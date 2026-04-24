"약해진 이란, 왜 굴복 안 할까?" 중동 전문가 성일광 교수의 진단

큰사진보기 ▲미래경제문화포럼성일광 서강대 연구교수 강연 ⓒ 이용민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미래경제문화포럼백명현 대표 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲미래경제문화포럼오명 전 부총리 축사 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲미래경제문화포럼'중동 정세 변화' 강연 참석자 ⓒ 이용민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.

지난 23일 세종호텔에서 미래경제문화포럼 주최로 중동 전문가인 성일광 서강대 유로메나연구소 교수의 강연이 있었다.이날 성일광 교수는 '미국 이스라엘 - 이란 전쟁과 중동의 정세 변화 그리고 함의' 라는 주제로 중동에서 벌어지고 있는 전쟁 상황과 당사국의 속내를 분석했다. 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁은 현 시점에 가장 뜨거운 관심사였기에 참석자들의 집중도가 무척 높았던 강연이었다.다음은 강연을 요약한 내용.이 전쟁은 왜 일어났는가? 2023년 하마스가 이스라엘을 공격해 이스라엘인 1200명이 숨졌다. 이때부터 중동은 무섭게 변한다. 하마스는 단순한 무장조직이 아니라 사회활동 조직도 겸하고 있다. 가자지구나 팔레스타인에서 하마스가 쉽게 사라지지 않는 이유는 사회복지 사업을 함께 벌이고 있기 때문이다. 가난한 가정에 식량을 나눠주고 아이들 교육도 시켜준다. 하마스뿐 아니라 레바논의 헤즈볼라, 이집트의 무슬림형제단도 마찬가지다. 주민들은 아이들을 하마스·헤즈볼라·무슬림형제단이 세운 학교에 보내고, 그 아이들은 이슬람 근본주의자로 자란다.하마스는 왜 전쟁을 일으켰는가? 사우디아라비아와 이스라엘의 관계가 좋아질 기회가 있었다. 2020년 아랍에미리트가 이스라엘과 관계를 정상화했고, 2023년에는 사우디도 이스라엘과의 관계 정상화를 추진하려 했다. 이에 불만을 품은 하마스가 2023년 10월 7일 전쟁을 일으켰다. 여러 배경이 있겠지만, 전쟁은 그렇게 시작됐다. 과거 하마스는 로켓 공격에 그쳤는데, 이때는 지상군까지 투입됐다. 가자지구 인근의 이스라엘 민간인과 군인 1200명이 숨졌다. 이스라엘은 보복에 나서며 헤즈볼라, 시리아, 이란과 전쟁을 벌였고, 예멘의 후티 반군과도 전쟁 중이다. 이스라엘은 하마스의 공격 이후 "더는 이런 일을 당해서는 안 된다"는 전 국민적 신념을 굳혔다.이란은 헤즈볼라와 하마스를 대리조직으로 지원해왔고, 이스라엘에 이란은 말살해야 할 적의 근원이다. 이란과 이스라엘은 그림자 대리조직을 통해 전쟁을 이어왔다. 그러다 2024년 이란이 처음으로 이스라엘 본토를 공격했고, 이스라엘도 전투기로 이란 본토를 타격했다. 이때부터 중동 정세는 완전히 바뀌었다. 그 출발점은 2023년 하마스의 공격이었고, 이는 나비효과를 불러왔다.미국은 이스라엘과 함께 이란을 상대로 전면전을 벌이고 있다. 지상군은 투입하지 않았지만 모든 전략자산을 배치해 전쟁을 수행하고 있다. 미국과 이스라엘의 거센 공세와 압도적인 군사력 앞에 이란의 군사시설과 전략시설은 대부분 파괴됐다. 이란은 지금 상당히 약해졌는데, 왜 굴복하지 않을까?미국과 이스라엘은 이번 전쟁으로 이란 정권이 붕괴할 것으로 예상했다. 그러나 정권이 교체된 것이 아니라 최고지도자가 아들로 바뀌었을 뿐이다. 이란의 가장 엘리트 군대인 혁명수비대 병력은 15만~20만 명 규모인데, 미국과 이스라엘이 지상군을 투입하지 않고 시설만 공격하다 보니 혁명수비대의 피해는 거의 없다. 미국은 "우리가 이겼다"고 호언하고, 이란은 자신들이 유리하다고 판단하고 있다. 이란은 더는 잃을 것이 없다. 국민 여론을 신경 쓸 필요도 없다. 반면 미국은 여론이 나빠지면 전쟁을 계속할 수 없다.미국은 이란의 핵 개발을 허용할 수 없다는 입장이다. 이란은 60% 이상 농축한 우라늄 440kg을 보유하고 있는데, 조금만 더 농축하면 핵무기를 만들 수 있는 90% 고농축우라늄이 된다. 미국은 "다 내놓으라"고 요구하고, 이란은 "내놓을 수 없다"며 버티고 있다.미국과 이스라엘은 이란의 웬만한 시설을 이미 다 파괴했다. 남은 것은 발전소, 가스전, 유전, 정유시설 같은 에너지 기반시설이다. 이란은 자국의 기간시설이 파괴될 경우 사우디아라비아의 아람코, 카타르의 LNG 가스, 아랍에미리트와 쿠웨이트의 유전을 파괴하겠다고 경고하고 있다. 그렇게 되면 최악의 상황으로 치달아 세계가 혼돈에 빠진다. 그래서 트럼프는 (협상 시한을) 연장하고 또 연장하는 중이다. 이란이 크게 양보할 가능성은 거의 없다. 협상을 이끌어내려면 미국이 양보해야 한다. 예컨대 '우라늄 농축 20년 중단'이 아니라, 10년은 농축을 중단하고 나머지 10년은 3.67% 저농축을 허용하는 식의 협상안이 나와야 한다.트럼프는 2018년, 오바마 행정부가 2015년에 체결한 핵 합의(JCPOA)에서 일방적으로 탈퇴했다. 이란은 오바마 시절 합의를 잘 지키고 있었던 터라, 이란으로서는 억울한 일이다. 문제는 오바마가 핵 문제만 합의했을 뿐 탄도미사일과 대리조직 지원 중단 같은 사안은 빠뜨렸다는 점이다. 트럼프는 '오바마보다 더 나은 합의를 해야 한다'는 강박으로 밀어붙였지만 성과 없이 1기를 마쳤다. 지금 트럼프는 딜레마에 빠져 있다. 미국 대통령이 전쟁을 개시하면 60일까지는 단독으로 수행할 수 있지만, 그 이후에는 의회 승인이 필요하다. 푸틴처럼 "특수군사작전이지 전쟁이 아니다"라고 우길 수는 있으나, 퇴임 후 법적 문제가 불거질 수 있다.핵 문제에서 미국도 이란도 양보하지 않는다면 상황은 더 나빠질 수 있다. 미국이 발전소와 유전을 폭격하지 않고 약간의 '쇼'만 하고 끝낸다면 다행이지만, 이란의 에너지 시설을 파괴한다면 세계는 상상하기 힘든 국면으로 치달을 수 있다.