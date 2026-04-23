용인시, '원삼일반산업단지' 1·2공구 부분준공 인가

큰사진보기 ▲경기 용인시는 ‘원삼일반산업단지’ 내 1공구와 2공구에 대한 부분준공을 인가했다고 23일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 '원삼일반산업단지' 내 1공구와 2공구에 대한 부분준공을 인가했다고 23일 밝혔다.시가 부분준공을 인가한 '원삼일반산업단지'는 2021년 기반시설과 기업이 입주하는 건물 등에 대한 공사가 마무리됐지만 사업시행자 변경 등의 이유로 준공이 지연됐다.준공지연으로 인해 등기 절차를 진행할 수 없어 입주기업들은 자금조달과 경영 계획 수립에 어려움을 겪을 수 있다는 우려가 나왔다.시는 기업들이 겪는 문제를 해결하기 위해 '원삼일반산업단지' 내 기반 시설 공사가 마무리된 구역에 대해 '산업입지의 개발에 관한 통합지침'에 따라 부분준공을 결정했다.부분준공으로 입주 기업들은 소유권 등록과 자금 조달 업무를 진행할 수 있어 재무 구조 개선과 중단된 투자 계획을 추진할 수 있게 될 것으로 기대된다.'원삼일반산업단지'는 총 3개 공구로 구성됐고, 부분준공이 승인된 1공구와 2공구의 면적은 총 면적 10만 8944.7㎡ 중 5만 468.7㎡다. 이곳에 입주한 기업은 총 5개 기업 중 4개 기업이다.시 관계자는 "'원삼일반산업단지' 1공구와 2공구는 산업시설용지와 공공시설 등 기반시설 공사가 마무리됐음에도 불구하고 준공이 지연돼 기업들이 경영에 어려움을 겪을 것으로 우려된다"며 "부분준공은 기업의 생존과 산업 활성화에 필수적인 조치로, 앞으로 용인에 입주한 기업들이 안정적인 경영활동을 이어갈 수 있도록 다방면으로 행정지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.용인특례시 처인구 원삼면 죽능리 587-2번지 일원에 조성 중인 '원삼일반산업단지'는 민간개발방식으로 실수요 기업에 의한 수요자 위주의 공급정책에 부응하는 맞춤형 산업단지로 개발이 진행 중이다.또, 세계적인 반도체산업 장비기업인 도쿄일렉트론코리아를 비롯해 반도체산업 관련 기업이 입주해 용인 지역 반도체 생태계 구축에 중요한 역할을 할 수 있을 것이라는 평가를 받고 있다.