'화려한 조명 아래 터진 흥'... 장애인과 가족을 위한 댄스 파티

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큰사진보기 ▲신나는 댄스타임밤이 아닌 낮에 강서구소재 '호박나이트'에서 , 장애인과 가족들이 라이브 DJ가 진행하는 신나는 댄스 타임을 즐기고 있는 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강서장애인가족지원센터 사무실5호선 화곡역 1번 출구에 소재한, 강서장애인가족지원센터 사무실. ⓒ 이상돈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 봉사 활동에 동참하고 싶은 시민은, 센터 사무실(02-6956-1991~2)을 통해 마음을 나눌 수 있다.

지난 22일 오후 2시, 평소라면 조용했을 서울 강서구 화곡동의 '호박나이트'가 형형색색의 야광봉과 신나는 음악 소리로 가득 찼다.강서장애인가족지원센터가 제46회 장애인의 날을 기념해 개최한 '오! 댄스데이' 현장이다. 이번 행사는 성인장애인과 그 가족, 돌봄 종사자 등 약 250명이 참여한 가운데 성황리에 열렸다. 평소 문화생활의 기회가 적었던 장애인들에게 자유롭게 흥을 발산할 수 있는 기회를 제공하고자 마련된 이번 축제는 나이트클럽이라는 이색적인 장소를 대관해 더욱 눈길을 끌었다.이날 행사는 오후 1시 30분 오프닝을 시작으로, 라이브 DJ가 진행하는 세 차례의 신나는 댄스 타임과 'TRIXX', 'ONE'S'가 참여한 우리만의 콘서트 순으로 이어졌다.참가자들은 형형색색의 스카프와 머리띠로 멋을 내고 음악에 맞춰 몸을 흔들며 그간 쌓인 스트레스를 마음껏 발산했다. 모두가 리듬에 몸을 맡기며 무대의 주인공이 됐다. 익숙한 메들리가 울려 퍼질 때마다 터져 나오는 환호성은 화려한 조명보다 더 눈부시게 현장을 수놓았다.이날 최고의 '춤꾼'으로 활약한 강서구직업재활센터 이용인 이모씨(32, 등촌동)는 땀방울을 닦으며 벅찬 소감을 전했다. "매일 센터에서 작업에 집중하다가, 이렇게 빵빵한 스피커로 음악을 들으니 가슴이 뻥 뚫리는 기분이에요. 사실 처음엔 쑥스러워서 망설였는데, 동료들과 손을 잡고 흔들다 보니 어느새 스트레스가 싹 사라졌습니다. 내일 다시 출근할 에너지를 오늘 다 얻어가는 것 같아요!" 이씨는 이어 "우리가 정성껏 만든 제품이 세상에 나가는 것처럼, 우리 장애인들도 세상 밖으로 더 자주 나와 이렇게 크게 웃었으면 좋겠다"며 환하게 미소 지었다.오늘 축제를 기획한 강서장애인가족지원센터는 장애인과 그 가족들의 든든한 안식처다. 화곡역 1번 출구 한양더챔버 2층에서 단순한 복지 서비스를 넘어, 가족들이 서로의 아픔을 보듬고 연대하는 '사랑방' 역할을 톡톡히 해내고 있다.센터는 현장의 생생한 목소리를 구정에 반영하기 위해 장애인부모 대표와 전문가들로 구성된 운영위원회를 운영하며, 활동 지원 서비스 확대와 같은 실질적인 정책 제안에도 앞장서고 있다. 또한, 장애 자녀 양육으로 지친 부모들을 위한 심리 상담과 교육 세미나, 지역 내 복지 네트워크 구축 등 다각적인 활동도 펼친다.센터는 이번 파티의 열기를 이어 다양한 프로그램을 준비 중이다. 2026년에는 장애인 가족의 휴식을 돕는 '다가치'와 발달장애인 돌봄 지원, 부모 자조 모임 '소확행' 등을 통해 따뜻한 동행을 이어갈 예정이다.행사를 주최한 조승아 센터장은 일일이 행사 참여자의 자리를 돌며 정겨운 이야기를 나누며 진심을 나눴다. 조 센터장은 "장애인이 행복한 세상은 결국 우리 모두가 행복한 세상"이라며, "장애인들에게는 평범한 일상의 즐거움조차 특별한 경험이 될 때가 많다"며 "오늘 이 자리가 장애와 비장애의 벽을 허물고 모두가 지역사회의 일원으로서 즐겁게 소통하는 소중한 시간이 되었기를 바란다"고 말했다.