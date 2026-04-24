여수 소제지구 첫 분양 단지…'중흥S-클래스 우미린' 견본주택 개관

중흥건설그룹 중흥토건과 우미건설이 전남 여수시 소제지구의 첫 포문을 여는 '여수 소제 중흥S-클래스 우미린'의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.
전남 여수시 소호동 828번지 일원(A3·A4블록)에 들어서는 이 단지는 지하 5층~지상 25층, 총 21개동, 전용 84·109·135㎡ 총 1679세대 규모의 대단지로 조성된다.
특히 공공택지 지구 내 분양으로 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가가 책정됐다. 특히 고금리 시대에 수요자의 부담을 덜기 위해 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공하며, 계약금 5% 및 1차 계약금 1000만 원 정액제를 실시해 초기 자금 마련의 문턱을 낮췄다.
거주지 제한 없이 전국에서 청약이 가능하며, 여수 국가산업단지 등 이전기관 종사자를 위한 특별공급 물량도 배정됐다.
교통 여건도 우수하다. 소호로와 쌍봉로를 통해 여수 시내권인 웅천·학동으로의 이동이 용이하며, 22번 지방도를 이용해 순천 방면으로의 접근도 빠르다.
더욱이 안심초등학교가 반경 500m 내에 위치하고 있으며 지구 내 초등학교 부지가 추가로 예정돼 있다.
바다와 인접한 입지 특성상 일부 세대에서는 '여수 밤바다' 조망이 가능한 오션뷰 프리미엄을 누릴 수 있다. 인근에는 해안 산책로인 소호동동다리와 소호요트경기장, 이순신공원 등이 위치해 여가 생활을 즐기기에 최적화된 환경을 갖췄다.
단지 내부는 전 세대 남향 위주 배치로 설계됐으며 실내 골프연습장, 클라이밍 존, 바다 요가존 등 대단지 규모에 걸맞은 차별화된 커뮤니티 시설이 도입될 예정이다.
청약 일정은 다음 달 4일과 6일 특별공급을 시작으로, 7일 1순위, 8일 2순위 접수를 받는다.
회사 관계자는 "소제지구의 비전을 선점하는 첫 랜드마크 단지로서 입지, 가격, 상품성을 모두 갖춘 만큼 높은 청약 경쟁이 예상된다"고 전했다.
견본주택은 여수시 웅천동 1807-3번지에 마련됐으며, 입주는 2029년 상반기 예정이다.