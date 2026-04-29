TV조선 재승인 재판 나온 방통위원들 증언, 검찰 공소 사실과 달랐다

큰사진보기 ▲한상혁 방송통신위원장이 'TV조선 재승인 의혹' 관련 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 2023년 3월 29일 오후 서울 도봉구 서울북부지검에 출석하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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한상혁 전 방송통신위원장 등이 기소된 'TV조선 재승인 점수 조작' 재판이 3년 넘게 이어지고 있는 가운데, 검찰이 한 전 위원장에게 적용된 혐의와 관련해 작성한 공소장 내용이 사실과 다른 것으로 뒤늦게 확인됐다.검찰은 한 전 위원장이 TV조선 재승인 심사에서 불이익을 줄 목적으로, 종편 심사위원 선정에 적극 개입했다고 밝혔지만, 법정에 나온 당시 방송통신위원들은 여야 추천을 막론하고 "그런 적 없다"는 일치된 증언을 내놨고, 한 전 위원장 변호인 측은 "검찰의 소설이 드러났다"고 직격했다.'TV조선 재승인 점수 조작' 의혹 사건은 지난 2022년 윤석열 정권 당시 검찰이, 한 전 방송통신위원장과 종편 심사위원 등이 TV조선 재승인 심사 취소를 위해 심사 과정에서 점수 변경을 모의했다는 이유로 기소한 사건이다. 이 사건을 빌미로 한 전 위원장은 임기를 채우지 못한 채 면직됐고, 한 전 위원장과 방통위 공무원, 심사위원 등은 4년째 이어지는 재판에 발이 묶여있는 상태다.이 사건의 검찰 공소장에는 한 전 위원장의 직권 남용 혐의와 관련 "심사위원을 평소 종편에 비판적인 성향의 인물로 최대한 많이 선정하기로 마음먹었다"라는 대목이 있다. 검찰 측 주장을 종합하면 한 전 위원장은 종편 재승인 심사에서 TV조선 승인 취소를 염두에 두고, 당시 종편 심사위원장과 A 심사위원 선정에 적극 개입했고, 위원 추천 단체로는 '민주언론시민연합'을 포함시켰다는 것이다.하지만 <오마이뉴스>가 재판과 관련된 관계자 증언과 기록 등을 취재한 결과, 이 재판 증인으로 나온 당시 방통위원들 가운데, 검찰의 이런 주장에 동조한 사람은 전무했다. 오히려 "한 전 위원장의 독단적 행태는 없었고, 합의에 따라 선정된 것"이라는 게 이들 방통위원들의 일치된 증언이었다. 야권(국민의힘 등) 추천 위원조차 이와 관련해선 이견이 없었다.당시 여권 추천 B방통위원은 지난 1월 19일 재판에서 "심사위원 구성에서 이례적이거나 기억하는 상황이 있나"라는 검사 질문에 "심사위원 구성에 문제가 있지 않느냐 의심을 하는 거 같은데...(심사위원) 구성에 있어서 문제가 될만했다면 저희들이 문제제기 했을 것"이라고 반박했다. B심사위원의 경우, 종편 심사위원장 선정은 당시 방통위원들의 만장일치로 결정된 사안이라고도 증언했다.야권 추천 상임위원이었던 C위원은 "심사위원 선정 과정에서 한 위원장이 의견을 밀어붙인다거나 강하게 의견 제시한 적이 없었나"라는 질문을 받고는 "한 위원장이 그렇게 하는 사람 아니다, 위원장께서 위원회를 그렇게 운영한 적이 없다"고 했고, 야권 추천 D 상임위원 역시 이와 관련해 "그런 경우는 없었다. 한상혁 위원장님이 자기 말씀을 잘 안 한다, 그런 노골적인 이야기를 들어본 적이 없다"고 설명했다.D 상임위원은 종편 심사위원을 추천하는 단체로 '민주언론시민연합'이 선정된 과정에 대해서도 "논의해서 결정했다"고 밝혔다. '한 전 위원장이 특정 심사위원과 단체 선정을 강행했다'는 검찰 측 주장은 당시 위원 선정 과정에 참여했던 이들 위원들의 일치된 진술에 의해 부정된 셈이다.당시 종편 심사위원들의 TV 조선 점수 수정을 문제삼는 검찰 주장 역시, 여러 증언들에 의해 반박됐다. 검찰 측은 당시 '종편심사위원 2명이 평가표(심사 마감일 전날 제출)를 제출한 이후 아무런 객관적 사정 변경이 없음에도 점수를 낮췄다'고 주장하고 있다. 그런데 재판에 나온 전 방통위원들은 최종 심사가 마감되기 전이라면 심사위원 합의 아래 점수 수정은 충분히 가능하고, 이는 오히려 심사위원 권한이라고 입을 모았다. D상임위원은 "심사가 최종 종료 되기 전에, 점수를 수정하고 싶다고 얘기가 되고, 심사위원장도 가능하다고 했다면 할 수 있다"고 말했다. C위원도 "심사기간 내 점수 매기는 건 심사위원 고유 권한"이라고 했다.E위원은 '평가표 수정이 모든 경우에 적법한 것은 아니지 않느냐'는 취지의 검사 질문에 "심사위원장은 심사를 정확하게 정리할 권한이 있고, 심사위원들 각각 의지가 있다면 그 의지를 반영해서 최종적인 결론을 내야 하는 위치와 역할이 있다"고 강조했다.B 위원은 증언 말미에 추가 발언을 자청해 "이 수사 자체가 감사원의 표적 감사로 시작됐고 검찰 쪽으로 넘어가서 검찰이 그야말로 정치적 수사(를 했다) 그렇게 생각한다. 애꿏은 국장과 과장만 저렇게 잡아 놓고, 벌써 3,4년 세월이 흘렀다"면서 "지금 나오는 보도를 보면 '내 짐작이 맞았구나'라고 생각하게 된다"라고 목소리를 높였다.전직 방통위원들의 증언을 마친 뒤 한 전 위원장 측 변호인은 "한 전 위원장이 자신의 의중을 관철할 수 있는 심사위원을 선정했다, 이런 프레임에 대해서는 전혀 근거 없는 검찰의 소설임이 밝혀졌다고 생각한다"고 주장했다.