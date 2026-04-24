홍성 홍주읍성, 복원·발굴 과정 일반인 공개… 현장 체험 기회 확대

큰사진보기 ▲지난 2024년 7월 복원된 홍주읍성 4대문 중 하나인 북문(망화문, 望華門). ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난해 4월에는 동남측 멸실 성곽 복원과 발굴 과정에서 의미 있는 유구가 발굴됐다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍주읍성 북서측 성곽 복원을 위한 학술 발굴 조사(지난 2024년 7월 발굴 조사 모습) ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2023년 12월, 성곽 복원에 앞서 발굴 조사가 시작된 조양문 북쪽 구간. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍주읍성 서문 성벽 ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 국가유산 수리현장 중점공개지도. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

국가유산인 홍성 홍주읍성의 복원·발굴 작업 현장이 일반인에게 공개된다.국가유산청은 지난 22일, 국가유산인 홍성 홍주읍성을 비롯해 전국의 주요 국가유산 수리 현장 15개소를 선정해 공개한다고 밝혔다.국가유산청에 따르면 이번 공개는 국가유산 수리 과정에 대한 국민의 이해를 높이고, 현장 체험 기회를 확대하기 위한 것이다. 홍주읍성 등 15곳의 국가유산 수리 현장 공개는 일반인이 국가유산이 보수·복원되는 전 과정과 평소 접하기 어려운 전통 수리 기술과 현장 모습을 볼 수 있다.이번에 공개되는 곳은 홍주읍성 북서측 멸실 성곽 복원 정비 현장이다. 국가유산청에 따르면 홍주읍성 멸실 성곽 복원 현장은 오는 5월 22일부터 8월 30일까지 매월 넷째 주 목요일 오후 3시부터 4시까지 1시간 동안 1회 공개된다.홍성 홍주읍성은 사적 제231호로 정확한 초축 연대는 알 수 없으나 1451년(문종 1년)에 첫 기록이 나온다. 그러면서, 1895년 일제 침략에 1906년 민종식을 중심으로 홍주성 전투를 벌이는 등 치열한 항일투쟁으로 전국적인 의병 봉기의 도화선이 됐다.특히, 천주교 박해로 212명의 순교자 외 1천여 명이 넘는 무명의 순교자들이 이곳에서 처형되는 등 천주교 성지이기도 하다.현재 홍성군은 홍주읍성 복원·정비 종합계획에 따라 전체 성곽 1772m 중 남아 있는 성곽 800m 구간을 제외하고 멸실된 성곽과 사대문을 복원 중이다. 홍주읍성 문화재 구역 면적은 110,991.5㎡이다.또한, 지난 2024년 7월, 홍주읍성 북문인 망화문을 복원하는 등 본격적인 홍주읍성 복원·정비를 통해 의병들의 항일투쟁을 본받고 있다.북문 복원은 지난 2012년 남문(弘化門) 복원 이후 13년 만이다. 홍주읍성 동문인 조양문은 1870년 개축된 후 흥선대원군이 조양문이라 휘호한 문액을 받았다.그러면서 홍주읍성 사대문 중 동문(조양문, 朝陽門), 남문(홍화문, 洪化門)에 이어 북문(망화문, 望華門)까지 3개의 문루가 복원됐다. 오는 2032년 서문(경의문, 景義門)까지 복원할 예정이다.또한, 지난해 4월에는 동남측 멸실 성곽 복원과 발굴 과정에서 치성, 해자, 함정 등 의미 있는 유구들이 발견되기도 했다. (관련기사: https://omn.kr/2d2aw [사진] 홍주읍성 복원 순조롭게 진행, '동남측 발굴 현장 공개' "홍성의 자산이자 자부심")홍주읍성 외에도 이번에 공개되는 국가유산은 세계유산으로 역사적 가치가 높은 '창덕궁 돈화문 해체 공사'와 '남원 유곡리와 두락리 고분군 보수 정비' 현장 등으로 발굴부터 해체, 복원까지 이어지는 수리 전 과정을 직접 확인할 수 있다.관람을 희망하는 국민은 현장별 공개 일정과 세부 내용을 확인한 후 전화, 전자우편, 예약 누리집 등을 통해 사전 신청하면 된다.한편, 홍성군은 홍주읍성 복원을 통해 역사 문화 보존 노력과 지역 활성화, 향후 역사 문화도시로서의 위상을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.