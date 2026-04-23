광주 연극계 대책위 "사법부 기만적 판결... 상고심에서 진실 밝히겠다"

큰사진보기 ▲23일, 대책위가 광주 연극계 성폭력 사건 항소심 선고를 앞두고 기자회견을 열었다. ⓒ 광주연극계성폭력해결대책위원회 관련사진보기

"어떤 결과 앞에서도 무너지지 않을 준비를 해왔으며 계속 살아갈 것이고, 계속 말해나갈 것이다." - 광주 연극계 성폭력 사건 피해자 김산하(가명)

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광주 연극계 성폭력 사건으로 1심에서 징역 3년을 선고받은 가해자가 23일 열린 항소심 선고 공판에서 공소기각 및 징역형의 집행유예 판결을 받은 가운데, 광주 연극계 성폭력 해결대책위원회(아래 대책위)는 "사법부의 기만적인 공소기각 판결을 규탄한다"며 "상고심을 통해 진실을 밝히겠다"고 했다.이 사건은 지난 2022년 6월 공론화됐다. 그해 6월 29일 광주지검 앞에서 기자회견을 연 대책위는 "광주 연극계 극단 대표, 연출 등이 자신들의 권력으로 이제 막 연극에 입문한 예술인을 대상으로 상습적인 성범죄를 자행했다"며 "피해자는 연극을 포기하고 떠나야 했다"고 폭로했다.이후 지난 2025년 2월 광주지방법원 제11형사부(재판장 고상영)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(강간등치상) 위반 등 혐의로 기소된 연극 극단 대표 A씨에게 징역 3년을 선고했다. 함께 기소된 B씨(특수강간등치상, 강제추행치상 혐의)와 C씨(준강간치상 혐의)에게는 범행 일시 특정의 어려움 등을 이유로 무죄를 선고했다.23일 열린 항소심 선고 공판에서 광주고등법원 제1형사부(재판장 김진환)는 연극 극단 대표 A씨의 강간치상, 강제추행치상 등 혐의에 대해 A씨에게 징역 3년을 선고한 원심 판결을 뒤집고 공소기각했다.재판부는 "피해자의 외상 후 스트레스 장애(PTSD)는 사건 발생 10년 후에야 진단됐고, 이는 일반적이지 않은 경우여서 인과관계가 성립하는지 신중하게 판단해야 한다"며 "강제추행치상 등으로 처벌할 수 있을 만큼 범죄 사실이 증명됐다고 보기 어렵다"고 했다.이어 "강제추행치상이 성립하지 않는다고 해도 기본 범죄인 강제추행죄는 성립할 수 있는데, 이 사건은 피해자가 직접 고소해야 하는 친고죄 규정이 적용되는 시점에 발생한 범죄"라며 "친고죄 규정은 피해자가 1년 안에 고소하도록 규정하고 있는데 이 사건은 10여 년 지난 시점에 고소돼 공소제기가 이뤄졌다. 공소기각 사유에 해당한다"고 했다.다만 재판부는 연극 극단 대표 A씨의 또 다른 피해자에 대한 강제추행 혐의는 유죄로 판단하고 A씨를 징역 1년에 집행유예 2년에 처했다. 사회봉사 200시간, 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수, 5년간 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 취업제한 명령도 선고했다.이날 입장문을 낸 대책위는 "이번 판결은 좁은 연극계 안에서 일을 지속할 수밖에 없어 가해자를 피할 수 없었던 피해자의 특수한 환경을 인정하지 않는 등, 연극계의 현실과 위계관계를 고려하지 않고 '피해자다움'을 요구하며 고소 경위를 의심했다"며 "제1심도 항소심도 고소인 2명에 대한 가해자 3명의 성폭력 사실관계는 부정하지 않았고 피고인들도 인정했다. 그러나 항소심 쟁점이 된 상해 인정 여부를 다투는 과정에서 재판부는 고소 경위를 의심하고 증거 능력을 배척했고 자의적 해석에 의한 판단을 내렸다"고 주장했다.이어 "광주 연극계 성폭력 사건은 극단 대표, 연출가, 선배라는 우월적 지위와 절대적 권한을 가진 이들이 이제 막 성인이 되어 연극을 시작한 사회초년생 김산하(가명), 서주영(가명) 두 사람의 간절한 꿈을 볼모 삼아 저지른 권력형 성범죄"라며 "지역 예술계의 폐쇄적 환경 속에서, 피해자들은 홀로 아픔을 견뎌야만 했다. 2022년 6월의 공론화는 한순간의 결심으로 이뤄진 일이 아니며, 두 사람이 겪은 일은 우리 사회 예술계의 어두운 민낯이었다"고 지적했다.그러면서 "김산하와 서주영 두 사람은 연극계에서 영원히 추방당하고 소외될 위험을 감수하고 직접 공론장에 뛰어들어 온몸과 영혼으로 자신의 피해 사실을 직접 증명해 왔다"며 "수사 및 재판 과정에서 끊임없이 요구받았던 '피해자다움'의 태도를 단호히 거부하고 당당한 모습으로 재판에 임했다"고 했다.대책위는 "우리는 항소심 재판부가 심리 기간 내내 피해자에게 '피해자다움'을 요구했던 문제적 태도를 탄원서 등을 통해 정중히 지적했으나, 재판부는 일관된 태도로 피해자를 의심해 왔다"며 "미투운동 이후 대한민국에서 있었던 사법적 진전의 발걸음을 후퇴시키는 이번 판결을 강력히 규탄한다"고 했다.이어 대책위는 입장문을 마치며 ▲ 마지막 상고심 판결을 구하며 재판을 멈추지 않을 것, ▲ 비겁한 침묵의 카르텔과 싸우며 건강한 예술계를 만들기 위해 끝까지 소통하고 행동할 것, ▲ 재판부 판단만 기다리며 폭력 예방과 피해 구제를 위한 적극 행정을 방기한 관련 기관들의 무능을 질책하며 안전한 광주 예술계 조성을 위한 투쟁을 멈추지 않을 것이라며 "사건 공론화 이후 5년 동안 김산하, 서주영 두 사람에게 새로운 관계와 안전한 환경, 회복의 의지를 갖게 해 준 지역 안팎의 모든 연대자분들께 깊은 존경과 감사를 전한다. 사법부의 퇴행적 판단 앞에서도 우리의 연대는 흔들리지 않을 것이다"라고 했다.