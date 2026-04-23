울산시내버스 이용객, 노선 개편 후 8.3% 증가 "85대 증차할 것"

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장이 23일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 시민 편익을 위한 시내버스 정책에 대해 브리핑 하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

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울산광역시 시내버스의 올해 3월 기준 하루 평균 이용객은 23만5000여 명으로 지난 2024년 3월 21만7000여 명, 2025년 3월 20만9000여 명과 비교해 크게 늘었고, 노선 개편 이전인 지난 2024년 같은 달과 비교하면 8.3% 증가한 것으로 나타났다.특히 지난 3월 20일에는 하루 이용객 29만여 명을 기록하며 단일 하루 기준 역대 최다 이용객 수를 달성했다. 현재 시내버스가 울산의 유일한 대중교통수단이며, 최근 10년간 울산 인구 연평균 1.21% 감소, 승용차 연평균 2.04% 증가, 시내버스 이용객 연평균 4.4% 감소라는 구조적 흐름 속에서 나타난 반등이라 의미가 있다.김두겸 울산시장은 23일 오후 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이같은 통계 결과를 밝히고 "버스는 교통약자들의 소중한 발이며 누군가에게는 생계의 기반인 만큼, 시민들께서 '버스가 정말 달라졌다'고 체감하실 때까지 멈추지 않고 혁신해 나갈 것"이라고 밝혔다.특히 "인구 1만 명당 버스 대수도 다른 특·광역시는 7.2대인데 반해 울산은 6.4대에 불과하다"며 "이에 다른 특·광역시와 동일한 수준으로 약 85대의 버스를 증차해서 배차 간격을 줄이고, 과밀노선에는 버스를 추가 투입할 계획"이라며 "이와 함께, 교통복지 정책도 확대하겠다"고 밝혔다.김 시장은 최근 버스 노선 전면 개편에 대해 "울산은 광역시 승격 이후 주거지역이 팽창하고, 산업단지가 확대되는 등 교통 여건이 많은 변화를 겪었다"며 "이런 상황에서, 그때그때 임기응변식으로 노선을 조정하다 보니 버스 노선이 점점 길어지고 구불구불해졌다"고 진단했다.이어 "불합리한 노선을 개편하려는 시도는 지난 2006년부터 있었지만 정치적인 부담 때문에 실제 시행되지는 않았다"며 "제가 시장이 된 2022년에는 민선 7기 때 시작한 용역이 완료되는 시점이었고 용역 결과를 바탕으로 각계각층의 전문가와 주민 의견을 수렴한 후 2024년 12월, 전면 개편을 단행했다"고 덧붙였다.그러면서 "여러 요인을 반영해서 노선을 효율적으로 배분하다 보니 편리해진 지역도 있는 반면 다소 불편해진 지역도 생긴 것으로 안다"며 "시민 불편을 최소화하기 위해 지금까지 4차례의 미세조정을 거쳤고 앞으로도 계속 조정해 나갈 예정"이라고 밝혔다.김 시장은 "개편 이후 지표상으로는 여러 개선된 점들이 나타나고 있지만, 일부에서는 아직도 정치 쟁점화하고 있다"며 "무조건 잘못되었다고 평가하며 선동하는 것은 올바른 정치 행태가 아니다. 진짜 주목해야 할 것은, '버스 이용객 증가'라는 긍정적인 지표가 나타났다는 사실"이라고 밝혔다.김 시장은 버스 이용객 증가에 대해 "노선을 개편한 지 1년이 지나면서 상황이 많이 안정화되었고, 고유가에 따른 대중교통 이용객 증가, 어르신 시내버스 무료 사업 확대 등이 복합적 요인으로 작용한 것으로 분석된다"며 "버스 이용자가 많이 늘어난 만큼 계속 모니터링하면서 부족한 점은 개선하고 보완책도 마련하겠다"고 밝혔다.한편 브리핑에 따르면 현재 70세 이상 어르신 무료사업 시행 이후 이용 증가는 물론 지역 경제 활성화, 도시활력 증진 등 가시적 성과가 나타나고 있다.이를 바탕으로 울산시는 무료 지원 대상을 65세 이상으로 확대하고, 청소년(13~18세)에 대해서는 50% 할인된 요금을 적용할 계획이다. 이 경우 65~69세 약 8만 4000여 명과 청소년 약 6만7000여 명 등 총 15만 1000여 명이 추가로 혜택을 받을 것으로 예상된다.앞서 울산시는 지난 2024년 9월부터 어린이를 대상으로, 2025년 7월부터는 75세 이상 어르신에게, 2026년 2월에는 70세 이상까지 대상을 확대해 시내버스 무료사업을 실시하고 있다.이를 통해 하루 평균 어린이는 5000여 명, 70세 이상 어르신은 약 4만여 명이 시내버스를 이용하고 있으며, 어르신의 경우 전체 대상자의 33%가 매일 버스를 이용하는 것으로 집계됐다.