여주시, 여름철 자연재난 대책회의 개최... 폭염·집중호우 선제 대응 강화

큰사진보기 ▲경기 여주시가 여름철 폭염과 집중호우에 대비해 자연재난 대응 체계를 본격 가동한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 여름철 폭염과 집중호우에 대비해 자연재난 대응 체계를 본격 가동한다.여주시는 지난 21일 시청 대회의실에서 김광덕 부시장 주재로 '2026년 여름철 자연재난 대비 및 집중안전점검 대책회의'를 열고, 여름철 재난 예방과 대응 방안을 점검했다고 밝혔다.이번 회의는 기후 변화로 폭염과 극한 호우가 잦아지는 상황에서 기존 사후 복구 중심 대응에서 벗어나 사전 점검과 신속 대피 중심의 대응 체계를 강화하기 위해 마련됐다.여주시는 폭염 대응을 위해 시민안전과를 중심으로 3개 반 규모 태스크포스(TF)를 구성하고 비상근무 체계에 들어간다.독거노인과 만성질환자 등 취약계층에 대해서는 간호사와 재난도우미가 직접 방문하거나 안부를 확인하는 방식으로 건강 상태를 점검할 계획이다.또 옥외 노동자와 고령 농업인을 대상으로 무더위 시간대 작업 자제, 휴게시설 운영 여부 등을 집중 점검해 온열질환 예방에 나선다.풍수해 대응에서는 인명피해 최소화를 최우선 목표로 현장 중심 대피 체계를 강화한다. 시는 산사태 취약지역 198개소를 전수 점검하고, 대피 로드맵을 정비했다. 여기에 993명의 마을 순찰대를 운영해 위험 시간대 실시간 예찰 활동도 강화할 방침이다.특히 읍·면·동장에게 선제적 주민 대피 권한을 부여해, 위험 징후가 포착되면 본청 지시를 기다리지 않고 즉시 대피 조치를 할 수 있도록 했다. 여주시는 이를 통해 집중호우 시 인명피해를 줄이는 골든타임 확보에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.여주시는 지난 20일부터 오는 6월 19일까지 두 달간 집중안전점검도 병행한다. 공공시설과 민간시설의 위험 요소를 민간 전문가와 함께 점검하고, 발견된 결함은 즉시 보수·보강할 계획이다.김광덕 부시장은 "재난 대응의 핵심은 현장을 미리 확인하고 즉시 조치하는 데 있다"며 "권한대행 체제에서도 시민들이 안심하고 여름을 보낼 수 있도록 전 부서가 협력해 빈틈없는 안전망을 구축하겠다"고 말했다.