'유죄' 판결에도 출마하려는 김용, 왜?

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

[유죄 받은 결정적 이유]

1. 뇌물 - 김 전 부원장이 성남시의회 도시건설위원회 상임위원 시절인 2013년 2월부터 2014년 4월까지 대장동 개발 사업 관련 편의를 제공한 대가로 유동규 전 성남도시개발공사 본부장으로부터 1억 9000만 원을 받은 혐의.



2, 정치자금 - 이재명 더불어민주당 대표가 민주당 대선 예비경선에 참여한 지난 2021년 4월부터 8월까지 유 전 본부장 등과 공모해 대장동 개발업자 남욱 변호사 등으로부터 8억 4700만 원의 불법 선거자금을 수수했다는 혐의.

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큰사진보기 ▲유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장. 2025-05-20 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"유동규가 남욱 대신 정진상 또는 김용에게 뇌물을 전달한 것에 불과한지 여부에 대해 유동규의 주장을 배척한다. 유동규가 수수한 뇌물에 해당한다. 남욱은 유동규에게 위 돈을 교부할 당시 그 돈이 정진상이나 김용에게 전달될 것이라는 사정을 알지 못하였다. 따라서 남욱이 위 사람들에게 뇌물로 공여한 것이라고 볼 수 없다."

큰사진보기 ▲목 축이는 김용 전 민주연구원 부원장김용 전 민주연구원 부원장이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회 도중 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"(유동규가) 정진상·김용에게 돈을 전달했다는 건 2013년 당시가 아니라 2022년 검찰 수사에서 처음 들은 이야기다. 검찰 수사 이후 알게 된 것이어서 법정에서 잘못 증언했다."

검찰 : "정민용이 2021년 6월 하순에서 7월 초순에 건넨 박스가 맞나?"

유동규 : "(PPT 속 사진 가리키며) 저 박스 맞는 것 같다."

검찰 : "(박스를 직접 들어보이며) 이 박스 맞나?"

유동규 : "같은 박스다."

검찰 : "발렌티노 슬리퍼 박스인데. 1억이 저렇게 들어간다. 돈이 (PPT 사진처럼) 저렇게 들어있던 것이 맞나?"

유동규 : "네. 아마도."

"처음에 정진상과 김용 이야기를 할 때 먼저 검사님들이 그 이야기를 꺼냈다. '유동규 본부장 말로는 저한테 받아 간 돈 대부분이 김용과 정진상에게 갔다고 하는데 아냐'고. 나는 '모른다'고 하니. '왜 모르냐. 녹취록에도 나왔는데. 유동규가 말했다'고 했다. 그 당시에도 나는 '정진상과 김용 이야기를 들은 적 없다'고 했다. 그런데 내가 들었다고 하니, 내가 기억을 못하는 건가 싶었다."

김용 전 민주연구원 부원장이 6·3 재보궐선거 출마 의지를 거듭 피력하고 있다. 더불어민주당 지도부는 김 전 부원장 공천 여부를 두고 고심하는 모습이다. 이재명 대통령의 최측근으로 분류되는 김 전 부원장은 불법 정치자금 수수 등 혐의로 2심까지 징역 5년 형을 선고받았다. 현재는 보석 상태로 풀려나 대법원 선고를 기다리고 있다.22일 김 전 부원장은 <뉴스공장>에 출연해 "조작 (기소를) 당한 사람에 대해 민주당이 국정조사까지 하는데 저를 외면하면 민주당의 자기부정"이라고 말했다. 그러면서 "제가 최대 피해자인데 오히려 지방선거에서 이를 강점으로 국민에게 어필하는 것이 민주당의 역할"이라고 했다. 현재 국회에서는 대장동·위례 등 수사·기소를 둘러싼 국정조사가 진행 중이다.이런 가운데 경기 안산시갑 더불어민주당 권리당원들이 김 전 부원장의 안산시갑 국회의원 재보궐선거 출마를 촉구했다. 20여 명 이상의 현직 의원들도 김 전 부원장을 공천해야 한다고 공개적으로 밝혔다. 다만 당내 일각에선 1심과 2심에서 징역 5년 형을 받은 이에게 대법원 판결 전 공천하는 게 국민 눈높이에 맞지 않는다고 말한다.<오마이뉴스>가 김 전 부원장의 소위 사법리스크 관련 주요 쟁점을 짚어봤다.김 전 부원장의 혐의는 뇌물과 정치자금위반 등 두 가지다.검찰은 김 전 부원장의 두 혐의가 이재명 대통령과 연결된 구조라고 판단하고 있다. 물론 김 전 부원장은 해당 혐의를 100% 부인하고 있다.검찰은 앞서 2023년 9월에 열린 1심 결심공판에서 "단 한치의 관용도 베풀어선 안 된다"라며 재판부를 향해 김 전 부원장에게 징역 12년과 벌금 3억 8000만 원을 선고하고 7억 9000만 원을 추징해 달라고 요청했다.지난 2023년 11월 30일 1심 재판부는 검찰의 공소사실을 대부분 인정해 "피고인 김용을 징역 5년 벌금 7000만 원에 처한다. 6억 7000만 원을 추징한다"라고 선고했다. 재판부는 "잘못을 인정하거나 반성하는 태도를 보이지 아니했다"라며 김 전 부원장을 꾸짖었다. 반면 함께 기소된 유동규 전 본부장에 대해서는 무죄를 선고했다.구체적으로 재판부는 뇌물 혐의에 대해 2013년 수수했다는 1억 9000만 원 중 일부인 7000만 원만 유죄로 봤다. 재판부는 "유동규가 김용의 거주 아파트의 동수 등 일부 부정확한 진술이 있기는 하나 교부 전후 경위에 대한 진술이나 교부할 당시 상황에 대한 묘사가 구체적이고 자연스럽다"라며 "유동규는 3억 원을 남욱으로부터 받아 김용 및 정진상 등과 나누어 쓸 의도가 있었다"라고 설명했다.정치자금 혐의에 대해 재판부는 8억 4700만 원 가운데 실제 6억 원만 인정해 유죄로 판단했다. 2021년 5월 3일에 1억 원, 6월 8일에 3억 원, 6월 하순 내지 7월 초순께 2억 원이 전달됐다고 본 것이다.재판부가 혐의를 인정한 결정적 이유는 "유동규 진술 일부 부정확한 면이 있지만 1년 이상 지난 일에 관하여 기억을 더듬어 진술하는 과정에서 발생할 수 있는 비본질적 차이다. 범행의 주요 부분과 관련하여서는 비교적 일관된 진술을 하고 있다"라고 설명했다.종합하면 뇌물과 정치자금 혐의 모두 공판 과정 내내 논란이 된 유 전 본부장의 진술 신빙성에 대해 재판부가 대체로 인정했다.이러한 결과는 2심도 다르지 않았다. 2025년 2월 6일 열린 2심 선고공판에서 항소심 재판부는 1심과 같은 징역 5년 벌금 7000만 원, 추징금 6억 7000만 원을 선고했다.재판부는 김 전 부원장에게 유죄를 선고한 이유로 유 전 본부장의 진술 신빙성을 꼽았다. 재판부는 "법정 태도 및 시연 등을 모두 직접 관찰한 재판부는 1심"이라면서 "1심이 얻은 심증에 대해 항소심이 이를 뒤집긴 한계가 있다. 유동규 진술에 대한 신빙성 판단을 존중하기로 했다"라고 설명했다.항소심 과정에서 가장 쟁점이 된 김 전 부원장의 구글 타임라인 기록에 대해서도 재판부는 "김용 측이 제출한 구글 타임라인에 정확성과 무결성이 인정되지 아니하고 그 작동원리조차 전혀 공개되지 않아 증명력은 매우 낮은 수준"이라면서 배척했다. 특히 재판부는 '빨간점'이라 불리는, 수정 등이 불가한 원시데이터에 대해 "유력한 탄핵 증거가 될 수도 있지만 증거 가치가 없다"라고 평가했다.검찰은 2021년 5월 3일 김 전 부원장이 퇴근길 성남시 분당구 유원홀딩스(유동규 회사)에 들러 금품을 수수했다고 보고 있다. 또 같은해 6월 8일 밤 9시께 유 전 본부장으로부터 3억 원을 수령했고, 6월 말부터 7월 초순경에는 경기도청 북측 도로에서 2억 원을 수령했다고 보고 있다. 하지만 구글 타임라인 기록에 따르면 김 전 부원장은 해당 날짜에 특정된 장소에 가지 않았다.결국 1심과 2심 모두 유 전 본부장의 진술에 대해 신빙성을 부여했고, 그것이 김 전 부원장의 유죄로 이어진 것이다.이런 상황에서 지난해 10월 31일 소위 대장동 본류 사건으로 불렸던 대장동 개발업자들과 유동규 전 본부장에 대한 선고가 이뤄졌다.재판부는 피고인 다섯명 전원에게 중형을 선고하며 혐의를 강하게 질타했다. 그런데 재판부가 판결을 선고하며, 김 전 부원장의 2013년 뇌물 혐의와 직접적으로 연결되는 부분에 대해 "유동규가 수수한 뇌물에 해당한다"라고 밝혔다.즉, 남욱이 유동규에게 3억 1000만 원을 교부한 것은 사실이나, 이 돈을 유동규가 소비했고, 무엇보다 남욱이 정진상이나 김용 등에게 전달된 사정은 알지 못하기에 정진상이나 김용에게 뇌물을 공여한 것으로 볼 수 없다고 단정한 것이다. 이에 따라 김 전 부원장을 구속한 논란의 뇌물 금액을, 유동규 개인의 뇌물 수수로 한정한 것이다.이와 관련해 검찰 공소사실과 배치되는 증언 및 증거자료 역시 이어지고 있다.대표적인 것이 남 변호사의 진술 변화다. 애초 남 변호사는 2022년 11월 법정에서 "유동규 전 본부장에게 현금 9000만 원을 전달했고, 그 돈이 이재명 당시 시장 측 최측근들에게 간 것으로 알고 있다"며 정진상, 김용의 이름을 직접 언급했다. 그러나 지난해 9월, 법정에서 자신이 한 진술을 전면 번복했다.그는 검찰 조사 당시 "검사가 한 말을 반복하다 보니, 내가 직접 알게 된 사실처럼 혼동했다"라며 "심리적 압박 속에서 팩트와 다른 증언을 했다"라고 밝혔다.유동규와 돈거래를 했던 철거업자 강철완씨도 마찬가지다. 그 역시 김용 항소심에서 유동규에게 3억 원을 빌려준 것에 대해 "2010년 이후 유동규를 만나지 않았다"고 말하며 유동규와의 금전거래가 없다고 말했다. 그러나 대법원에 낸 진술서에서 "3억 원을 2013년 말~2014년 초 상환받았다. 확약서도 작성했다"고 말을 바꿨다. 최근 이뤄진 국정조사 청문회에서도 같은 취지로 진술했다.즉, 유동규가 남욱에게서 받은 돈은 김용에게 간 게 아니라 자신에게 갚을 빚이었다는 주장이다. 이 진술에 대해 남욱도 "(2013년 당시) 유동규가 '돈이 급하다', '철거업자 문제로 곤란하다'고 말했다. 그래서 돈이 필요하다는 이야기를 들었다"라고 보충했다.이는 검찰의 공소사실, "남욱이 준 3억 원이 형들(김용·정진상)에게 흘러갔다"는 주장과 정면으로 배치된다.김 전 부원장의 또다른 주요 혐의인 정치자금도 마찬가지다. 법원은 2021년 5월 3일 김 전 부원장이 퇴근길 성남시 분당구 유원홀딩스(유동규 회사)에 들러 금품을 수수했다고 보고 있다. 또 같은해 6월 8일 밤 9시께 유 전 본부장으로부터 3억 원을 수령했고, 6월 말부터 7월 초순경에는 경기도청 북측 도로에서 2억 원을 수령했다고 판단했다.하지만 김 전 부원장의 구글타임라인을 통해 2021년 5월 3일에 자금이 전달됐다는 유원홀딩스에 가지 않았다는 것이 김 전 부원장 측 주장이다. 실제 김 전 부원장의 구글타임라인에 의거하면 2021년 3월 24일 이후 유원홀딩스 사무실 자체를 방문한 적이 없다. 또 6월 말에서 7월 초에 마지막으로 정치자금을 수령했다고 인정된 혐의 역시 특정된 '늦은 저녁'에 김 전 부원장이 경기도청 북부도로에도 간 적이 없다는 것도 확인됐다.2021년 6월 8일 밤 받았다는 정치자금 혐의도 다르지 않다. 검찰은 증거로 유 전 본부장과 사실혼 관계인 박아무개씨가 나눈 대화를 근거로 제시했지만 해당 진술에 대한 신빙성 여부에 대해 논란은 계속 이어지고 있다. 특히 박씨에게 그날의 사실 관계를 검찰이 따지는 자리에 유 전 본부장이 옆에 있었다고 알려졌다.무엇보다 검찰은 대장동 개발업자 중 하나인 정민용 변호사가 유 전 본부장에게 5억 원(6월 이후 전달됐다는 금액)을 전달할 때 사용했다는 붉은색 계열의 골판지 상자(발렌티노 신발 상자)에 넣어서 전달했다 했지만 유 전 본부장조차 법정 시연 때 부정확한 태도를 보였다.현재까지 드러난 진술을 종합하면, 1심과 2심 재판부가 유동규 전 본부장의 진술 신빙성을 인정해 김 전 부원장에게 유죄를 선고했지만, 반대되는 진술과 증거가 제기되면서 이를 둘러싼 논란이 이어지고 있다. 뇌물과 정치자금을 마련했다고 특정된 남욱 변호사조차 반복적으로 검찰의 압박에 의해 관련 진술을 했다고 토로한 상태다.