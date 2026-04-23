문형배 전 헌법재판관 "삶의 원동력은 도덕적 부채감"

큰사진보기 ▲문형배 전 재판관이 (사) 함께 꾸는 꿈 노옥희재단(이사장 이병환) 초청으로 4월 22일 울산교육청 외솔회의실에서 시민, 학생 200여 명을 대상으로 한 ‘호의에 대하여’ 강연회를 열었다. ⓒ 노옥희재단 관련사진보기

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문형배 전 헌법재판관이 (사)함께 꾸는 꿈 노옥희재단(이사장 이병환)초청으로 지난 22일 울산교육청 외솔회의실에서 강연회를 가졌다. 강연에는 시민, 학생 200여 명이 참석했다.<호의에 대하여>를 쓴 문형배 전 재판관은 자신이 현재 카이스트 석좌교수로 학생들에게 강연과 상담을 하며 지낸다는 근황을 밝히고 "호의란 보상을 바라지 않고 선의를 행하는 것"이라고 정의했다.강연 후 시민과의 대화에서 한 시민이 "삶의 원동력이 무엇인지"를 묻자 문 전 재판관은 "도덕적 부채감"이라고 말하며, 스승 김장하 선생의 호의와 민주주의를 정착하게 한 민주화운동을 언급했다.문 전 재판관은 강연에서 "누구든 소득의 대부분은 사회 전체의 세속 자산을 받는 것이기에 이를 사회에 갚아야 하는 것"이라며 "이를 일회성이 아닌 여러 사람이 여러 번 호의를 베풀면 현재와 같은 평균 실종사회에 변화가 찾아올 것"이라고 말했다. 특히 "정치가 모든 걸 해결해 줄 수는 없기에 시민사회가 중요하고, 바로 김장하 선생님이 활동한 영역이 시민사회"라고 강조했다.이어 "호의는 통합을 이끌기도 하는데, 어떤 문제에 대해서 단기적인 이해관계를 넘어 장기적인 이해관계를 고려하고 상대방의 관점에서 정당화하면 서로를 살리는 것"이라며 지난 탄핵 심판 등의 판결 과정을 소개하기도 했다.문형배 전 재판관은 "어렵던 학창 시절 김장하 선생님으로부터 입은 은혜를 언젠가는 다른 사람에게 갚을 것"이라며 "이런 선순환이 쌓여 이 사회가 훨씬 단단해지고 아름다워지길 바랐다"는 소망을 전했다.또 "개인의 자유와 창의, 그 성취는 최대한 보장하되 기회를 제공한 공동체에 성취의 일부를 내놓음으로써 그에게는 자부심을 선사하고, 이 사회에는 새로운 성취를 거둘 수 있는 토대가 마련될 것"이라고 당부했다.한편 이날 강연은 저자 사인회를 진행한 후 1부와 2부로 나눠 2시간 30분 동안 진행됐다. 1부에서는 문형배 전 재판관이 '호의가 우리 사회에 어떤 선한 영향력을 미치는지, 그리고 민주주의와는 어떠한 관련을 가지는지' 등에 대해 강연했다.2부에서는 시민과 학생들의 질의와 문형배 전 재판관의 응답으로 소통이 이어졌다. 헌법의 개정 방향, 교사의 정치적 권리에 대한 의견, 교육현장에서의 갈등 해결, 청소년을 대하는 사회의 태도 등 다양한 질문이 쏟아졌다.강연에 참여한 한 시민은 "호의는 감정이 아니라 책임 있는 선택이라는 것을 다시 배웠다"라고 했다. 또 다른 시민은 "계엄으로 나라가 어지러울 때 우리들은 광장에서, 문 전 재판관은 재판정에서 각자 민주주의를 위한 자리에서 함께 했다고 생각한다. 서로에게 고맙다"는 감회를 밝혔다.마지막 단체촬영에서는 모두 함께 호의를 베풀어 더 나은 사회를 만들자는 취지로 '호의'를 외치며 마무리를 했다.이번 강연을 마련한 노옥희재단 관계자는 "신청 공지가 나간 후 순식간에 신청이 완료되었다" 며, "장소 제한으로 더 신청받지 못해 안타까웠다"고 밝혔다.노옥희재단 이병환 이사장은 "사람에 대한 호의가 선한 영향력으로 작동해 선순환되면 조금 더 살기 좋은 사회가 되지 않을까 깨닫는 강좌였다"며 "노옥희재단도 사람과 사회에 호의를 더 베푸는 역할을 이어 나가겠다"라고 말했다.한편 노옥희재단의 꿈꿈이음강좌는 인간과 사회에 대한 성찰과 탐구를 위한 인문학 강좌로써 노옥희 선생님의 뜻을 이어가는 노옥희재단의 주요 사업 중 하나다.꿈꿈이음강좌는 2025년에는 청년고립, 돌봄과 민주주의, 기후위기, 노동과 연대, 청소년 노동을 주제로 770여 명이 참여해 총 6회 진행했고, 2026년에는 문형배 전 재판관 초청강연회를 시작으로 성평등, 기후정의, 다문화사회 등 다양한 인문학적 주제로 강연을 이어 나갈 계획이다.