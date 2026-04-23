세종시법 국회 통과... 시의회 비례대표 2→3석 증원

큰사진보기 ▲왼쪽부터 세종갑 김종민 의원, 세종을 강준현 의원 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시의회 비례대표 의석을 기존 2석에서 3석으로 늘리는 ‘세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법 일부개정법률안’이 23일 국회 본회의를 최종 통과했다. ⓒ 국회방송 갈무리 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시의회 비례대표 의석을 기존 2석에서 3석으로 늘리는 '세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법(아래 세종시법) 일부개정법률안'이 23일 국회 본회의를 최종 통과했다. 인구 급증에 따른 정치적 대표성 부족 문제를 해결하기 위해 지역구 국회의원들이 소속 정당을 넘어 협력해 얻어낸 결과다.이번 개정안은 지난 18일 시·도의회 비례대표 의원 비율을 14%로 상향한 공직선거법 개정의 취지를 세종시에도 동일하게 적용하는 것이 핵심이다. 세종시는 별도의 법 개정이 없으면 전국적인 증원 혜택에서 소외될 위기에 처해 있었으나, 이번 통과로 제도적 혼선 없이 지방선거를 치를 수 있게 됐다.이번 법안 통과는 긴박한 과정의 연속이었다. 당초 본회의 안건 목록에 명시되지 않아 우려를 낳았으나, 강준현·김종민 두 의원의 막판 총력전이 주효했다는 평이다.뉴스피치와의 통화에서 강준현 의원(세종시을, 더불어민주당)은 "본회의 진행 중에도 국회의장을 직접 만나 세종시 비례대표 증원의 당위성을 설명하고 설득했다"며 "그 결과 마지막에 추가 안건으로 상정될 수 있었다"고 현장 분위기를 전했다.앞서 그는 "세종시는 특수한 법적 지위를 갖고 있어 자칫하면 이번 지방선거에서 불이익을 받을 뻔했다"며, "김종민 의원과 함께 뜻을 모으고 민주당 윤건영 정개특위 간사, 한병도 원내대표 등과 긴밀히 협의하며 속도감 있게 추진해 왔다"고 밝혔다.김종민 의원(세종시갑, 산자중기위) 역시 공직선거법 개정 과정에서 발생한 세종시법의 입법 미비 사항을 발견한 즉시 여야 원내대표 및 정개특위 위원장, 여야 간사와 긴급 소통에 나선 것으로 알려졌다. 김 의원은 23일 본회의 통과를 목표로 정개특위와 법사위의 의사일정 협조를 긴급히 요청하며 전방위적인 압박을 이어왔다.실제로 김 의원실은 지난 20일 법안을 긴급 발의한 직후 의안과 접수부터 행안위, 정개특위 실무진과 수시로 협의를 진행했으며, 본회의 전날인 22일 밤 10시경 정개특위에 법안 제안설명을 제출하는 등 긴박하게 움직였다.김 의원은 "법안 발의부터 심의까지 신속처리로 입법미비가 해소됐고, 제도적 혼선 없이 지방선거를 치를 수 있게 되어 다행"이라며, "어렵사리 만들어진 의석인 만큼 세종시민의 민의를 충실히 반영하는 의회가 되길 바라고, 세종시민의 선택이 더 다양해지는 정치적 환경이 만들어지도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다.강준현 의원 또한 "이번 비례대표 확대는 시민들의 소중한 표심이 왜곡 없이 시의회에 전달되도록 하는 공정의 조치"라며 "세종시민의 선택이 더 다양해질 수 있도록 정치적 뒷받침을 다하겠다"고 강조했다.이번 법안 통과로 다가오는 6.3 지방선거부터 세종시의회 비례대표 의석은 3석으로 확대된다. 지역 정가에서는 소수 정당과 전문가, 다양한 계층의 목소리가 시정에 보다 폭넓게 반영될 것으로 기대하고 있다.