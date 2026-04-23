전남교육청, 교육감 국외출장비 부당 집행 사과

큰사진보기 ▲전남 무안군에 있는 전라남도교육청 청사. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

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전라남도교육청은 김대중 교육감의 국외 출장 비용 과다 집행 논란에 대해 23일 사과하고 재발 방지 대책 마련을 약속했다.23일 전남도교육청에 따르면 김 교육감은 재임 기간 총 10차례 국외 출장을 다녀왔는데, 최근 이에 대한 정보공개청구 대응 과정에서 항공권 비용 과다 청구 사실이 드러났다.일부 언론은 정보공개 자료를 토대로 교육청의 항공권 비용 부풀리기 의혹을 제기했다.다만 도교육청은 자체 점검 결과 비용 과다 청구는 여행사가 현지에서 소요되는 통역비·가이드비 등을 충당하기 위해 임의로 항공권 정보를 수정하면서 발생한 것으로 조사됐다고 밝혔다.도교육청은 이에 따라 과다 집행된 2832만 원을 교육감과 동행 공무원으로부터 전액 환수했다.도교육청 관계자는 "항공권 비용 차액은 여행사에서 임의로 청구한 것으로 교육청이 관여한 것은 아니다"며 "다만, 미숙한 행정 처리로 혼선을 빚은 데 대해 도민들께 사과드리고, 재발 방지를 위한 대책을 수립하겠다"고 말했다.이에 앞서 광주지역 교육시민단체 '학벌없는사회를 위한 시민모임'은 23일 이 사안 관련 보도자료를 내고 "교육청 주장대로 교육청이 피해자라면 여행사를 수사 의뢰하는 등 조처를 취해야 한다"고 촉구했다.김 교육감에 대해서도 사과와 함께 재발 방지책 수립을 요구했다.김 교육감과 이번 전남광주통합특별시 교육감 선거에서 경쟁하는 장관호 예비후보도 기자회견을 열고 교육감 사과와 여행사 수사 의뢰를 촉구했다.