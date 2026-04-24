행정수도 완성 '마지막 관문' 진입… 행정수도특별법 공청회 5월 7일 개최

큰사진보기 ▲지난 22일 행정수도특별법의 공청회 개최를 결의한 국토위 법안소위 ⓒ 이종욱 의원 페이스북 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23일 강준현 의원이 대표 발의한 ‘행복도시법 일부개정법률안’도 본회의를 통과하며 주목을 받았다. ⓒ 강준현 국회의원 페이스북 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시의 실질적인 행정수도 완성을 위한 제도적 기반 마련이 급물살을 타고 있다. 행정수도 완성의 핵심 법안인 '행정수도특별법' 처리를 위한 공청회가 오는 5월 7일로 확정되면서, 법안 통과를 위한 실질적인 마지막 관문에 진입했다는 평가가 나온다.이번 공청회 개최 합의는 지난 22일 열린 국토교통위원회 법안소위에서 행정수도특별법이 '계속 심사(보류)' 결정을 받은 직후, 지역구 국회의원인 김종민(세종갑, 무소속)·강준현(세종을, 더불어민주당) 의원이 즉각적인 공동 대응에 나서며 얻어낸 결과이다. 두 의원은 보류 결정 이튿날인 23일 국토위 지도부를 직접 면담하는 등 전방위적인 설득 작업을 펼친 것으로 알려졌다.두 의원이 공청회 개최에 공을 들인 배경에는 단순히 속도를 내는 것보다 '확실한 법적 안정성'을 확보하겠다는 전략이 깔려 있다. 과거 행정수도 관련 법안이 겪었던 위헌 논란을 선제적으로 차단하기 위한 조치다. 이번 공청회를 통해 전문가들의 심도 있는 검토를 거쳐 법안의 완성도를 높이고, 본회의 통과 이후에도 흔들리지 않는 제도적 기반을 만들겠다는 '입법 정공법'을 택한 것으로 풀이된다.두 의원의 '원팀' 활약은 지난 23일 국회 본회의에서 통과된 '세종시법' 개정안에서도 이미 입증된 바 있다. 인구 급증에 따른 정치적 대표성 부족 문제를 해결하기 위해 소속 정당을 넘어 협력한 결과, 세종시의회 비례대표 의석을 기존 2석에서 3석으로 늘리는 결실을 보았다.특히 이번 개정으로 의원 정수 총합이 늘어남에 따라 지방자치법상 상임위원회 설치 기준을 충족, 상임위를 하나 더 신설할 수 있는 제도적 근거도 함께 마련됐다. 이는 향후 상임위 증설을 통해 방대한 시정을 더욱 꼼꼼히 감시하고 견제할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.한편, 같은 날 강준현 의원이 대표 발의한 '행복도시법 일부개정법률안'도 본회의를 통과하며 주목을 받았다. 이번 개정안 통과로 세종 공동캠퍼스 운영의 고질적 난제였던 세금 부담 문제가 획기적으로 개선될 전망이다.약 2800억 원의 예산이 투입된 공동캠퍼스 시설을 국가나 지자체가 직접 인수할 수 있게 됨에 따라, 그간 공익법인 승계 과정에서 발생하던 취득세와 재산세 등 불필요한 세금 부담을 없애고 캠퍼스를 보다 안정적으로 운영할 수 있는 법적 토대가 마련됐다.강준현 의원은 "국회세종의사당, 대통령 세종집무실, 세종지방법원, 국가산업단지, 세종공동캠퍼스, 그리고 행정수도특별법까지, 이제는 눈에 보이는 인프라와 이를 법적으로 뒷받침하는 제도가 함께 맞물리면서 행정수도 완성이 현실적인 단계에 들어섰다"며, "행정수도특별법의 연내 통과를 반드시 해내겠다"고 강조했다.