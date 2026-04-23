심령 스팟 찾아가고 심박수 재고... 젠지 세대가 공포영화 즐기는 법

큰사진보기 ▲영화 <살목지> 스틸컷 ⓒ ㈜쇼박스 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <살목지> 후기 ⓒ 엑스(옛 트위터) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 칼럼은 브런치에도 실립니다. 글쓴이(이인혜)는 12년차 대중문화 에디터입니다.

공포 영화의 전통적인 흥행 공식이 완전히 무너졌다. '공포영화는 여름'이라는 고정관념을 깨고, 4월 극장가에 등판한 영화 <살목지>가 지난 8일 개봉한 후 159만 관객을 돌파하며(4월 23일 기준) 박스오피스를 장악했다.이 이례적인 돌풍의 중심에는 '젠지(Gen Z, 1997년부터 2012년 사이에 태어난 디지털 네이티브 세대)'가 있다. CGV 연령별 예매 분포를 보면(4월 19일 기준) 20대 비율이 40%에 육박할 정도로 압도적이다. 이들은 극장에 가만히 앉아 무서움을 참고 견디는 관객이 아니다. <살목지>의 흥행은 영화가 단순히 무서워서가 아니라, 젠지 세대가 이 영화를 자신들만의 확실한 '놀잇감'으로 삼았기 때문에 가능했다.가장 눈에 띄는 징후는 극장 안팎에서 벌어지는 '리액션의 전시'와 '밈(Meme)화'다. 영화는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히면서, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 겪게 되는 이야기를 그렸는데, 영화를 관람한 이들은 단순히 "놀랐다"는 감상평 대신, 스마트워치의 '심박수가 높음(110BPM 이상)' 화면을 캡처하거나 팝콘을 흘린 현장 사진을 찍어 올리는 방식으로 자신의 생리적 공포를 생생하게 인증한다.나아가 이들은 공포라는 감정 자체를 유쾌한 놀이로 치환한다. 현재 소셜 미디어에서는 <살목지>를 둘러싼 '가짜 광기'와 '진짜 광기'를 구분하는 밈이 화제다. 영화를 보고 전혀 무섭지 않았다고 허세를 부리는 쪽이 '가짜 광기'라면, 극장 문을 나서자마자 심야의 실제 예산 살목지로 차를 모는 것이야말로 '진짜 광기'라며 서로를 부추기는 식이다.심지어 영화의 핵심 소재인 '물(水)'을 사주팔자와 엮어 "사주에 수 기운이 부족한 사람에게 운이 트이는 영화"라는 기상천외한 해석까지 덧붙인다. 창작자가 의도한 공포가 관객들의 손을 거쳐 완벽한 서브컬처 코미디로 재조립되는 순간이다.이러한 젠지 세대의 능동적인 소비 행태는 실제 흥행 지표로도 증명된다. CGV가 공개한 관람 데이터에 따르면 <살목지>의 10대 관객 비율은 10.7%로, 지난해 공포 흥행작 <노이즈>의 10대 비율(6.9%)을 웃돌았다. 특히 눈여겨볼 대목은 13.8%에 달하는 3인 이상 단체 관람률이다. 이는 영화관이 더 이상 혼자 숨죽여 두려움을 마주하는 곳이 아니라, 또래 집단이 다 함께 몰려가 공포를 체험하고 리액션을 공유하는 거대한 '놀이판'으로 변모했음을 보여준다.무엇보다 이들의 소비는 이러한 온라인상의 밈이 스크린 밖 오프라인으로 튀어나올 때 진정한 폭발력을 지닌다. 이상민 감독은 실제 지명(살목지) 사용에 대한 부담감을 털어놓은 바 있으나, 젠지 세대는 감독의 우려를 비웃듯 농담으로 소비되던 '진짜 광기'를 기어코 현실에서 실행에 옮긴다.자정 무렵 실제 예산의 저수지에 200여 대의 차량이 몰려들어 텐트를 치는 진풍경이 벌어지고, 온라인상에서는 "심령 스팟도 K-관광지화되면 별거 아니다"라며 거대한 '살목지 가는 길' 표지판 사진이 공유된다.야간에 살목지를 찾는 사람들이 늘어나면서 충남 예산군은 15일 공식 계정을 통해 야간 안전사고 예방을 위해 살목지 야간 방문을 통제한다고 밝혔다. 현장 안전관리 강화를 위해 차량 24시간 통제와 오후 6시 이후 보행자 통행금지 조치를 시행한다. 관람객의 야영과 취사를 막기 위해 지자체 공무원들이 직접 숏폼 챌린지 영상까지 제작하는 현실은 허구의 영화가 현실의 공간에 미치는 영향을 단적으로 보여준다.결국 <살목지> 신드롬은 웰메이드 호러물이 거둔 성취를 넘어, 젠지 세대가 미디어를 어떻게 장악하고 소비하는지 보여주는 보고서에 가깝다. 이들은 영화를 수동적으로 소비하지 않고, 장르를 비틀고 해체하여 자신들만의 소셜 미디어 장난감으로 재조립했다. 그렇게 보면, 이제 대중문화 시장에서 콘텐츠의 생명력은 관객의 손에서 얼마나 흥미로운 놀잇감으로 변모하느냐에 달려있다.