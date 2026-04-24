서산 개심사 청벚꽃 보러 두 번 걸음... 추억은 이렇게 쌓인다

"올해의 이 꽃을 내년에도 볼 수 있다는 보장은 없으니까요."

AD

"때를 맞추기 쉽지 않아."

'그래, 다음을 기약할 핑계가 생긴 거니까.'

큰사진보기 ▲개심사 청벚꽃지금 한창 아름답습니다. 풋사과같은 푸른 벚꽃이라니요. ⓒ 전명원 관련사진보기

'가짜 꽃 같은데…. 왜 여기에만 청벚꽃이 있는 걸까….'

큰사진보기 ▲서산개심사개심사엔 청벚꽃뿐아니라 겹벚꽃도 정말 탐스럽고 풍성합니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

'올봄에 개심사를 두 번이나 갔어. 첫 번째 갔을 땐 청벚꽃이 피지 않아 보름 후에 기어이 또 한 번을 더 가서야 개심사 청벚꽃을 보았지 뭐야.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

충남 서산이 고향인 친구는 가끔 개심사 청벚꽃 이야기를 해주었다. 청벚꽃이라니. 모름지기 벚꽃이라면 연하디 연한 분홍빛의 아기 속살 같은 그 꽃잎이 먼저 떠오르는데... 그 앞에 푸를 '청(靑)'이 붙는다는 건 상상이 되지 않았다. 버드나무처럼 축축 늘어진다는 수양벚나무의 존재를 안 지도 얼마되지 않았는데 말이다.사실 나는 꽃놀이며 제철 음식을 찾아다니는 것을 이해하지 못하던 사람이었다. 벚꽃은 내년 봄에도 피고, 도다리쑥국은 올해가 아니어도 먹을 수 있는 것이라고 생각했었다. 그러던 어느 날 해마다 제철 음식이며, 꽃 잔치를 찾아다닌다는 분의 말을 듣고 달리 생각하게 되었다.그는 이렇게 말했었다. 사실 그때도 잘 이해하지 못했다. 후에 내 다리가 부러지고서야 완벽히 이해했다. 어느 해인가 초절정의 쌍계사 십리벚꽃을 본 이후 내년에도 보자고 맘 먹었지만, 막상 다리가 부러져 엄두도 낼 수 없는 상황이 되었던 것이다.개심사는 서산 운산면 신창리에 있는 충남 4대 사찰 중의 하나라고 한다. 백제 의자왕 때인 654년에 혜감국사가 창건했다니 그 역사도 상당히 오래된 절이다. 아쉽게도 조선 성종 6년에 산불로 소실되어 1484년에 다시 중건하여 오늘에 이르고 있다는 것도 이번 개심사로 향하는 길에 알게 된 사실이다.친구의 말처럼 사방에 벚꽃이 피었으니, 개심사에도 그럴 것이라는 기대는 여지 없이 빗나갔다. 개심사의 벚꽃은 특히나 아름다웠지만 그곳이 특히 유명한 건 겹벚꽃과 청벚꽃이라는데 둘 다 꽃을 피우지 않았던 것이다.아쉬운 마음으로 내려오며 속으로 생각했던 것이 지난 4월 초였다. 여러 날이 지나고, 동네의 벚꽃이 다 떨어져 푸른 잎이 돋아날 즈음이었다. 인터넷에 간혹 개심사 청벚꽃 이야기가 오르기 시작했다. 나는 다시 청벚꽃에 대한 열망이 솟아올라 매일 검색을 하며 피어나는 청벚꽃을 봤다. 그리고는 드디어 지난 22일 이른 아침, '아무래도 지금이다' 싶은 마음에 서산 개심사로 달렸다.평일 오전 8시인데도 절 아래 공영주차장은 이미 반쯤 차 있었다. 지난 몇 주 전의 경험으로 절 바로 앞 주차장까지 오르는 길이 얼마나 좁고 험한지 알기에 공영주차장에 주차를 하고 걸어 올라갔다. 비탈길과 계단을 500미터쯤 올라가면 절 마당에 닿는다.계단이 힘든 분이거나 휠체어나 유모차를 끌어야 한다면 공영주차장 왼쪽으로 차 한 대가 겨우 지나갈 만한 포장도로가 있으니 그곳을 이용해도 좋겠다. 계단 길에 비하면 돌아야 하는 길이고, 간혹 오가는 차들이 있으며 다소 경사가 급한 구간이 있긴 하지만 나 역시도 아직 다리가 불편해서 내려올 때는 계단 길 대신 그 길을 이용했다.절 마당에 닿으니 겹벚꽃이 한창이었다. 겹벚꽃은 우리가 흔히 보는 벚꽃보다 늦게 피고 꽃송이도 훨씬 탐스럽다. 색도 좀 더 진하고 선명한 분홍빛이었다. 우와! 탄성을 내지르며 청벚꽃을 찾았다. 개심사에 온 목적은 친구가 그렇게도 여러 번 강조하던 '청벚꽃'이었으니까 말이다.절집 안쪽 마당에 청벚꽃이 있었다. 오래 찾을 필요도 없이 작은 절집 마당에 사람들이 가장 많이 모여있는 곳이니 한눈에 알 수 있다. 그리고 그 기이한 빛깔에 매료되어 오래오래 바라보았다. 마치 풋사과 같은 연둣빛 벚꽃이라니. 그저 신기할 따름이었다.사람들은 다들 청벚꽃 앞에서 웃었다. 꽃 앞에서 무장 해제되는 건 누구나 마찬가지인 듯하다. 그래서 사람들은 그리도 꽃구경을 나서는지도 모를 일이다. 가짜 꽃 같지만 진짜 꽃인 것은 알았고, 왜 개심사에만 청벚꽃이 있는지는 알 수 없지만 그저 감탄을 하며 청벚꽃을 유심히 들여다보았다.이른 아침부터 서둘렀더니 내려오는 길에 점차 많은 사람이 개심사로 오르는 것을 만났다. 어느새 관광버스도, 단체여행객들도 심심찮게 보였다. 개심사 아래 저수지엔 겹벚꽃이 군락을 이루어 아름다운 반영을 드러내고 있었다.내년에도 또 청벚꽃을 보러올지는 알 수 없는 일이다. 하지만 이제 절정의 청벚꽃을 보았으니 해마다 봄이면 떠오를 것이 분명하다.추억은, 이렇게 쌓인다.