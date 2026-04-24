여수 소제지구 첫 분양 단지…'중흥S-클래스 우미린' 견본주택 개관

큰사진보기 ▲전남 여수 소제 중흥S-클래스 우미린 조감도. ⓒ 중흥건설그룹 관련사진보기

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중흥건설그룹 중흥토건과 우미건설이 전남 여수시 소제지구의 첫 포문을 여는 '여수 소제 중흥S-클래스 우미린'의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.전남 여수시 소호동 828번지 일원(A3·A4블록)에 들어서는 이 단지는 지하 5층~지상 25층, 총 21개동, 전용 84·109·135㎡ 총 1679세대 규모의 대단지로 조성된다.특히 공공택지 지구 내 분양으로 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가가 책정됐다. 특히 고금리 시대에 수요자의 부담을 덜기 위해 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공하며, 계약금 5% 및 1차 계약금 1000만 원 정액제를 실시해 초기 자금 마련의 문턱을 낮췄다.거주지 제한 없이 전국에서 청약이 가능하며, 여수 국가산업단지 등 이전기관 종사자를 위한 특별공급 물량도 배정됐다.교통 여건도 우수하다. 소호로와 쌍봉로를 통해 여수 시내권인 웅천·학동으로의 이동이 용이하며, 22번 지방도를 이용해 순천 방면으로의 접근도 빠르다.더욱이 안심초등학교가 반경 500m 내에 위치하고 있으며 지구 내 초등학교 부지가 추가로 예정돼 있다.바다와 인접한 입지 특성상 일부 세대에서는 '여수 밤바다' 조망이 가능한 오션뷰 프리미엄을 누릴 수 있다. 인근에는 해안 산책로인 소호동동다리와 소호요트경기장, 이순신공원 등이 위치해 여가 생활을 즐기기에 최적화된 환경을 갖췄다.단지 내부는 전 세대 남향 위주 배치로 설계됐으며 실내 골프연습장, 클라이밍 존, 바다 요가존 등 대단지 규모에 걸맞은 차별화된 커뮤니티 시설이 도입될 예정이다.청약 일정은 다음 달 4일과 6일 특별공급을 시작으로, 7일 1순위, 8일 2순위 접수를 받는다.회사 관계자는 "소제지구의 비전을 선점하는 첫 랜드마크 단지로서 입지, 가격, 상품성을 모두 갖춘 만큼 높은 청약 경쟁이 예상된다"고 전했다.견본주택은 여수시 웅천동 1807-3번지에 마련됐으며, 입주는 2029년 상반기 예정이다.