전남대 구성원 "5·18 헌법에 담아야" 초당적 개헌 촉구

큰사진보기 ▲전남대학교 교수, 학생, 교직원, 동문이 23일 오후 교내에서 기자회견을 열고 5·18민주화운동의 헌법 전문 수록을 촉구하고 있다. ⓒ 전남대학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남대학교 교수, 학생, 교직원, 동문이 23일 오후 교내에서 기자회견을 열고 5·18민주화운동의 헌법 전문 수록을 촉구하고 있다. ⓒ 전남대학교 관련사진보기

전남대학교 교수·학생·교직원·동문이 23일 "5·18 민중항쟁의 헌법 전문 수록은 민주주의의 출발점을 바로 세우는 문제"라며 초당적 개헌 추진을 촉구했다.전남대 구성원 단체는 이날 오후 전남대 민주마루 앞에서 기자회견을 하고 "5·18민중항쟁의 헌법 전문 수록에 여야는 초당적으로 동참하라"고 밝혔다.이들은 "현행 헌법 전문이 1987년 개정 당시의 역사적 한계로 인해 5·18민중항쟁의 정신을 담아내지 못했다"며 "이번 개헌은 그 미완의 과제를 바로잡는 과정"이라고 말했다.이어 "5·18민중항쟁은 국가권력의 불법적 폭력에 맞서 자유와 민주주의를 지켜낸 대한민국 민주주의의 근간"이라며 "최근 민주주의 위기 상황에서도 국민의 저항과 연대로 이어진 살아있는 가치"라고 평가했다.또한 "헌법 전문에 5·18 정신을 명시하는 것은 과거를 기리는 차원을 넘어, 미래 세대에게 민주주의의 본질과 국가의 책임을 분명히 하는 일"이라며 개헌의 당위성을 강조했다.그러면서 "5·18 정신은 대한민국 민주주의의 근간으로, 헌법 전문 수록은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "개헌안 표결을 끝까지 지켜보겠다. 지방선거와 함께 개헌 국민투표가 이뤄질 수 있도록 국회가 책임 있게 나서야 한다"고 덧붙였다.