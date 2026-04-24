대학생이 AI에게 뒤통수 세게 맞고 깨달은 것

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'이 정도 계산이야 금방 하겠지.'

큰사진보기 ▲AIAI 환각 현상으로 인해 답답함을 느끼고 있다. ⓒ 김규용 관련사진보기

'나는 3시간 동안 뭘 하고 있던 거지?'

큰사진보기 ▲AIAI 환각 현상으로 과제에 어려움을 겪는 장면. ⓒ 김규용 관련사진보기

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큰사진보기 ▲AI계속 반복되는 AI 환각 현상. ⓒ 김규용 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI 생성 이미지어두운 방 안에서 대학생이 침대에 누워 스마트폰 불빛에만 의지해 화면을 넘기고 있는 모습. ⓒ 김규용 관련사진보기

덧붙이는 글 | 저와 같이 AI를 학업이나 업무에 적극활용하고 계신 분들께, 이 글을 계기로 잠시 스스로의 AI 사용 습관을 돌아보며 주객이 전도되지는 않았는지, 주체적으로 AI를 도구로서 활용하고 있는지 점검하는 시간을 갖는 데 도움이 되면 좋겠습니다. 더 나아가 인공지능과 여러 과학기술로 인해 빠르게 변화하고 있는 세상 속에서, 모두가 능동적 사용자가 되어 발빠르게 변화에 대처할 수 있는 힘을 기르는 데에 기여하고싶고, 함께 나아가는 사회을 만드는 데에 보탬이 되고 싶습니다.

2026년의 대학 캠퍼스에서 인공지능(AI)은 더 이상 신기한 기술이 아니다. 강의실부터 도서관 열람실까지, 학생들의 태블릿이나 노트북 화면에는 약속이라도 한 듯 AI 채팅창이 하나씩 띄워져 있다. 모르는 개념을 묻는 것부터 복잡한 코드의 오류를 잡아내는 것까지, AI는 24시간 지치지 않는 '개인 맞춤형 과외 선생님' 역할을 톡톡히 해내고 있다. 나 역시 그 편리함에 길들여진 수많은 학생 중 한 명이었다.사건은 최근 전공과목인 '회로이론' 과제를 풀던 중 발생했다. 여러 개의 저항과 전압원이 얽힌 복잡한 회로도에서 정답을 찾아내야 했는데, 교수님이 직접 출제하신 문제라 솔루션(정답지)이 어디에도 없었다. 시간에 쫓기던 나는 자연스럽게 AI에게 회로 문제 이미지를 업로드하며 부탁했다.하지만 내 기대와 달리 돌아온 답은 처참했다.AI는 전압의 방향을 거꾸로 읽거나, '8 곱하기 6' 같은 단순한 산술조차 틀리며 엉뚱한 식을 세워나갔다. 내가 오류를 지적하면 "죄송합니다"라며 수정을 거듭했지만, 하나의 구멍을 막으면 다른 쪽에서 새로운 오답이 튀어나왔다. 그렇게 AI와 옥신각신하며 오답의 뒤치다꺼리를 하는 데 꼬박 3시간을 허비했고, 결국 참다 못해 직접 펜을 들었다. 결과는 허탈했다. 10분 만에 정답을 구했다.그제서야 깨달았다. 나는 시간을 아끼려다 오히려 가장 비효율적인 늪에 빠져 있었다. 처음부터 내 힘으로 직접 풀 생각을 했더라면, 시간을 덜 허비했을지도 모른다. 하지만 시간이 모자라다는 핑계로 AI에게 과의존하였고, 결국 스스로 문제를 해결하는 힘과 생각하는 힘을 잃어가고 있었다.이것이 과연 단순히 대학생의 과제 실패 경험담에 불과할까?우리가 일상적으로 마주하는 AI의 '환각' 현상은 생각보다 훨씬 깊은 사회적 함의를 품고 있다. 일반적인 사용자들이 AI를 대할 때 범하는 가장 큰 오류는 AI를 '진실 혹은 정답을 찾는 검색 엔진'으로 오해한다는 점이다. 하지만 기술적으로 볼 때 대규모 언어 모델(LLM)은 논리적 추론을 하는 계산기가 아니라, 방대한 데이터 속에서 다음에 올 확률이 가장 높은 단어를 조합하는 '확률적 앵무새'에 불과하다.문제는 우리가 이 확률을 진실로 믿기 시작했다는 것이다. AI가 내놓는 매끄러운 문장에 매료되어 그 이면의 논리적 결함을 검증할 의지조차 상실하는 순간, 기술이 주는 '속도'라는 달콤한 보상은 우리의 '의심하는 능력'을 앗아간다.전기전자공학을 전공하며 '파동 간섭'이라는 개념을 배웠다. 여러 파동들이 중첩되어 새로운 파동을 만드는 현상인데, 여기서 다시 원하는 신호의 파동을 정확히 얻기 위해서는 주변의 노이즈(잡음)를 걸러내는 필터가 필수적이다.지금 우리 사회는 AI가 거대한 정보라는 신호를 생성해내고 있지만, 정작 그 신호 속에 섞인 치명적인 노이즈를 걸러낼 '인간의 필터'는 점점 마모되어 가고 있다. 정보의 양은 폭발적으로 늘어났지만, 정보를 비판적으로 수용할 능력은 오히려 퇴화하고 있는 것이다.이러한 'AI 맹신'은 2026년 현재 우리 캠퍼스의 새로운 풍경이자 위기다. 편리함이라는 유혹에 빠져 내 뇌의 논리 회로를 AI에게 외주 맡기는 순간, 우리는 기술의 주인에서 노예로 전락할 수 있다. 검토할 능력이 없는 상태에서 기술을 사용하는 것은 브레이크가 고장 난 열차에 몸을 싣는 것과 다를 바 없다.사실 이러한 현상은 밤늦게까지 이어지는 스마트폰 사용 습관과도 무관하지 않다고 생각한다. 시험 기간, 공부를 마치고 보상심리로 켜게 되는 수많은 숏폼 영상들은 우리의 뇌를 자극에만 반응하는 수동적인 상태로 만든다.60초짜리 영상들에 익숙해진 뇌는 10분 동안 진득하게 회로 문제를 분석하는 고통을 견디지 못하고, 결국 빠른 정답을 주는 AI에게 매달리게 되며, AI가 틀리면 그걸 바로잡느라 더 큰 시간을 버리는 악순환에 빠지는 것이다. 알고리즘이 설계한 편리함에 뇌를 맡긴 채, 우리는 '스스로 생각하는 시간'을 반납하고 있다.이건 과제를 하는 대학생만의 문제는 아닐 것이다. 우리는 이미 일상의 많은 부분을 AI에 의존 하고 있다. 점심 메뉴 선택부터 여행 계획, 심지어 뉴스나 사회적 이슈에 대한 판단까지 AI에게 묻고 그 답을 정답처럼 수용하곤 한다.효율적이라는 이유로 내가 직접 고민하고 틀려가며 배울 기회를 스스로 포기하고 있는 셈이다. 오답을 정답이라 믿고 3시간을 허비했던 나의 경험이, 어쩌면 우리 사회 곳곳에서 반복되고 있는 '비효율의 늪'일지도 모른다는 생각이 들었다.결국 AI라는 거대한 기술에 휘둘리지 않으려면, 아무리 기술이 좋아져도 비판적으로 의심하는 태도를 버려선 안 된다. 과학기술이 인간의 수고를 덜어줄 수는 있지만, 내가 머리를 써서 판단해야 할 주체성까지 대신해줄 수는 없기 때문이다.물론 AI가 내놓는 답은 매우 빠르고 명쾌하지만, 그 답은 우리의 '과정'을 생략한다. 고민하고, 틀리고, 다시 수정하며 얻어지는 '지식의 체득' 과정이 사라진 자리에 남는 것은 기계가 뱉어낸 차가운 결론 뿐이다.이제 우리는 AI가 주는 답을 그대로 받아 적는 대신, 그 결과가 도출된 과정을 한 번쯤 따져 보아야 한다. 기술이 주는 편리함을 거부하자는 것이 아니다. 기술이 주는 그 속도를 제어할 '인간의 주체성'이 필요하다는 뜻이다.AI가 세운 부실한 연립 방정식을 바로잡기 위 내가 직접 펜을 들고 문제를 풀었던 그 10분처럼, 우리에게는 때때로 조금 느리더라도 스스로 생각하고 검증하는 시간이 필요하다. 기술의 편리함에 매몰되지 않고, 그것을 도구로서 명확히 통제할 수 있는 능동적인 사용자가 되어야 한다.과학 기술은 우리의 삶을 풍요롭고 편리하게 만들어줄 수 있다. 하지만 우리가 '어디로 가야 할지'를 결정하는 나침반까지 기술에게 맡겨서는 안 된다. 디지털 시대 속에서 편리함을 누리는 것보다 중요한 건, 기술에 지배 당하지 않고 그것을 도구로서 활용하는 '능동적 사용자'가 되는 것이다.오늘도 내 주머니 속 스마트폰은 유혹을 건네온다. 하지만 나는 다시 책장으로 눈을 돌린다. 3초 만에 나오는 정답보다, 10분 동안 난제를 물고 늘어져 해결했을 때 느끼는 희열이 훨씬 더 값지다는 것을 이제는 알기 때문이다. 우리가 기술의 주인으로 남기 위해서, 지금 우리에게 필요한 것은 '빠른 정답'이 아니라 '생각하는 힘'이다.