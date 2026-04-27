의병 100명이 지나던 고개, 넘어 가서 만난 사람들

큰사진보기 ▲백남정재길햇살이 스며든 숲길 계단, 낙엽을 밟으며 천천히 오르는 백남정재 오름길 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲의병전적지 표지석(독수정길)의병 전적지 표지석. 울창한 숲 속에서 항일 의병들의 치열했던 전투의 흔적을 전하고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무동마을돌담길 사이로 이어지는 한적한 마을 풍경. 전통 농촌의 정취가 고스란히 남아 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲돌샘골목길 아래 자리한 돌샘. 소박한 물길 속에 마을 사람들의 일상이 깃들어 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

"고사리 따러 가세요?"

"아니요, 참나물 따러 갑니다."

4월의 끝자락, 산등성이는 이미 연둣빛을 지나 짙은 초록으로 물들어가고 있다. 마을 어귀에 핀 들꽃들은 바람결에 몸을 맡긴 채 길손을 맞는다. 계절은 봄을 건너 초여름으로 향하는 길목, 그 사이를 걷는 발걸음도 자연스레 느려진다.무돌길 제6길 백남정재길은 오래 전 사람들이 오가던 삶의 이야기가 켜켜이 쌓인 길이다. 낮은 고개를 넘고 마을을 잇는 길목마다 누군가의 일상과 기억이 스며 있고, 길은 말없이 이어지면서도 걷는 이에게 수많은 이야기를 건넨다.경상마을 정자에서 출발했다. 길섶으로는 경상저수지가 스쳐 지나간다. 가시덩굴을 베어내는 사람들이 눈에 띈다. 이들은 허물어진 집터 앞에서 땀을 흘리며 일을 하고 있다. 어린 시절을 보냈을 집은 이제 폐허로 남았고, 마을이 있었던 자리임을 짐작하게 하는 흔적만 곳곳에 남아 있다.백남정재로 오르는 길은 경사가 제법 가파른 산길이다. 활엽수 낙엽이 수북이 쌓여 있고, 발걸음마다 마른 낙엽이 사각사각 소리를 낸다. 곳곳에 쓰러진 나무들은 원시림 같은 분위기를 자아낸다. 사람의 발길이 드문 듯한 어두운 숲길이다.백남정재는 백여 명의 의병들이 이 고개를 넘어 다녔다 하여 붙여진 이름이다. 숲길에 들어서자 모처럼 맑은 공기가 가슴 깊이 스며든다. 편백과 숲에서 퍼지는 피톤치드 향이 상쾌하다. 그래서일까, 발걸음이 한결 가벼워진다.정상은 해발 380m로 높지 않다. 우측으로는 장불재가, 남쪽으로는 아이가 춤추는 형국이라 하여 이름 붙여진 무동마을이 내려다 보인다. 이 고개를 넘어 내려가면, 무동마을에는 의병의 흔적이 여전히 남아 있다.1906년 김태원은 동생 김율과 함께 호남에서 의병을 일으켜 고창·영광 등지에서 활동했다. 1908년에는 무동촌에서 악명 높던 일본군 요시다 부대장을 처단했다. 그의 구국 정신을 기리기 위해 광주 농성역 인근에 동상이 세워졌고, 농성지하도에서 동운고가에 이르는 도로는 그의 호를 따 '죽봉로'로 명명됐다.건국훈장 독립훈장에 추서된 양진여 의병장은 1908년 아들(상기)과 함께 의병을 모집해 광주·나주·장성 일대에서 항일 활동을 펼쳤다. 1909년에는 이곳 무동리에서 일본군과 교전하다 체포되어 순국했다. 이 밖에도 수많은 우국지사들이 의병을 일으켜 항일 투쟁에 나섰다.무동마을은 항일의 역사와 자연, 그리고 공동체의 삶이 어우러진 공간이다. 한말 의병들이 활동하던 전적지로, 김태원·양진여 의병장의 발자취가 남아 있는 항일 운동의 현장이다. 백남정재와 이어지는 산길과 숲길은 원시림에 가까운 자연환경을 간직하고 있다. 편백숲과 활엽수림이 어우러져 사계절 다른 풍경을 보여준다.또한, 전통 농촌의 모습을 유지하면서도 생태와 체험을 결합한 '지오빌리지' 성격을 띠고 있다. 돌담과 샘, 옛 집터 등 삶의 흔적이 남아 있다. 주민들이 직접 자연과 더불어 살아가는 모습이 이어진다. 역사와 자연, 사람이 함께 숨 쉬는 마을이다. 그 길을 따라 걷다 보니, 마을 사람들과의 뜻밖의 인연도 이어진다.무동마을 돌담길을 걷다 한 부부를 만났다. 차림새가 꼭 고사리를 캐러 가는 듯해 말을 건넸다. 수건을 둘러 쓰고 장화를 신은 모습이 정겨웠다. 가벼운 농담으로 시작된 대화는 어느새 길어졌다. 선뜻 "집에 들러 차 한잔 하고 가라"고 권한다.두 사람은 무동마을에서 태어나 함께 자란 동창이다. 학교도 같이 다녔고, 담을 맞댄 이웃이었다. 위아래집을 오가며 소꿉장난을 하던 인연은 학교를 함께 다니고 결혼을 하고, 고향을 떠나 서울에서 40년을 사는 시간으로 이어졌다. 은퇴 후 다시 고향인 이곳으로 돌아왔다.집 담장 아래에는 가죽나무와 감나무가 서 있다. 가죽나무 순을 따 나물로 무쳐 먹으면 그 맛이 일품이라고 말해준다. 이들은 서까래가 드러나는 옛 시골집 형태로 집을 짓고 있다. 조용하던 마을에 다시금 사람의 기운이 돌고 있다.낯선 길손에게 시원한 맥주 한잔을 건네며 스스럼없이 이야기를 풀어내던 부부에게서 농촌의 훈훈한 정이 전해졌다. 마을에는 빈집도 적지 않았다. 집을 지키던 부모 세대가 떠난 자리에는, 자녀들이 가끔 들러 심어 놓은 채소만 조용히 자라고 있다.사람의 온기와 시간의 흔적이 함께 머무는 길, 무돌길 제6길 백남재길은 그렇게 과거와 현재가 겹치는 길이다. 친구들과 함께한 이날의 여정은 길 위의 풍경 뿐 아니라, 그 속에 담긴 사람과 이야기를 마음에 남기며 마무리했다.