'충성의 기획자'로 한 시대의 문 연 남자, 5개월만에 바뀐 운명

큰사진보기 ▲박정희 제5대 대통령 취임식 모습(1963) ⓒ 대통령기록관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5.16 군사반란 직후의 박정희(가운데)와 박종규(왼쪽), 차지철(오른쪽) ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령경호실 초기 휘장 ⓒ 대통령경호실 관련사진보기

그해 겨울 청와대의 공기는 유난히 차가웠다. 중앙청 광장에서 열리는 제5대 대통령 취임식을 앞두고 청와대 집무실 한쪽에 '대통령경호실'이라는 생소한 이름이 적힌 서류가 국민의 눈에 들어가기 전에 모습을 드러냈다. 그것은 아직 제도라 부르기 어려운 초안으로 권력을 보호할 방패의 윤곽이었다.혁명의 근위를 자처한 집단의 언어 속에서 충성은 주문처럼 여겨졌다. 이미 진용은 짜여 있었다. 중앙정보부 경호실에서 혁명 세력의 그림자 속에서 자신들의 충성을 증명해 온 이들이었다. 대통령이 가는 길이 곧 국가의 길이라 여기며 오직 충성에 모든 걸 내건 이들에겐 혁명의 완수를 위한 사명감으로 한파와 맞서야 했다.1963년 12월 17일 박정희가 민정 이양을 명분으로 제3공화국 대통령으로 취임하기 사흘 전 '대통령경호실법'이 제정되었다. 그리고 국가재건최고회의 의장 경호대를 흡수해 공식 설치된 중앙정보부 경호대가 박정희의 대통령 직속기관인 대통령경호실로 독립했다. 초대 경호실장 자리에 오른 인물이 바로 육사 8기로 5·16 군사쿠데타에 참여한 홍종철이었다. 5·16 쿠데타의 주도 세력과 깊이 연결된 그는 국가재건최고회의 최고위원을 지낸 권력의 내부인이었다. 그만큼 새 정권의 '안보'와 '정통성'을 몸으로 보증해야 하는 위치에 있었다. 서둘러 '충성'의 형식이 무엇인지에 대한 합의는 마무리한 상태였다.이른바 군사혁명위원회를 개칭해 1961년 5월 19일 발족한 국가재건최고회의. 발족 이후 한 달 가량 육군참모총장 출신 장도영이 의장을 맡은 시기엔 별도의 경호조직이 없었다. 장도영이 반혁명으로 구속되어 부의장이었던 박정희가 의장으로 취임하면서 경호조직이 등장했다. 육군 소령 박종규를 중심으로 군사 쿠데타 때 한강 다리를 서둘러 넘어온 해병대와 공수단 요원 위주로 30여 명의 임시 경호조직을 꾸렸다. 국가재건최고회의 의장경호대의 활동 기간은 불과 한 달에 지나지 않았다. 주요 역할은 쿠데타 초기의 정치적·군사적 혼란 속에서 의장 본인과 가까운 사람의 신변 보호, 주요 시설 경비 등이 임무였으나 실제로는 신변 보호와 함께 반혁명 세력의 잠재 위협을 감시하는 데 심혈을 기울였다.국가재건최고회의 의장경호대는 1961년 6월에 창설된 중앙정보부에 흡수돼 그해 11월 8일 '중앙정보부 경호대'로 공식 출범했다. 중앙정보부 경호대는 유사시 국가원수와 최고회의 주요 인사 경호를 포괄하는 임무가 부여되었으나 정식 법령화 이전의 구체적 기록은 제한적이다. 다만 1961년 10월 25일 국가재건최고회의가 박정희에게 보고한 '주요 행사 및 요인에 대한 통합경호'라는 문건에 당시 군 정보수사기관인 특무부대의 대통령 경호에 관한 책임 사항이 명문화되어 있었다. 가천대학교 정주섭 교수는 "군 특무부대는 경호실 창설 이후에도 대통령 외부 행사 때 사전 안전활동과 행사 당일 1선에서 외곽까지 광범위하게 임무를 수행했다"고 밝힌 바 있다.중앙정보부 경호대는 박종규를 중심으로 박정희의 직속 부대원과 충성파 군인과 중앙정보부의 정보·기동 등을 포괄해 구성된 소규모 엘리트 그룹이었다. 당시 군사정권 초기의 제한된 자원과 위협 환경 등을 반영해 실전 중심의 소박한 무장과 장비로 운영되었으나 중앙정보부의 전폭적인 예산 지원으로 무장의 안정화까지 오랜 시간이 걸리지 않았다. 군사정권에서 제3공화국 민정으로 전환하는 과정에서 '중앙정보부 경호실'로 이름을 바꿨다. 그러다가 경호 기능을 정보기관에서 분리해 독립화하고, 충성 기반을 대통령 직속으로 재편하려는 정치적 필요에 의해 경호실 창설이 구체적으로 추진됐다.홍종철의 경호실은 법률에 의해 창설된 대한민국 최초의 공식적인 대통령 경호조직이었다. 하지만 해당 법률의 깊이는 헌법 원리와는 거리가 있었다. 그것은 군사쿠데타 권력이 자신을 보호하기 위해 만든 '특별 조직'에 가까웠다. 오로지 쿠데타 영웅 박정희를 모시는데 신명을 바치기로 다짐한 사람들의 결사체였다 해도 틀린 말은 아니었다. 경호실은 경찰이 담당하던 청와대 경비를 흡수하고, 중앙정보부 산하 경호대를 흡수해 형식상으로는 분립처럼 보였으나 실제로는 대통령에게 직결된 군 출신 엘리트들의 보호막이 되었다. 박정희와는 운명 공동체로서 명운을 같이 해야만 했다.경호실 창설 초기에는 중앙정보부 경호실 요원들 위주였는데, 이후 군의 정보부대나 수사기관 요원을 보충했다. 그뿐 아니라 군사 쿠데타에 가담해 주도적인 역할을 한 그룹들은 경호실 지분을 차지하기도 했다. 심지어 2군 포병단이나 헌병 등도 경호실 지분을 내세우는 양상을 보이기도 했다. 경호실 공채 1기로 1966년에 임용된 한 퇴직 경호관은 "쿠데타에 주도적으로 참여했던 사람뿐만 아니라 육군 유도부 출신들도 경호실에서 임무를 수행했다. 창설 초기 멤버들이 1960년대 후반까지 그대로 있었다. 1966년에 민간이 들어왔는데, 그들이 최초의 경호실 정규 멤버라고 할 수 있다"고 밝혔다.충성이 제도의 틈으로 스며드는 나날이었다. 박정희를 지키는 게 혁명이라는 신념으로 무장한 사람들. 경호실 창설 멤버라는 자부심은 체제의 울타리를 만들었다. 권력을 둘러싼 침묵의 언어는 강고한 질서를 형성했다. 청와대라는 공간은 항상 불안정한 상태를 유지하고 있었다. 서로에 대한 견제가 일상화되면서 의심의 눈초리를 거둘 수 없었다. 누구도 완전한 신임을 얻지 못했고, 누구도 완전한 배척에서 예외일 수 없었다. 끊임없는 균열 속에서도 절대적 충성은 의심의 여지가 없었다. 아니 사소한 실수라도 있으면 '반혁명'으로 몰리는 분위기에서 어떤 의문도 제기하기 어려웠다.이 시기 충성은 제도 설계의 가장 중요한 암묵 규범이었다. 박정희는 혁명 세력의 상징이자 국가 재건의 유일한 중심축으로 상정되었다. 그를 향한 경호는 곧 '혁명 정권을 향한 충성'으로 해석되었다. 경호실 내부에서 '판단'은 필요하지 않았다. 대통령이 곧 국가이고, 군사혁명 세력이 곧 질서라는 전제가 받아들여진 순간, 군사 쿠데타에 참여한 군에서 경호실을 접수한 이들이 해야 할 일은 명확했다. '박정희의 나라'가 오래 지속되게 하려면 생각할 필요가 없을 정도로 확실하게 충성을 다하는 것, 이것이 창설기의 기본 정서였다.바로 여기에서 '사유의 무능'의 씨앗이 뿌려졌다. 홍종철의 경호실에서 경호는 헌법 질서의 수호가 아니라, 혁명 권력의 방패에 가까웠다. 경호법은 경호실을 정당화하는 껍데기로만 기능했다. 충성은 개인적 미덕이라기보다, 제도 안에 내장된 전제였다. 그 전제가 한 번 받아들여지고 나면, 경호관은 더 이상 "이것이 헌법에 합당한가"를 묻지 않는다. "혁명 세력에 도움이 되는가"만 확인하면 된다. 충성을 기반으로 하는 '사병 집단'이라 해도 이상할 게 없었다. 미군이 보급한 무기로 실전 중심 훈련을 하는 '경호부대'였다. 사유의 무능은 이 순간부터 제도적 성격을 띠기 시작한다.홍종철의 경호실은 길게 한 시대를 지배한 조직이 아니라, 불과 몇 달 사이에 '초대 경호실'의 공기와 기준을 찍어낸 과도기적 공간에 가까웠다. 그는 군사쿠테타 세력의 충성 기반을 경호실에 이식해 실무 중심이 아닌 '정치적 결속' 위주의 구조를 만들고자 했다. 물론 박정희의 의중을 파악하는 것은 기본이었다. 박정희는 자신에 대한 충성도와 군 부대의 파벌 관계를 고려해 철저한 상호 견제에 의한 분리 지배 원칙에 의해 경호실이 편성되도록 했다. 당연히 경호실 인원 편성도 다양한 군 부대 출신을 선발해 상호 견제 원리가 작동했으나 쿠데타 기여도에 따라 보직이 결정되는 식이었다.그가 취임한 첫 겨울, 경호실은 조직보다 사람의 얼굴이 더 먼저 보이는 곳이었다. 새로 짜인 책상 배치와 임시 편제가 매일 바뀌다시피 했고, 군 출신과 경찰·행정 인력이 뒤섞여 서류를 나누어 들고 대통령 동선을 확인했다. 그러나 홍종철이 반복해서 강조한 것은 복잡한 경호 교범이 아니라 "대통령과 혁명 세력을 지킨다"는 전선 의식에 가까운 관점이었다. 그러한 인식 아래에서 충성은 업무 태도라기보다 정체성 선언처럼 받아들여졌다. 누구에게 보고하고, 누구 곁에 서는지가 곧 자신의 정치적 위치를 드러내는 첫 시험이었다.홍종철의 경호실에서 충성은 제도와 관행 등에 체계적으로 흡수되었다. 그는 조직의 기술적 역량을 강화하는 데에는 관심을 기울일 여유가 없었다. 내부의 결속을 다지는 방향으로 구조를 설계하는 데 매진했다. 내부 분위기는 엄숙했으며 긴장감이 항상 유지되었다. 경호요원들은 대통령의 동선보다 상관의 얼굴을 먼저 살폈고, 회의 자료보다는 암묵적 신호가 경호지침으로 여겨졌다. 어쩌면 경호가 '정치적 충성'을 증명하는 통로로 작용했는지도 모른다. 이러면서 체계적 경호가 아닌 상징적 경호, 즉 대통령의 위신을 지키는 행위가 경호 업무의 핵심으로 여겨지기도 했다.경호실장의 스타일은 평안도 출신 특유의 다혈질 기질로 거칠지만 단순했다. 대통령에게 직접 닿는 보고선은 최대한 좁히고, 그 좁은 통로를 통해 올라오는 정보만을 신뢰하는 구조를 만들려 했다. 실무자들의 판단은 종종 "너무 앞서 간다"는 이유로 제동이 걸렸고, 대신 '윗선이 결정한 뒤 움직인다'는 원칙이 반복해서 주지되었다. 이 과정에서 충성은 스스로 판단하기보다 상부의 해석을 기다리는 태도로 구체화 되었다. 경호 능력, 사격·격투 실력보다 '군 출신 5·16 인맥과 얼마나 호흡이 맞는가'가 더 중요한 자격처럼 여겨지는 분위기였다. 그러면서 청와대라는 이름만으로도 권력의 맛에 흠뻑 취할 수 있었다.제3공화국 출범 이듬해 경호실의 분위기는 어느 정도 틀이 잡혔다. 물론 아직 조직문화라고 부를 만큼 공고하지는 않았지만, 몇 가지 암묵적 규칙이 자리를 잡았다. 모든 대통령 일정에는 함구령이 내려졌다. 경호 판단에서 정책적 의미를 따질 이유도 없었다. 내부 이견은 문서가 아니라 사석과 폐쇄된 공간에서만 말한다는 식의 무언의 합의였다. 이런 규칙은 공식 문건에 적히지 않았지만, 신설 기관이 '실수 없이 버텨야 하는 시기'라는 압박과 맞물려 곧 충성의 실천 방식으로 굳어졌다. 주간에는 대통령 행사 일정을 쫓아야 했고, 야간에는 청와대 외곽 방어에 최적화된 표준 화기를 매만졌다.홍종철은 청와대라는 공간에서 서서히 자신이 만든 함정에 갇혀 들었다. 충성을 내세우며 다그치는 그였지만 자신이 가장 덜 충성스러운 경호요원이라는 생각에 이르기도 했다. 그가 믿는 것은 평안도식의 의리였으나 청와대의 공기는 사람의 관계에도 벽을 치고 있었다. 박종규가 그림자처럼 뒤를 이으면서 경호실의 실질적인 권력은 이미 다른 인물로 옮겨가는 것을 피부로 느껴야 했다. 박종규가 현장을 지배하면서 홍종철은 보고선마저 좁아지고 있었다. 박종규의 두리에 세력이 형성되면서 홍종철은 어느 순간부터 실권자이면서도 존재하지 않는 사람이 되어 갔다.취임 이듬해 5월 홍종철이 자리를 떠날 때까지 그가 남긴 가장 큰 흔적은 긴 재임 기간이 아니라 '경호실은 대통령 개인과 혁명 권력에 종속된 친위 조직'이라는 초기 이미지를 구현했다는 사실이다. 그 몇 달 동안, 경호실 사람들은 '국가기관의 공무원'이기보다 '정권의 내부 사람'으로 자신을 인식하는 법을 배웠다. 이후 후임 실장들이 제도를 다듬고 조직을 확대해 가는 내내, 이 짧은 시기에 형성된 기준, 다시 말해 대통령과의 거리, 5·16 세력과의 인연, 상명하복에 대한 익숙함 등은 보이지 않는 잣대처럼 남았다. 그렇게 홍종철의 경호실에서 충성은 조용하지만 분명하게, 제도화로 이어지는 첫 틀을 갖추게 되었다.어느새 경호실은 더 이상 실험적 기관이 아니었다. 이제 경호실은 독자적인 권력의 이름, 제복을 입은 권력 그 자체였다. 군사정권의 상징이자 대통령의 눈과 귀이자 방패가 되었다. 명령의 복제와 침묵의 습관 속에서 충성이라는 단어를 입술에 걸치고 지내면서도 의미를 따져볼 겨를이 없었다. 어쩌면 대통령을 지킨다는 말 뒤에는 자신을 지키려는 욕망이 숨어 있었는지도 모른다. 청와대에서 대통령과 함께 사는 경호관. 그보다 안락한 느낌은 없었을 테니 말이다. 그들은 자신을 혁명 정권의 수호자라 불렀지만, 창설 이듬해 그들은 체제의 포로가 되어 가고 있었다.어쩌면 홍종철의 경호실이라는 말은 적절하지 않을 수 있다. 홍종철이 초대 경호실장으로 임명되었으나 경호실 차장이었던 박종규가 막후 실세로 영향력을 행사했다는 게 지배적이다. 실제로 박종규는 홍종철이 실장으로 취임한 직후부터 사사건건 마찰을 빚었던 것으로 전해진다. 홍종철 체제가 공식적인 직함만 유지한 채 박종규의 주도 아래 경호실이 운영되었다는 것이다. 이와 관련해 홍종철이 경호실장에서 물러난 뒤에도 앙금이 남아 있었다는 증언도 있다.박정희의 공보비서관을 역임한 권숙정은 "대통령 직속 사정특별보좌관이던 홍종철 특보가 박종규 실장의 비리를 대통령에게 보고했는데, 뒤늦게 사실을 파악한 박 실장과 홍 특보가 언쟁을 벌이다 권총이 우발적으로 발사되어 홍 특보의 발등에 상처를 입힌 일이 있었다"고 전했다.홍종철의 경호실이 5개월여 만에 막을 내린 것은 경호 전문성에서 박종규에 밀린 탓으로 보인다. 홍종철은 5·16 동지로서 정치적 역량으로 경호기관의 제도화에 역할을 했으나 박종규의 절대적 충성에 따른 그림자 호위를 따르기엔 역부족이었다. 홍종철의 경호실은 대통령 직속의 경호기관으로 법적·제도적 토대를 독립성을 확보하고, 군 지원부대와의 협력 체계를 정착시켜 청와대 경비 기반을 마련했다. 제3공화국 체제에 맞춘 전환기 경호의 제도적 초석을 쌓아 박종규의 경호실에서 충성의 제도화로 이어질 수 있었다.이처럼 홍종철은 충성의 기획자로서 경호실의 기초를 쌓으며 한 시대의 문을 열었다. 하지만 대한민국 경호사에서 홍종철의 흔적을 찾기는 쉽지 않은 게 사실이다. 아마도 박종규에게 자리를 내줘야 한다는 현실을 누구보다 먼저 알고 있었던 홍종철이었는지도 모른다. 혁명의 불길이 솟구칠 때의 충성은 무기로 쓰이지만, 그 불길이 사그라들며 제도 속으로 들어갈 때는 불안이 엄습할 수도 있으니 말이다. 그 불안 속에서 경호실의 창설 멤버들은 복종을 질서라 부르며 기계적인 상명하복에 길들여졌다. 어쩌면 홍종철은 긴장과 두려움이 뒤섞인 청와대의 공기를 느끼지 않게 되었을 때 자신이 '운수 좋은 사람'이라고 느꼈을 수도 있으리라.