서울 진보교육감 단일후보 정근식... "대한민국 교육 바꿀 것"

큰사진보기 ▲정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출정근식 서울교육감 후보가 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 과반수로 득표, 단일 후보로 선출된 뒤 다른 후보자들과 인사를 하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출정근식 서울교육감 후보가 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 과반수로 득표, 단일 후보로 선출된 뒤 승리를 다짐하는 입장을 발표하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출정근식 서울교육감 후보가 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 과반수로 득표, 단일 후보로 선출된 뒤 다른 후보자들과 악수를 하며 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 정근식 서울교육감 후보(오른쪽)가 과반수로 득표, 단일 후보로 선출됐다. 한만중, 이을재, 강민정 후보가 소감을 말하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위에서 벌인 1차 투표 결과 정근식 후보(현 서울시교육감)가 과반의 표를 얻었다. 추진위 단일 후보로 결정된 것이다.23일 오후 7시, 윤명화 추진위 선거관리위원장은 "정근식 후보가 과반수를 얻어 서울민주진보교육감 단일후보로 결정됐다"라면서 "시민참여단 2만8516명 중 1만7559명이 투표해 투표율 61.58%를 보였다"라고 발표했다.단일후보로 뽑힌 정근식 후보는 결연한 표정으로 "저는 다섯 후보님의 뜻과 가치를 온전히 품고 서울교육의 변화와 혁신을 함께 만들어갈 것"이라면서 "이번 선택은 서울교육을 더 나은 방향으로 바꾸라는 시민 여러분의 엄중한 명령이라고 생각한다. 그 뜻의 무게를 가슴 깊이 새기고, 본선에서 반드시 승리로 보답할 것"이라고 밝혔다. "이제 우리는 한 팀, 서울교육의 미래를 위한 원팀으로 함께 나아갈 것"이라고도 했다.이어 정 후보는 "저는 서울의 모든 학생이 출발선이 아닌 가능성으로 평가받는 교육, 경쟁이 아닌 함께 성장하는 교육을 반드시 실현할 것"이라면서 "대한민국 교육을 바꾸는 서울시교육감이 될 것"이라고 다짐했다.이날 결과 발표 자리에 함께한 경선자는 강민정, 이을재, 한만중 후보였다.강민정 후보는 "결과가 충격적이다. 오늘 결과를 보고 참으로 그 (검증) 과정이 충분하지 않았구나는 생각이 많이 든다"라면서도 "이 결과를 받아들이도록 하겠다. 하지만 과정의 불철저함을 해결하는 문제는 별도 차원에서 해결하도록 할 것"이라고 여운을 남겼다. 한만중 후보는 "지금 예상한 것과 다른 판단이 나왔다"라면서 "추후에 말씀드리겠다"라고 말을 아꼈다.이을재 후보는 "정근식 후보가 단일 후보가 된 결과를 받아들인다"라면서 "본선에서 힘을 써서 민주진보 교육감이 재탄생되기를 바란다"라고 말했다.이번 민주진보단일화 후보 경선에는 강민정 전 노무현대통령직속 민주평화통일자문회의 자문위원, 강신만 전 대통령직속 국가교육회의 지역사회특별위원, 김현철 전 조희연 2기 서울시교육청 대변인, 이을재 전 전국교직원노동조합 부위원장, 정근식 현 서울시교육감, 한만중 노무현대통령직인수위 자문위원(교육 분야) 등 6명이 참여했다.