하늘의 별 따기 공중보건의, 청양군 보건지소 진료체계 개편

큰사진보기 ▲청양군이 지역 주민의 진료 불편을 최소화하기 위해 보건지소 진료 체계를 전면 개편해 시행 중이다. ⓒ 청양군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

청양군이 전국적인 공중보건의 인력 감소 위기 속에서 지역 주민의 진료 불편을 최소화하기 위해 보건지소 진료 체계를 전면 개편해 시행 중이다.군은 최근 의과 공중보건의 배정 인원이 급감함에 따라, 한정된 인력을 효율적으로 운용하기 위해 기존 지소별 상주 방식에서 '거점 중심 및 요일별 순회진료' 체계로 전환했다.개편안에 따르면, 상대적으로 환자 이용이 많은 정산·장평·화성 등 3개 보건지소가 거점 지소로 지정됐다. 정산보건지소는 매일 진료를 시행하며, 화성과 장평보건지소는 주 2회(월·금) 진료를 운영해 인근 지역의 의료 수요에 대응한다.거점 지역 외 지소는 요일별 순회진료 방식으로 운영된다. 대치·비봉보건지소는 화요일, 청남·운곡보건지소는 수요일, 목․남양보건지소는 목요일에 각각 진료가 진행된다.이와 관련 김상경 보건의료원장은 "전국적인 인력 부족 상황에서도 군민들이 의료 서비스 이용에 소외되지 않도록 운영 체계를 세밀하게 조정했다"며 "순회진료 특성상 일정 변동이 있을 수 있으니, 지소 방문 전 반드시 전화로 진료 여부를 확인해 주시길 당부드린다"고 말했다.한의과 진료 역시 효율적으로 조정됐다. 정산·장평·화성 지소는 매일 진료를 실시하며, 남양은 주 4회(월·수·목·금), 비봉은 화요일 순회진료가 이뤄진다. 치과 진료는 기존과 동일하게 정산보건지소 1곳에서 운영된다.군은 충남도와의 긴밀한 협력을 통해 의과 인력 7명을 우선 확보하는 등 선제적인 대응으로 응급실 운영과 지소별 최소 진료 체계를 유지할 수 있게 됐다.