대구혁신토론회 "박정희 대신 전태일... 저항과 혁신의 DNA 깨워야"

큰사진보기 ▲23일 오후 대구YMCA 청소년회관에서 열린 대구혁신 정책공약 토론회. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23일 오후 대구YMCA 청소년회관에서 열린 대구혁신 정책공약 토론회에서 김윤상 경북대 명예교수와 강금수 대구참여연대 사무처장이 토론하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3지방선거를 앞두고 대구혁신 정책공약 토론회가 23일 오후 대구YMCA청소년회관에서 열렸다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

오는 6·3 지방선거를 앞두고 시민주권의 정치 행정과 행정 통합 등을 논의하는 '대구혁신 정책공약 토론회'가 23일 열렸다.대구사회연구소, 대구참여연대, 대한정치학회, 영남일보가 공동 주최하고 대구YMCA가 후원해 대구YMCA 청소년회관에서 열린 토론회는 시민주권의 정치 행정, 대구시민정신의 재정립, 행정통합이 남긴 숙제와 대안에 이어 종합토론 순으로 진행됐다.시민주권의 정치와 행정 토론회에서 김윤상 경북대 명예교수는 발제를 통해 지방선거에서 주민의 선택을 왜곡하지 않도록 하기 위해서는 지역정당 허용, 연동형 비례대표제, 선호투표제가 필요하다고 강조했다.김 교수는 "대구와 광주의 시의원 소속 정당을 보면 대구는 33명 중 32명이 국민의힘이고 광주는 23명 중 22명이 더불어민주당"이라며 "지난 2022년 지방선거에서 무투표 당선자가 역대 최대인 508명이었고 대구와 광주에서는 절반 이상이 무투표 당선자였다"라고 지적했다.이어 그는 "특정 지역 주민 모두가 하나의 정당만을 지지하는 특이한 경우가 아니라면 영호남에서도 최소한 20% 정도의 다른 의견이 존재한다"면서 "소수 정당 후보가 그 비율만큼 당선되어야 정상"이라고 말했다.김 교수는 또 "단체장처럼 1인만 선출하는 선거에서는 투표자 과반수가 지지하는 후보가 당선되도록 하자"며 "1위 후보가 과반수를 획득하지 못하면 결선 투표를 해야 한다"라고 주장했다.강금수 대구참여연대 사무처장은 시민주권과 청렴행정을 위해 대구시민참여위원회 설치, 상설 '대구시민회의' 설치, 합의제 감사위원회의 독립성 확보, 시민옴부즈맨 도입, 시민참여를 위한 주민참여예산제의 규모 확대, 시민정책토론청구조례 개정, 시민원탁회의 및 공론화위원회 재개, 시민 직접 청원제 도입 등을 주장했다.이를 위해 주민자치회 전면 확대와 자립성 및 독립성 확보를 위한 법적 근거 마련, 실질적인 자치 활성화를 위한 행정·재정적 지원 확대, 통합 거버넌스 구축, 주민 주도 풀뿌리 지역 활동에 대한 지원 체계 마련, 다양한 주민 공동체 활동 거점 공간 확대 등을 제안했다.강 사무처장은 지방의회 혁신을 위해 지방의회 회의 및 회의록 공개 확대, 시의회 의정참여단 설치, 의원윤리기구 혁신 등도 제안했다.대구시민정신 정립과 관련 최봉태 변호사(대구시민헌법학교 고문)는 대구 정신으로 국채보상운동과 2.28민주운동을 들었다.최 변호사는 "대구 정신을 회복하는 데 교육의 중요성을 지적하고 싶다"며 학생들의 교육감 선거 자기 결정권 조항, 의대생 추첨 선발 무상교육 조항, 고졸이 행복한 대구 조항, 청소년 노벨평화상에 해당하는 2.28평화상 제정 등을 들었다.그는 또 대구교육감 선거와 관련 국가 단위 '민주시민교육원' 대구 유치, 교실 속 균형형 민주시민교육 정착, 학생 참여 확대와 책임 교육 병행, 지역 연계 실천형 시민교육 확대, 디지털 시민역량 및 갈등 조정 교육 강화 등을 제안했다.최 변호사는 대구시장 선거와 관련 가칭 '대구 전태일 센터' 건립, K-민주주의 역사 탐방 거리 조성과 박정희 동상 철거 및 박정희기념조례 폐지, 대구독립운동기념관 건립 등을 강조했다.안도헌 영남대 사회학과 교수는 대구 시민 정신의 재정립과 고립 탈피를 위한 실용적 대안으로 "저항과 혁신의 DNA를 깨워야 한다"라며 "박정희를 숭배할 것이 아니라 전태일의 정신을 기려야 한다"라고 강조했다.안 교수는 "대구의 독립운동가와 민주주의자들을 기리는 역사관을 건립해 대구가 민주주의와 인권의 도시임을 알려야 한다"라면서 "대구의 민족민주정신을 심각하게 오염시키고 있는 박정희라는 우상과 절연해야 한다"라고 촉구했다.그는 대안으로 지역 청년 일자리 창출을 위한 공공구매 가점 제도 도입, '대구 독립운동 및 10월항쟁 역사관' 건립과 '전태일 노동 인권 센터' 전국화 추진, 노인 무료 승차 나이 65세 환원 등을 내세웠다.김영철 계명대 경제금융학과 명예교수는 대구경북 행정통합과 관련 "거지론을 벗어나는 새로운 서사를 만드는 것이 중요하다"라며 "지역 내부 기득권 해체와 국가주의의 극복이 관건"이라고 주장했다.김 교수는 대구경북 행정통합 추진 과정에서 반면교사로 삼아야 할 사례로 '밀라노 프로젝트'의 실패를 들고 주민투표를 통한 행정통합 결정, 헌법 개정과 초광역 행정통합을 위한 기본법 추진, 대구경북학을 정립하고 분리된 대구경북연구원 재통합, 중앙정부와 지역산업계가 결탁하는 지역산업정책의 덫을 벗어날 것 등을 제안했다.이창용 지방분권운동대구경북본부 상임대표는 시도 통합의 핵심 과제로 고도의 자치권 보장과 지역정치의 다양성과 경쟁력 확보 등을 들었다.토론회에 이어 진행된 종합토론에는 박재일 영남일보 논설실장, 필자, 김영화 평화뉴스 기자가 참여해 지역의 보수성 분석과 청년들의 최저임금 적용을 받지 못하는 현실, 대구형 청년펀드 조성, 기초의회 선거구 획정에 특정 정당의 쪼개기 시도 등의 현안 등을 주제로 발표했다.이날 토론회에 이어 오는 5월 14일 '대구 쟁점 현안의 정책 대안을 말한다', 5월 21일에는 '대구혁신 미래비전 정책공약 종합토론회'가 같은 장소에서 열린다. 토론회 후에는 제출된 정책 제안과 주최단체가 준비한 정책 내용을 정리해 '대구혁신 정책공약 자료집'을 만들고 이 중 중요한 의제를 중심으로 시장 후보와 정책 협약을 추진할 예정이다.