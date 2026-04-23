남양주시, 상반기 모바일 스탬프투어 운영... 명산·사찰·역세권 관광 연계

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 역사·힐링·건강·체험 요소를 결합한 ‘2026년 상반기 모바일 스탬프투어’를 오는 6월 21일까지 운영한다고 23일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

AD

경기 남양주시는 역사·힐링·건강·체험 요소를 결합한 '2026년 상반기 모바일 스탬프투어'를 오는 6월 21일까지 운영한다고 23일 밝혔다.이번 프로그램은 시민과 관광객이 스마트폰을 활용해 지역 관광지를 방문하고 스탬프를 적립하는 방식으로 진행된다. 남양주시는 최근 관광 수요 변화에 맞춰 대중교통 이용이 가능한 도심형 관광과 웰니스 관광 요소를 강화했다고 설명했다.시는 평내호평역, 다산역, 운길산역 등 주요 지하철역과 인근 관광지를 연결한 '역세권 코스'를 새롭게 도입했다. 자가용 없이도 대중교통만으로 주요 관광지를 둘러볼 수 있도록 구성한 것이 특징이다.최근 건강·치유 중심 여행 수요에 맞춰 기존 자연치유 테마를 '웰니스' 테마로 개편했다. 코스에는 봉선사, 묘적사 등 전통사찰과 모란미술관, 물맑음수목원 등이 포함됐다. 등산 수요 증가에 맞춰 천마산, 수락산 등 남양주 지역 6대 명산을 완주하는 산행 코스도 새롭게 마련했다.참여는 '남양주시 스마트관광전자지도'를 통해 가능하다. 자전거길 명소와 정약용 선생의 발자취를 따라가는 코스 등 총 6개 코스, 41개 지점으로 운영된다. 또 122개 지점 자동 음성 해설, 35개소 수어 영상 서비스를 제공해 정보 접근성을 높였다.스탬프 1개당 1000포인트가 적립되며, 포인트는 남양주사랑상품권으로 지급된다. 웰니스 테마, 명산 코스, 역세권 코스를 완주하면 별도 기념품도 제공된다. 시는 인스타그램 해시태그 이벤트도 함께 진행해 우수 게시물을 공식 채널에 소개할 계획이다.남양주시 관계자는 "대중교통을 활용한 지속 가능한 관광 모델을 확대하고 시민과 관광객이 남양주의 자연과 문화 자원을 체험할 수 있도록 기획했다"며 "일상 속 치유와 휴식을 느끼는 계기가 되길 바란다"고 말했다.