시하기 위해 오늘 하루는 계양에서 보낼 생각"이라고 소회를 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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송영길 전 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐 선거에서 인천 연수갑 후보로 확정됐다. 송 전 대표는 "당의 결정을 무겁게 받아들인다"며 본격적인 행보에 나섰다.송 전 대표는 24일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>과의 전화 인터뷰에서 먼저 "그동안 저를 품어주셨던 계양구 주민들에 대한 고마움과 죄송함을 표시하기 위해 오늘 하루는 계양에서 보낼 생각"이라고 소회를 밝혔다.이어 그는 "이재명 대통령이 어려운 국란 시기에 고군분투하고 계시는데, 국회로 복귀해 버팀목이 되겠다는 생각이 강했다"며 "반드시 승리해서 저뿐만 아니라 박찬대 인천시장 후보 승리까지 견인하는 역할을 하겠다"고 강조했다. 특히 연수갑 출마 준비를 해온 박남춘 전 의원에게도 위로 전화를 건넸음을 밝히며 '민주당 원팀'을 강조했다.송 전 대표는 연수구와의 인연도 강조했다. 그는 "인천 시장 시절 송도 신도시를 국제적인 도시로 만드는 데 가장 역점을 두었다"며 "연수갑은 구도심 문제와 고령화 현안이 있는 만큼 시장 시절의 경험을 살려 박찬대 의원과 협력해 문제를 풀어가겠다"고 자신감을 내비쳤다.또한 최근 미국 방문 일정을 소화했던 송 전 대표는 장동혁 국민의힘 대표의 방미 일정과 자신의 일정이 비교되고 있는 것과 관련해서도 입을 열었다.특히 그는 장 대표의 '미 국무부 차관보 뒤통수 사진' 논란에 대해 일침을 가했다. 그는 "미 국무부를 여러 번 방문해 봤지만, 입구에서 휴대폰을 의무적으로 제출해야 하며 내부에서 사진 촬영은 일체 불가능하다"고 설명했다.이어 "뒤통수라도 사진을 찍었다는 것은 국무부 안이 아니라 사적인 장소에서 찍은 것으로 볼 수밖에 없다"며 "미 국무부 고위직이 야당 정치인을 사적인 장소에서 만나는 것 자체가 외교 프로토콜에 맞지 않는 의아한 일"이라고 지적했다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.