보안과 독재 잔재의 결합... 법보다 충성이 먼저인 '괴물'의 탄생

한겨레신문사에서 시사 주간지 <한겨레21> 발행에 참여했고, 대통령경호처에서 공보관으로 일했습니다. 지금은 생산시민민주주의 실현을 위한 다양한 활동을 하고 있습니다. <첨단과학 오디세이>, <마음의 발견>, <사람을 위한 과학> 등의 책자를 펴냈습니다.

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