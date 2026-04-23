시흥시 '경마장 유치' 민·정 추진위 출범... 5월 9일 발대식

큰사진보기 ▲주민이 주도하고 문정복 국회의원 등 지역 정치권이 지원하는 과천 경마장 시흥시 유치를 위한 민·정 공동 추진위원회가 오는 5월 9일 시흥시청 늠내홀에서 발대식을 열고 본격적인 활동에 들어간다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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시흥시에서 과천 경마장 이전 유치를 위한 주민 중심의 민·정 공동 추진위원회가 출범한다.은계·목감·장현 신도시 주민들이 중심이 된 '과천 경마장 유치 민·정 공동 추진위원회'는 오는 5월 9일 시흥시청 늠내홀에서 발대식을 열고 본격적인 활동에 들어갈 예정이라고 밝혔다.이번 추진위는 주민이 주도하고 정치권이 지원하는 방식으로 구성된 것이 특징이다. 은계·목감·장현 총연합회가 중심이 돼 유치 운동을 이끌고, 지역 정치권이 이를 뒷받침하는 구조다.발대식에는 지역 주민들이 참여하는 가운데, 문정복 국회의원 등 정치권 인사들도 참석해 지원 의지를 밝힐 예정이다.추진위는 단순한 부지 유치 경쟁을 넘어 '상생형 이전 모델'을 제시했다. 한국마사회와 지역이 함께 이익을 공유하고, 이전 과정에서 발생할 수 있는 주거·출퇴근 문제 등 현실적인 과제를 함께 해결하겠다는 구상이다.또한 시흥시는 수도권 서남부 지역과의 접근성, 생활권 연계성 등을 강점으로 내세우며 유치 경쟁력을 강조하고 있다.경마장 이전이 현실화될 경우 고용 창출과 지역 상권 활성화, 관광·레저 산업 확대 등 지역경제에 미치는 효과가 클 것으로 기대된다.문정복 의원은 "시민들이 주도적으로 나서는 만큼 정치권도 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔으며, 이화수 공동추진위원장(장현연합회 회장)은 "지역의 미래를 위해 많은 시민들이 함께해 주길 바란다"고 말했다.한편 추진위원회는 발대식을 시작으로 본격적인 유치 활동을 전개할 계획이다.