하남시, 어린이회관 등 공공시설 건립 및 현안 현장점검 실시

큰사진보기 ▲경기 하남시는 22일 공공시설물의 시공 품질 확보와 안전사고 예방을 위해 관내 주요 어린이시설 및 주민편의시설 건립 현장을 대상으로 합동 점검을 실시했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시는 22일 공공시설물의 시공 품질 확보와 안전사고 예방을 위해 관내 주요 어린이시설 및 주민편의시설 건립 현장을 대상으로 합동 점검을 실시했다.이번 점검은 준공을 앞둔 시설의 공정 관리 현황을 확인하고, 시공 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 관리하여 시설물을 적기에 공급하기 위해 마련되었다. 점검 대상은 하남시 어린이회관, 어린이 영어도서관, 한강 연결 보행육교 등 주요 현안 시설 3개소다.하남시는 먼저 어린이회관(미사강변대로 100) 신축 현장을 방문해 건축 공정률과 안전 관리 실태를 확인했다. 하남시 어린이회관은 지하 2층~지상 5층, 연면적 4,482.26㎡ 규모로 건립 중이며, 공공형 키즈카페와 실내놀이터, 전시 공간, 연령별 놀이체험실, 옥상 야외 풋살장 등 놀이와 체험 기능을 결합한 시설로 조성되어 오는 2027년 상반기 준공될 예정이다.시는 시설물 구조의 안전성과 어린이 이용 동선을 고려한 시공 여부를 확인했으며, 특히 외부 기관과의 협약에 따른 프로그램 공간이 설계안대로 반영되고 있는지 점검하고 운영 단계에서의 안전사고 방지 대책 이행을 확인했다.이어 하남시 어린이 영어도서관 건립 현장에서는 마감 공정 및 시설 접근성 향상을 위한 도로 정비 상황을 점검했다. 영어도서관은 대지면적 2,000㎡, 연면적 3,752.7㎡(지하 1층~지상 4층) 규모로 조성되며 영어 특화 공간과 국비 15억을 확보하여 추진되는 미디어영상정보센터가 마련되어 어린이와 청소년을 위한 학습 및 체험 공간으로 활용될 예정이다.특히 시민 편의성과 시설 접근성 향상을 위해 진입로를 추가하고 인근 어린이 교통공원과의 보도연결동선도 추가할 계획이다.어린이 영어도서관 및 어린이 회관건립을 통해 인근 어린이 교통공원, 청소년수련관과 함께 어린이 시설 벨트가 구성되며 선진교육, 문화, 교통, 생활 모든분야에 완성된 공공서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.이와 더불어 건립 추진중인 위례아동복지시설과 기 운영중인 감일복합커뮤니티센터, 감일 청소년문화의집과 셔틀운행을 검토하여 하남시 전체로 확장될 수 있도록 계획하고 있다어린이 영어도서관은 2026년 10월 공사를 마무리하고, 금년 내 개관을 목표로 마감 공사가 진행 중이다주민 편의와 직결된 주요 현안 사업인 '한강연결 보행육교(선동 419번지 일원)' 현장에서는 본격적인 시공에 따른 안전 관리 체계를 점검했다. 해당 시설은 지난 2월 11일 착공식을 개최하였고 오는 2027년 7월 개통을 목표로 하고 있다.보행육교는 연장 105m, 폭 5.6m(내측 4m) 규모로 조성되며, 사업시행자인 LH가 총사업비 약 133억 원 전액을 부담하여 시공 중이다. 시는 점검 현장에서 지장물 이설상태를 확인하고 조속한 공사장 가림막 설치와 우회도로 설치시 보행자 안전에 특히 유의해 달라고 LH공사에 요청하였다.특히 6월부터 시작될 장마철 우기대비 공사장 배수처리 안전에도 문제가 없도록 안전관리에 철저를 기하여 달라고 주문했다.하남시는 이번 현장 점검에서 확인된 미비 사항에 대해 즉각적인 보완 대책을 수립하도록 조치하고 공사 관계자들에게 품질 관리를 당부했다. 시는 앞으로도 주요 공공시설 건립 사업이 공정에 맞춰 차질 없이 진행되도록 관리 감독을 강화할 방침이며, 시민들이 안전하게 이용할 수 있는 고품질 공공 서비스를 제공하기 위해 준공 및 개관을 앞둔 주요 시설들에 대한 순기별 점검을 지속적으로 추진할 예정이다.