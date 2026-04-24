태안군, 범정부 대책 촉구 총력전... "석탄화력 폐지, 지역 소멸로 직결"

큰사진보기 ▲23일 태안화력 발저소에서 열린 에너지전환 공동 대응 TF 회의 이후 참석자들이 단체 촬영을 하고 있다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군이 석탄화력발전소 단계적 폐지에 따른 지역경제 붕괴 위기를 '현실적 재난'으로 규정하고, 범정부 차원의 특단 대책 마련을 강력히 촉구하고 나섰다. 특히 발전소 폐지 지역을 체계적으로 지원할 법적 근거인 '석탄화력 폐쇄지역 지원 특별법'의 조속한 제정을 핵심 과제로 부각시키며 전방위 대응에 돌입했다.태안군은 지난 23일 충남 태안군 원북면 방갈리에 위치한 한국서부발전(주) 태안화력발전소에서 한국서부발전, 협력사, 노조, 외부 전문가 등이 참여한 가운데 '에너지전환 공동대응 TF 제4차 회의'를 열고, 석탄화력 폐지에 따른 고용·산업·지역경제 전반의 충격을 점검했다.이번 회의는 지난해 12월 태안화력 1호기 폐지 이후 급격히 가시화된 지역 상권 침체와 인구 감소 흐름을 공유하고, 오는 2037년까지 이어질 8기 전면 폐지에 대비한 실질적 대응 방안을 모색하는 데 초점이 맞춰졌다.회의에서는 노동자 고용안정, 지역경제 활성화, 대체 산업 발굴 등 3대 분야별 과제가 논의됐지만, 현장의 분위기는 "시간이 많지 않다"는 절박함이 지배적이었다.특히 올해 말 예정된 2호기 폐지를 앞두고 "1호기 폐지 이후 상권 매출 감소와 일자리 축소가 현실화됐다"는 지적이 잇따르며, 단계적 폐지 정책의 속도 조절 필요성이 강하게 제기됐다.태안군은 앞서 지난 13일 정부세종청사를 찾아 기후에너지환경부와 산업통상자원부를 방문, 태안화력 2호기 폐지 시기를 대체 발전설비 준공 시점까지 연장해 달라는 주민 건의문을 전달한 바 있다.주민들은 "국가 전력 생산을 책임져 온 대가가 지역 소멸이어서는 안 된다"며 "에너지 전환 속도보다 지역 생존이 우선 고려돼야 한다"고 호소하고 있다.태안군이 이번 대응에서 가장 강하게 요구하는 것은 '석탄화력 폐쇄지역 지원 특별법' 제정이다. 현재 정부 차원의 에너지전환 정책은 발전설비 감축에 초점이 맞춰져 있을 뿐, 폐지 지역의 산업 대체·고용 유지·재정 보전 등을 포괄적으로 지원하는 법적 장치는 사실상 부재하다는 지적이다.그동안 발전산업 노동자들과 노동계, 전문가들은 "석탄화력 폐지 지역이 독일·영국처럼 체계적 전환 지원 없이 방치될 경우, 지방 소멸을 가속화할 가능성이 크다"고 분석하며, 국가 차원의 '정의로운 전환(Just Transition)' 정책 설계를 주문하고 있다.태안군 역시 특별법을 통해 ▲ 폐지 지역 지정 ▲ 국가 재정 지원 ▲ 대체 산업 클러스터 조성 ▲ 고용 전환 프로그램 ▲ 세제 및 전기요금 인센티브 등을 포함해야 한다는 입장이다.태안군은 중앙부처에 제출한 건의문에서 지역 생존을 위한 3대 핵심 과제도 함께 제시했다. 우선 대체 산업 유치를 위한 기반시설 확충이다. 국도 38호선 해상교량, 고속도로, 철도망 구축 등 교통 인프라 없이는 기업 유치 자체가 불가능하다는 판단이다.둘째는 한국서부발전 본사의 태안 존치다. 발전 공기업 본사가 이전될 경우 지역 경제의 마지막 버팀목마저 사라질 수 있다는 위기감이 반영됐다. 셋째는 '지역별 차등 전기요금제' 도입이다. 발전소 폐지 지역에 전력 비용 인센티브를 부여해 데이터센터, 수소·반도체 등 전력 다소비 기업을 유치하겠다는 전략이다.태안군은 이번 사안을 단순한 지역 현안을 넘어 국가 정책의 구조적 문제로 보고 있다. 군 관계자는 "수십 년간 국가 전력 공급을 책임져 온 지역이 에너지전환 과정에서 일방적인 피해를 감당하는 구조는 정의롭지 않다"며 "특별법 제정과 함께 범정부 차원의 통합 지원체계가 시급히 마련돼야 한다"고 강조했다.현재 석탄화력 폐지는 거스를 수 없는 시대적 흐름이지만, 그 이면에서 현실화되고 있는 지역경제 붕괴와 인구 소멸 위기는 더 이상 미룰 수 없는 과제로 떠오르고 있다.한편 지난해부터 시작된 석탄화력 발전소의 단계적 폐쇄의 첫 대상인 태안화력의 1호기 폐쇄는 정부의 에너지 정책의 전환의 상징적인 장소로 태안군과 군민들의 요구가 단순한 '지역 이기주의'가 아닌, 대한민국 에너지전환 정책의 지속 가능성을 좌우할 시험대로 주목받는 이유다.