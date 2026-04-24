"인도 하면 최인훈 '광장' 생각난다"는 이 대통령, 이런 배경이 있었다

큰사진보기 ▲인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 뉴델리의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲1954년 2월 21일, 88명의 한국전쟁 전쟁포로들이 홍콩과 싱가포르를 거쳐 인도로 향하는 아우스트리아호에 탑승했다. 이중 76명은 한국인으로 2명을 제외하면 모두 북한군 출신이었고, 12명은 중국군 출신이었다. 이 대통령이 76명과 88명을 언급한 까닭이다. 사진은 아우스트리아호의 모습. ⓒ 호주 퀸즐랜드 주립 '존 옥슬리' 도서관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 중남미로 간 중립국행 포로들은 1993년 MBC에서 <76인의 포로들>이라는 제목의 다큐멘터리를 만들며 중남미 중립국행 포로 27명을 한국에 초청했다. 지기철과 마찬가지로 인민군 소좌였던 주영복은 한국에 귀국한 뒤 "부끄럽다. 40년 전 나는 도망쳤다"며 "저희는 6?25 참전용사와 거리가 먼, 조국을 버린 미천하고 보잘 것 없는 부끄러운 인간들"이라고 자책했다. ⓒ MBC 관련사진보기

[참고문헌]

김경학, <인도 정착 한국전쟁 중립국 선택 포로의 이야기>, 인도연구, 2004.

김혜인, <망명의 기록, 난민의 시간 - 한국전쟁기 중립국행 포로 주영복의 수기를 중심으로>, 상허학보, 2016.

정병준, <중립을 향한 '반공포로'의 투쟁: 한국전쟁기 중립국행 포로 76인의 선택과 정체성>, 이화사학, 2018.

<중앙일보>, "그 입지의 현장을 가다 - 반공포로 출신 재인 실업인 지기철씨", 1975.

지난 19일 인도를 방문한 이재명 대통령은 현지 동포들과의 간담회 자리에서 한 소설가의 이름을 꺼냈다. 바로 최인훈이다.이 대통령은 "최인훈 작가께서 발표했던 장편 소설 중에 <광장>이라고 있다"며 "소설에서 남북 분단의 비극 속에서 타고르호를 타고 제3국을 택한 한반도 사람들의 얘기가 나온다. 실제로 이게 소설이 아닌 한반도에 사는 사람들이 마주했던 분단의 아픔을 반영한 참혹한 현실이었다"고 했다.그는 "지금 자료상으로 76명이 왔다고도 하고 88명이 왔다고도 하는데 진짜 몇 명인지는 모르겠다. 정확하지 않은 모양"이라며 "소위 남북의 전쟁 포로들이 대표적인 제3국인 인도로 왔다고 한다"고 덧붙였다.이어 "당시 인도 한인 1세대 여러분들이 얼마나 많은 고난과 희생을 치렀겠나. 식민지 지배와 분단, 전쟁과 군사독재를 극복하고 이제는 경제 발전과 민주화를 동시에 이뤄낸 우리 대한민국에서 다시는 그런 참혹한 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 했다.이 대통령의 발언을 접하고 놀랐다. 대한민국 역사에서 거의 완전히 잊힌 존재들을 대통령이 언급하는 건 처음이었기 때문이다. 이 대통령의 말대로 <광장>의 주인공, 이명준처럼 중립국을 택한 사람들이 있었다. 타고르호(소설 속 배 이름)가 아닌 아우스트리아호였지만 말이다.1954년 2월 21일, 88명의 한국전쟁 전쟁포로들이 홍콩과 싱가포르를 거쳐 인도로 향하는 아우스트리아호에 탑승했다. 이중 76명은 한국인으로 2명을 제외하면 모두 북한군 출신이었고, 12명은 중국군 출신이었다. 이 대통령이 76명과 88명을 언급한 까닭이다.이들이 처음부터 인도행을 원했던 것은 아니다. 아우스트리아호에 오르기 불과 2주 전만 해도 70명의 포로들은 미국행을 원했다. 하지만 미국은 중립국이 아니었고 이들은 본인들을 수용할 중립국이 나타날 때까지 인도 마드라스의 포로 캠프에서 체류해야 했다.약 2년 동안의 체류 기간은 순탄치 않았다. 열악한 처우에 지친 이들은 1955년 5월 17일, 인도 당국에 항의하고자 집단 시위를 벌였다가 인도군에 의해 진압당했다. 인민군 소좌(소령) 출신인 지기철은 영창 신세까지 지게 됐다.중립국행을 행한 이들의 시위가 국제적인 주목을 받자 북한군 포로 4명과 중국군 포로 1명은 각각 북한과 중국으로 송환되기도 했다. 이후 1955년 9월 유엔총회에서 이들에 대한 논의가 시작됐고, 1956년 2월 55명은 브라질로, 9명은 아르헨티나로 떠났다. 이후 최종적으로 인도에 정착한 중립국 포로들은 리더 격이었던 지기철을 포함해 8명뿐이었다.이 8명의 포로는 모두 북한군 출신이었다. 이들 중 한 명은 1959년 교통사고로 숨지고, 두 명은 1960년 한국 정부의 설득에 대한민국으로 귀환했다. 남은 5명(지기철·현동화·장기화·최인철·지신영)은 여생을 인도에서 보냈다.88명의 포로 중 가장 계급이 높았던 지기철은 양계장 사업을 벌였는데 직원을 30~40명 둘 정도로 번창했다. 1962년 뉴델리에 한국 영사관이 생기자 지기철은 한국 여권을 만들어달라고 간청해 무국적자 신세도 면한다. 이후 그는 가발 사업에 뛰어들어 한-인 무역상사라는 회사를 차리고 1973년 재인도한인회를 결성해 10년 동안 회장직을 맡으며 성공한 사업가로 말년을 보냈다.지기철과 함께 양계 사업과 가발 사업을 동업한 현동화 또한 1962년 한국 국적을 취득, 지기철의 뒤를 이어 재인도한인회 회장을 맡아 무려 20년 넘게 회장직을 역임했고 1997년에는 한국인을 대상으로 하는 여행사를 설립해 노년에는 여행업에 종사했다. 이들과 함께 양계 사업을 시작했다가 독립한 장기화는 연이은 사업 실패 후 1990년대 말 사망했다.인민군 시절 사진사로 활약한 최인철은 자질을 살려 인도군 육군 공보실 사진사로 취직, 이후 인도에 귀화해 인도 정부의 공무원으로서 24년 근무했다. 그는 인도어 구사자가 필요했던 한국대사관의 요청에 따라 1999년까지 한국대사관 임시직으로 근무하기도 했다.이들 네 명이 수도 뉴델리에 정착한 것과 달리 남부의 방갈로르에 정착한 지신영은 1983년 소설가 한수산과의 인터뷰가 마지막 기록이다. 인도 정부의 기술 교육을 통해 시계공이 된 그는 1983년 당시 방갈로르에서 작은 시계방을 운영 중이었으며 여전히 무국적자 신세였다.1974년 북한 대사관 공관원이 찾아왔으나 지신영은 "나는 남북한이 아무 의미가 없고 그냥 코리안이면 된다"며 국적 문제에 관심이 없다고 잘라 말했다. 이에 북한 공관원은 "동무 심정 이해합네다"라며 북한 뱀술 한 병만 두고 돌아간 뒤 더 이상 연락은 없었다고 한다.한편 MBC는 1993년 <76인의 포로들>이라는 제목의 다큐멘터리를 만들며 중남미 중립국행 포로 27명을 한국에 초청했다. 지기철과 마찬가지로 인민군 소좌였던 주영복은 한국에 귀국한 뒤 "부끄럽다. 40년 전 나는 도망쳤다"며 "저희는 6․25 참전용사와 거리가 먼, 조국을 버린 미천하고 보잘것없는 부끄러운 인간들"이라고 자책했다.그러면서도 그는 "40년 동안 저희들은 당장 먹고 사는 것밖에 과제가 없었다"며 "우리들에게는 이미 조국이 없었기 때문"이라고 했다. 조국을 버렸다고 자학했으나 이는 한국 사회의 반공 감정을 우려한 발언이었을 뿐, 실제 심정은 달랐던 것이다. 극한의 이데올로기 갈등 속에서 남북 어느 곳도 이들의 조국이 되어주지 않았다.남과 북, 그 어느 쪽도 온전히 품어주지 못했던 88명의 '경계인'들. 소설 속 이명준은 끝내 바다를 택하며 침묵했지만, 현실의 이명준들은 인도와 중남미의 낯선 공기 속에서 치열하게 삶의 뿌리를 내렸다.이념의 광장에서 길을 잃고 유랑해야 했던 이들의 고단한 발자취는 우리 현대사의 시린 흉터이자, 동시에 인간 존엄을 지키기 위한 처절한 기록이기도 하다. 대통령의 이번 언급이 반세기 가까이를 이방인으로 살아야 했던 이들에게 건네는 뒤늦은 위로이자 우리 역사의 빈칸을 채우는 성숙한 성찰의 시작이 되기를 바라본다.