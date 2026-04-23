경선 경쟁 넘어 '원팀'으로… 정명근, 화성시장 본선 승리 시동

큰사진보기 ▲정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 23일 경선에서 경쟁했던 김경희 전 화성시의회 의장, 진석범 전 청와대 선임행정관, 배강욱 당대표 특보와 함께 '원팀 협약'을 맺고 '6.3 화성시장 선거' 승리를 다짐했다. ⓒ 정명근후보캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 23일 선거사무소를 방문한 김경희 전 화성시의회 의장, 진석범 전 청와대 선임행정관, 배강욱 당대표 특보 등과 함께 '원팀 협약'을 맺고 '6.3 화성시장 선거' 승리를 다짐했다. ⓒ 정명근후보캠프 관련사진보기

더불어민주당 화성특례시장 후보로 확정된 정명근 예비후보가 경선 경쟁자들과 손을 맞잡고 '원팀' 체제를 공식화하며 본선 승리를 향한 행보에 속도를 내고 있다. 경선 과정에서의 경쟁과 갈등을 뒤로하고 통합을 전면에 내세운 행보다.정명근 후보 측에 따르면, 23일 오전 화성시장 경선에 참여했던 김경희 전 화성시의회 의장, 진석범 전 청와대 선임행정관, 배강욱 당대표 특보 등은 정 후보 선거사무소를 방문해 '원팀 협약'을 체결했다. 이들은 오는 6·3 지방선거에서 정 후보의 승리를 위해 힘을 모으기로 뜻을 모았다.이번 협약은 경선 이후 당내 결속을 다지는 첫 공식 행보라는 점에서 의미가 크다. 정명근 후보는 경선 과정에서 제기됐던 내부 갈등과 이견을 "민주주의의 자연스러운 과정"으로 규정하면서도, 이제는 "화성의 미래를 위해 힘을 하나로 모아야 할 시점"이라고 강조해 왔다.앞서 정명근 후보는 지난 11~12일 이틀간 진행된 경선에서 권리당원과 일반 시민 모두에게서 고른 지지를 얻으며 과반 득표로 본선 후보로 확정됐다. 당시 그는 "과반의 압도적인 지지를 보내준 시민과 당원에게 머리 숙여 감사드린다"며 "함께 선전한 후보들에게도 깊이 감사한다"고 밝힌 바 있다. 동시에 "후보들의 비전과 공약을 적극 반영해 더불어민주당의 이름으로 하나 된 '원팀'을 구성하겠다"며 통합 의지를 분명히 했다.이날 협약은 그 발언을 실제 행동으로 옮긴 셈이다.정명근 후보는 협약식에서 "세 후보의 원팀 구성을 위한 결단을 환영한다"며 "각 후보의 정책과 공약 비전을 이어받아 더 빠르고 더 많이 실천하겠다"고 밝혔다. 이어 "이번 화성시장 선거에서 반드시 승리해 민주당의 가치와 화성의 미래를 실현하고 대한민국 1등 도시로 자리매김하도록 하겠다"고 강조했다.경선 경쟁자들도 한목소리로 결속을 강조했다. 김경희 전 의장은 "오늘 원팀 결성으로 우리는 하나가 됐다"며 "원팀 정신으로 올바른 선거문화를 정착시키고 지역에 민주당의 흐름을 확산시키자"고 말했다. 진석범 전 선임행정관은 "과거 단일화 경험처럼 이번에도 정 후보를 도와 승리를 이끌겠다"며 "경선 과정의 앙금을 모두 잊고 함께 나아가자"고 호소했다. 배강욱 특보 역시 "단일화의 힘으로 하나 된 모습을 보여주자"고 힘을 보탰다.정명근 후보의 '원팀' 구축은 단순한 선언을 넘어 본선 전략의 핵심 축으로 읽힌다. 지방선거에서 당내 결속은 승패를 가르는 중요한 변수로 꼽히기 때문이다. 특히 경선이 치열할수록 후유증 관리가 중요해지는데, 이번 협약은 그 리스크를 선제적으로 차단하려는 의도로 풀이된다.정 후보가 경선 직후부터 경쟁 후보들의 공약을 수용하겠다고 밝힌 점도 주목된다. 이는 지지층을 흡수하는 동시에 정책 경쟁력을 확장하려는 전략이다. 단순한 '인적 결합'을 넘어 '정책 통합'까지 병행하겠다는 메시지이기 때문이다.또한 이날 협약에 참여한 인사들이 각기 다른 정치적 기반과 지지층을 갖고 있다는 점에서, 향후 선거운동 과정에서 조직력 확대 효과도 기대된다. 경선 과정에서 분산됐던 당내 지지세를 하나로 묶어내는 것이 본선 초반 판세 형성에 유리하게 작용할 수 있다.이에 따라 정명근 후보가 경선에서 확보한 당심과 민심을 바탕으로, 통합 이미지를 넘어 미래 비전을 얼마나 설득력 있게 제시하느냐가 본선 경쟁력을 좌우할 전망이다.결국 이번 '원팀 협약'은 경선의 끝이자 본선의 시작을 알리는 신호탄인 셈이다. 경쟁을 마친 민주당 화성시장 후보 진영이 얼마나 빠르게 하나의 팀으로 재편되고, 그 힘을 외부로 확장해 나갈 수 있을지 주목된다.