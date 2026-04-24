"재벌 계열사 압력에 의결권 연대 안 돼" 주주권 적극 행사에 자금 지원

큰사진보기 ▲3월 25일 서울 여의도 국회도서관에서 더불어민주당 코리아 프리미엄 K-자본시장 특별위원회 주최 중복상장 쟁점과 개선방향 토론회가 열렸다 ⓒ 오기형 의원실 관련사진보기

AD

더불어민주당 K-자본시장 특별위원회(이하 특위)가 오는 5월 '스튜어드십 코드(수탁자 책임 원칙)'의 실질적 이행을 점검하고 제도 내실화에 나선다. 특위는 그동안 스튜어드십 코드를 형식적으로 이행해왔던 자산운용사들이 보다 적극적으로 주주권을 행사할 수 있도록, 의결권 행사 실적을 국민연금 위탁운용사 선정·자금 배정과 직접 연계하는 방안을 추진할 방침이다.24일 정치권에 따르면, 특위는 오는 5월 스튜어드십 코드 운영 현황 점검과 강화 방안 마련을 위한 정책 토론회를 개최한다. 이번 토론회는 세 차례의 상법 개정 후 처음으로 맞이한 지난 3월 주주총회에서 자산운용사들의 의결권 행사가 어떻게 이뤄졌는지 점검하는 자리다. 또 기존 제도의 한계를 분석해, 기관투자자가 실제 기업 가치 제고를 위해 적극적으로 목소리를 낼 수 있는 실효적 개선안을 도출할 방침이다.특위 핵심 관계자는 <오마이뉴스>에 "그동안 국민연금 등 기관투자자들이 의결권을 행사하더라도 기업 측 안건이 그대로 가결되는 경우가 많았다"며 "기관 간 의결권 연대가 제대로 이뤄지지 않았던 데다 재벌 계열사들의 보이지 않는 압력이 작동하는 경우가 많았기 때문"이라고 지적했다.그러면서 "운용사가 자기 자본이 아닌 국민연금 등으로 받은 위탁금을 굴리는 만큼, 수탁자로서 책임을 다하는 곳에 더 많은 자금이 배정되도록 구조를 설계해야 한다"며 "적극적인 주주 관여 활동을 펼치는 운용사에 국민연금의 운용 자금을 몰아주는 등 실질적인 유인책을 검토 중"이라고 밝혔다.특위의 정책 방향은 최근 발의된 법안들과 궤를 같이한다. 국회 보건복지위원회 소속 김윤 더불어민주당 의원은 지난달 20일, 국민연금의 수탁자 책임을 대폭 강화하는 내용을 골자로 한 '국민연금법 일부개정법률안'을 대표 발의했다.이 법안의 핵심은 국민연금이 위탁운용사를 선정하거나 평가할 때 단순 수익률 같은 정량적 지표뿐만 아니라 과거 운용사의 의결권 행사 실적이나 주주 관여 활동 등 '질적 요소'를 종합 평가하도록 의무화한 점이다. 특히 질적 평가 결과가 전체 평가에서 상당한 비중을 차지하도록 법에 명시하여 실효성을 높였다.한 발 더 나아가 보건복지부 장관이 위탁운용사의 수탁자 책임 활동 이행 실태를 정기적으로 평가하고, 이행이 현저히 미흡한 경우에는 '위탁계약 해지' 등 강도 높은 조치를 취하도록 강제하는 조항도 포함됐다. 투명성 제고를 위해 수탁자책임전문위원회의 회의록을 2개월 이내에 공개하도록 규정하고, 위원 구성 시 가입자 단체 추천 위원이 과반수가 되도록 하여 독립성을 보장했다.이 법안과 함께 기관들의 스튜어드십 코드 이행 점검 권한을 금융감독원에 부여하는 김남근 의원의 '금융회사 지배구조에 관한 법률' 개정안이 패키지로 논의될 가능성이 있다.앞서 김윤 의원 법안에도 보건복지부 장관이 위탁운용사를 평가할 때 금융감독원 등 금융당국이 실시한 의결권 행사 점검 결과와 최근 3년 이내의 검사 결과를 반영하도록 하는 내용이 포함됐다. 보건복지부 장관이 기금 감독 과정에서 필요할 경우 금융감독원장에게 직접 지원을 요청할 수 있는 근거 조항도 신설됐다.한편 특위는 5월 토론회에서 수렴된 전문가들의 의견을 바탕으로 후속 대책을 논의할 방침이다.