조인호 의원 "완도군, 디지털 관광주민증 적극 도입해야"

큰사진보기 ▲조인호 완도군의원(가장 오른쪽) ⓒ 완도신문 관련사진보기

지방자치시대, 의회의 제안은 군민의 실질적인 목소리다. 의회 제안에 대해 행정이 경청하고 성실히 대응하는 것은 곧 군민의 목소리에 응답하는 일이다. 때로는 예산이나 규제의 벽에 부딪힐 수 있지만, 그 과정에서 대안을 함께 찾아가는 것이 지방자치의 본질이다. <완도신문> '이슈 파이팅'에서는 완도군의회가 제안한 군정 정책을 두고 발의자의 의도와 방향을 소개하고, 행정이 이를 어느 정도 수용해 접근하고 있는지 살펴본다. - 편집자 말

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

디지털 관광주민증은 한국관광공사가 주관해 숙박·식음·체험 등 다양한 할인 혜택을 제공하는 '명예 주민증'이다. 전남 완도군이 이를 적극적으로 도입하지 않았거나 성과가 미진한 점은 행정적 패착이라는 문제 제기가 군의회에서 나왔다.조인호 완도군의원은 "군정이 '해양치유'라는 거대 담론에만 매몰돼, 실질적으로 여행객의 지갑을 열게 하는 '체리 피킹(cherry-picking)' 전략, 즉 관광주민증 같은 마이크로 마케팅을 간과했을 가능성이 크다"고 지적했다.이어 "관광주민증의 핵심은 '쓸 곳'이 많아야 한다는 점이다. 그러나 할인 혜택을 민간 업체가 전액 부담하는 구조적 문제 때문에, 행정기관이 나서서 인센티브를 제시하거나 설득하는 '발로 뛰는 행정'이 부족했던 것으로 보인다"고 말했다.다른 시·군이 인구 소멸 위기에 대응하기 위해 사활을 걸고 공모사업에 참여하는 동안, 완도군은 '완도 방문의 해'와 같은 대규모 일회성 이벤트에 예산을 집중해 정교한 디지털 플랫폼 구축에서는 뒤처졌다는 지적이 나온다.2025년 '완도 방문의 해' 추진 예산 20억 원 가운데 상당액이 홍보물 제작, 선포식, 조형물 설치 등 일회성 비용에 쏠려 있다는 비판도 제기됐다.조 의원은 "방문의 해 사업에 대한 객관적 데이터 분석이나 성과 평가도 없이 매번 같은 방식의 홍보비만 책정하는 것은 '예산 낭비'이자 '치적 쌓기'"라며 "디지털 관광주민증처럼 실질적인 재방문을 유도할 수 있는 데이터 기반 플랫폼 구축이 우선돼야 한다"고 강조했다.그는 또 "수천억 원이 투입된 해양치유센터는 규모는 거창하지만, 정작 센터를 방문한 관광객이 완도 읍내 식당을 이용하거나 청산도 투어로 이어지는 '연계 동선'이 보이지 않는다"고 말했다.조 의원은 "해양치유가 완도 관광의 섬(island)이 돼서는 안 된다"며 "관광주민증을 통해 해양치유센터 이용객이 읍내 시장과 카페에서 주민 수준의 할인을 받도록 해 체류 시간을 늘리는 '연계 시너지'를 왜 고민하지 않느냐"고 반문했다.이어 "정주 인구가 줄어드는 상황에서 생활인구(체류 인구) 확보는 생존 전략이지만, 완도의 관광 정책은 여전히 '한 번 오고 가는 행락객'에 초점이 맞춰져 있다"고 지적했다.그러면서 "디지털 관광주민증은 완도에 애착을 갖는 '팬덤'을 만드는 도구다. 신안군이 이미 도입해 성과를 내는 동안, 완도는 왜 '바다 연금'이나 '블루카본' 같은 거대 담론에만 취해 현장의 목소리를 듣지 못하느냐"고 덧붙였다.주민들 사이에서도 디지털 관광주민증을 즉시 도입하고, 완도형 인센티브 설계가 뒤따라야 한다는 목소리가 나온다. 민간 업체의 할인 부담을 군이 일부 보전하거나 마일리지로 환원하는 '완도형 모델'을 구축해야 한다는 제안이다.주민 이 아무개씨는 "개별적으로 흩어진 관광 정보를 통합하고, 관광주민증 데이터를 활용해 어느 연령층이 어디서 돈을 쓰는지 분석해 마케팅에 반영해야 한다"고 말했다.그는 또 "단순히 '보는 관광'에서 '머무는 관광'으로 전환하기 위해, 소안도와 보길도 등의 인문학적 가치를 관광주민증 혜택과 결합한 '인문 치유 투어'를 개발해야 한다"며 "화려한 선포식의 폭죽 소리보다, 관광객의 휴대폰에 담긴 '완도 주민증' 한 장이 완도의 미래를 더 밝게 할 수 있다"고 말했다.