한노사연 창립 40주년... "노동 존중 사회 향한 열정, 40년간 꺾이지 않아"

▲공로패 수상한국노동사회연구소 40주년 기념식에서 공로패는 연구소 초대 이사장인 고(故) 김진균 교수, 교육협회 시절부터 연구소 출범의 기둥이었던 고(故) 김금수 이사장, 연구소가 가장 어려울 때 이사장을 맡아준 남상헌 고문 세 분에게 수여됐다. 김진균 교수의 공로패는 아들 김진태 씨가, 김금수 이사장의 공로패는 사모님 이정희 씨가 각각 대신 받았다. 사진 좌로부터 김유선, 이정희, 남상헌, 김진태 순이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기