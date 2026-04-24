사유 없는 복종의 역사, 대통령경호처 63년을 좇다

20세기 가장 위대한 사상가로 불리는 미국 정치철학자 한나 아렌트가 설파한 사유의 무능. 이스라엘 정부가 끈질긴 추적으로 예루살렘 법정에 세운 나치 독일의 유태인 집단학살 현장 책임자 아돌프 아이히만은 악마가 아니었다. 아이히만은 사적 영역에서 단정히 복장을 차려고 입으며, 상급자의 명령을 충실히 수행한 너무나도 평범한 관료였다.
아렌트는 아이히만의 평범함 속에서 가장 위험한 악을 발견했다. 그것은 바로 교수형에 처하기까지 일체의 생각을 하지 않는다는 것이었다. 명령을 따르되, 그 명령이 인간과 세계에 어떤 의미를 지니는지는 묻지 않았다. 아렌트가 사유의 무능이라 부른 것은 지성을 잃은 상태가 아니라, 판단을 포기한 충성의 습관이었다.
아렌트의 통찰은 20세기 전체주의를 넘어 21세기 민주주의 제도의 내부로도 이어진다. 전체주의의 덫에 빠지지 않으려면 어떤 식으로든지 정치행위에 적극적으로 참여해야 한다는 아렌트의 권고는 여전히 유효하다. 아렌트는 인간의 근본활동으로 노동(labor)과 작업(work), 행위(action) 세 가지를 꼽았다. 그 가운데 가장 중요한 것으로 행위를 꼽았다. 인간이 정치적 활동으로서 행위에 제대로 참여하지 않으면 전체주의에 빌미를 제공해 생존과 생활수단으로서 노동과 작업이 왜곡되거나 제약받는다는 게 아렌트의 판단이었다.
전체주의 덫과 대통령경호처
그런 면에서 대한민국 대통령경호처의 역사는 전체주의 덫의 가장 극명한 사례를 보여준다. 경호는 위험의 찰나에 대응하여 안전을 지키는 체계로, 복종·신속·통제가 본질로 치부된다. 따라서 경호조직 안에서 "판단하라"는 요구는 언제나 "규정에 따르라"는 명령보다 늦게 도착한다. 경호관의 눈앞에 놓인 목표는 사람(대통령)이 아니라 기능(보호)이 되고, 법과 헌법은 곧 규정서의 글자 뒤편으로 밀려난다. 충성은 이 기능을 완벽히 작동시키는 에너지이면서, 동시에 사유를 봉인하는 의례로 작용한다.
이러한 구조는 결코 우연히 생기지 않았다. 규범적 제도주의는 인간 행위자가 계산의 논리가 아니라 역할의 논리, 즉 "이 상황에서 경호관으로서 해야 할 일은 무엇인가"라는 질문에 따라 움직인다고 본다. 대통령 경호조직의 규율은 바로 이 질문 위에 놓여 있다. 그러나 그 순간 행위자는 이미 '헌법적 의미' 대신 '조직적 기대'에 반응하는 존재로 바뀌어 있다. 법과 규정에 따른 직무수행이라는 대전제는 특정 상황에서 머릿속의 잠든 명제가 될 뿐이다. 사유는 제도의 외부로 유배되고, 충성은 내면의 판단을 대신한다.
마치 교회라는 '경배 공동체'가 절대적 복종을 통한 순종을 미덕으로 삼아 왔듯이, 경호조직에서 절대적 충성은 애국적인 어젠다로 자리를 잡아 왔다. 대통령경호처는 1963년 창설 이후 군사화 모델을 기반으로 출발했다. 창설 초기 경호실(처)는 5·16 군사쿠데타 참가자 중심의 군 출신 인사로 구성되었으며 현역 장성 임명과 사병식 훈련, 군사력 보유 등을 통해 반혁명 세력 견제와 권력 유지 기능을 수행하고자 했다. 군 부대에 대한 지휘 통제권이 부여되어 사실상 군사조직처럼 운영되어 온 게 사실이다.
박정희 정권에서 군 출신 기관장은 현역 육군 장성 차장을 두고 권위주의적 경호를 강화했다. 차지철 경호실장은 실장 취임 석 달 뒤인 1974년 11월 대통령경호법 시행령 개정으로 경호실에 차장과 행정차장보, 작전차장보 등을 두도록 직제를 개편한 데 이어, 1976년 2월 재차 시행령을 개정해 작전차장보가 다른 기관으로부터 파견된 작전부대에 대한 지휘·감독을 할 수 있도록 했다. 이어 1978년에는 대통령령인 '수도경비사령부(수경사) 설치령' 개정을 통해 특정경비구역(대통령이 있는 곳으로 경호가 필요한 지역) 작전할 때 경호실장의 통제를 받도록 했다. 사실상 경호실장이 수경사의 작전 지휘권을 행사할 수 있도록 한 것이다.
그야말로 경호실의 사병 집단화를 이뤄내 친위부대화를 실현한 형국이었다. 차관급이던 경호실장을 장관급으로 격상하고 현역 육군 중장이나 소장을 경호실 차장으로, 육군 준장을 차장보로 임명하는 식으로 말이다. 이러한 경호실의 군사화 모델은 군 조직의 엄격한 위계, 무장력, 사병식 충성 구조를 법제화한 것이라 할 수 있다. 명분은 강력한 위협 대응력에 있었지만 실제로는 정치 개입과 권력 남용의 일상화에 있었다. 결국 국가 경호조직이 경호대상자에 대한 신변 보호에 머물지 않고 정치적 안정화 도구로 삼았음을 보여주는 것이라 하겠다.
1979년 12월 27일 막 내린, 경호실 친위부대화
경호실 친위부대화는 12·12 군사반란의 여파로 1979년 12월 27일 막을 내려야 했다. 청와대 인근의 피비린내가 가시지 않은 그날, 대통령경호실법의 군 지휘·감독권 관련 시행령이 사라진 것이다. 이는 반란의 총성 속에서 경호실 예하 30경비단이 신군부의 근거지가 되고, 33경비단이 진압군으로 맞서 교전한 혼돈의 대가였다. 총소리가 서울의 겨울밤을 가르던 12월 12일, 경호실 작전과장 고명승 대령과 경호실장 직무대리 정동호 준장의 지휘 아래 30경비단은 반란군의 심장 구실을 했다. 반대편 33경비단은 육본 헌병대를 지원하며 총격전을 벌였다.
신군부의 반란이 뜻을 이루면서 경호실은 자신을 찌른 칼날이 될 수밖에 없었다. 보름 뒤인 12월 27일 군 지휘·감독권 관련 시행령이 삭제된 것은 단순한 행정적 조치가 아니었다. 전두환은 경호실의 군 통제권을 합참의장에게 넘기며 "이제 신변 보호만 하라"고 선언한 것이었다. 육군 지원부대(30·33경비단)는 여전히 유지되었으나 직접 지휘가 제한되어 합참 중심 통제체제로 재편되는 것은 피할 수가 없었다. 권력의 칼을 빼앗긴 경호실은 피로 물든 칼집에 의지하며 권한 박탈의 충격을 감내해야 했다.
이 같은 조치는 경호실장이 군 부대를 직접 통제하면서 권한 남용으로 인해 예기치 않은 사태가 발생할 수 있다는 우려가 크게 영향을 끼쳤다. 반란의 총을 들었던 신군부가 권력을 장악하면서 경호실의 과도한 군 지휘권이 정치 불안 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나왔기 때문이었다. 한 원로 경호 관계자는 "10·26으로 경호대상자를 지키지 못했을 뿐만 아니라 경호 책임자를 잃은 경호처가 군사적 권한을 유지하면 어떤 일을 일으킬지 모른다는 우려가 곳곳에서 제기됐다"고 밝힌 바 있다.
경호실은 군사정권의 그림자에서 경호조직으로의 전환을 모색했다. 1981년 장세동 실장 취임과 함께 '심기경호'가 도입되어 대통령의 심리적 안정까지 챙기며 경호조직으로서의 면모를 일신하고자 했다. 물론 순수한 방패로의 전환 과정이 순탄하게 이뤄진 것은 아니다. 권한은 약화되었지만 권력의 테두리에서 맹목적 충성의 테두리를 벗어날 수는 없었다. 그러다가 문민정부 들어 육군특수전사 27특공대와 육군 지원부대 30·33경비단 통합, 경찰 이관 등으로 군사 색채가 옅어지고 2000년 경호공무원 특정직화로 전문가 집단의 토대를 구축할 수 있었다.
그렇다고 맹목적 충성을 구조화하려는 경호조직의 군사 모델화가 역사 속으로 사라진 것은 아니었다. 윤석열정부 경호처는 숨겨진 야심을 드러냈다. 대통령실 용산 이전에 따른 경호환경의 변화를 내세워 경호처 권한 재정비를 추진한 것이다. 2022년 11월 입법 예고한 대통령경호법 시행령 개정안에는 "처장은 필요한 경우 경호구역에서 군·경찰 관계기관의 공무원 등에 대한 지휘·감독권을 행사한다"는 조항이 있었다. 43년 만에 군·경에 대한 지휘·감독권의 부활을 꾀한 것이다.
당시 경호처는 "기존에도 경호활동 과정에서 원활한 임무 수행을 위해 관계기관의 경호활동을 지휘·감독해 왔다"면서 "내부지침 등의 형식으로 규정된 내용을 명확히 한 것일 뿐"이라는 입장을 내놓았다. 군·경의 경호활동 관련한 포괄적 권한이 경호처장에게 있다는 주장이었다. 하지만 결국 이듬해 5월 국무회의를 통과한 시행령 개정안은 '지휘·감독' 문구가 '관계기관의 장과 협의'로 변경됐다. 당시 경찰 쪽에서 강경하게 반대 입장을 표명하면서 시행령 개정 원안대로 이뤄지지는 않았지만, 개정 취지는 반영되었다는 게 중론이었다. 어쩌면 그것은 12·3 내란의 싹이 올라오는 징후였을 가능성도 배제할 수는 없다.
실제로 대통령경호법 시행령 개정안 파동은 계엄 준비설의 실마리를 보여줬다. 경호처가 대통령경호법 시행령 개정을 통해 군·경찰 지휘권 확대의 노림수는 12·3 비상계엄으로 만천하에 드러났다. 경호활동 과정에서 군·경에 대한 지휘·감독권은 제한적으로 활용될 것처럼 보이지만 경호활동의 특성상 매우 폭넓게 적용될 수 있다. 경호처장이 마음만 먹으면 어디든지 경호구역으로 삼아 군·경을 지휘·감독할 수 있기 때문이다. 그런 의미에서 시행령 개정안은 비상계엄 선포를 위한 포석으로 경호처의 권한을 강화하려 한 것으로 볼 여지는 충분하다.
- '대통령경호처, 63년을 말한다_프롤로그②'
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