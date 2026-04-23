"접경의 희생, 이제는 보상으로"… 추미애 '평화지대' 전환 약속

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 후보를 비롯해 우상호 강원특별자치도지사 후보, 박찬대 인천광역시장 후보 등 더불어민주당 접경지역 광역단체장 후보들이 23일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 '접경지역의 평화와 번영을 위한 평화지대 공동 협약'을 발표한 가운데, 추미해 후보가 발언하고 있다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 후보, 우상호 강원특별자치도지사 후보, 박찬대 인천광역시장 후보 등 더불어민주당 접경지역 광역단체장 후보들이 23일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 '접경지역의 평화와 번영을 위한 평화지대 공동 협약'을 발표했다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 후보를 비롯해 우상호 강원특별자치도지사 후보, 박찬대 인천광역시장 후보 등 더불어민주당 접경지역 광역단체장 후보들이 23일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 '접경지역의 평화와 번영을 위한 평화지대 공동 협약'을 발표한 가운데, 추미해 후보가 발언하고 있다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

더불어민주당 접경지역 광역단체장 후보들이 23일 국회에서 공동 협약을 발표하며, 오랜 기간 안보를 이유로 희생을 감내해 온 접경지역을 '상생과 번영의 평화지대'로 전환하겠다는 구상을 공식화했다. 특히 추미애 경기도지사 후보는 "특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다"며 접경지역 주민 삶의 회복을 최우선 과제로 내세웠다.이날 오전 국회 소통관에서 열린 기자회견에는 추미애 후보를 비롯해 우상호 강원특별자치도지사 후보, 박찬대 인천광역시장 후보가 참석해 '접경지역의 평화와 번영을 위한 평화지대 공동 협약'을 발표했다. 세 후보는 DMZ 일대를 중심으로 한 접경지역을 한반도 평화경제의 핵심 거점으로 재구성하고, 제도 개선과 정책 협력을 통해 지역 발전을 공동 추진하겠다는 데 뜻을 모았다.특히 추미애 후보는 경기도 접경지역이 갖는 상징성과 현실을 동시에 짚었다. 그는 "경기도는 한반도의 중심이자 접경지역의 핵심 지대"라며 김포·파주·연천을 비롯해 고양·양주·동두천·포천·가평 등 접경지역 주민들을 언급했다.추미애 후보는 "이 지역 도민들은 오랜 기간 안보를 위해 특별한 희생을 감내해 온 귀한 분들"이라며 "'특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다'는 (이재명) 대통령의 말씀처럼 이제는 국가가 도민 여러분께 무언가를 돌려드려야 할 시기"라고 강조했다. 추 후보는 이어 "도민 여러분의 삶이 제자리를 찾을 때 이 땅에 진정한 평화가 온다"고 말해, 평화를 단순한 안보 개념이 아닌 '삶의 문제'로 확장해 해석했다.이는 접경지역 정책의 방향을 기존의 군사·안보 중심에서 생활과 경제 중심으로 전환하겠다는 메시지로 읽힌다.추미애·우상호·박찬대 세 후보가 함께 발표한 공동 협약의 핵심은 접경지역의 재정의다. 협약문은 접경지역을 '상생과 번영의 평화지대'로 명명하고, 주민 권익 증진과 지역 경제 활성화를 위한 제도 개선을 공동으로 추진하겠다고 밝혔다.또한 강원·경기·인천 접경지역을 DMZ와 연계해 한반도 평화경제의 핵심 거점으로 재정립하고, 자연·안보·관광이 공존하는 'DMZ 생태 평화 관광' 활성화에 협력하기로 했다. 이를 위해 광역단체장 협의체를 구성해 정책 공조를 강화하겠다는 방침도 포함됐다.이는 단순한 선언을 넘어, 접경지역을 규제와 제한의 공간에서 성장과 기회의 공간으로 전환하겠다는 정치적 의지를 담은 것으로 평가된다.이번 공동 협약은 접경지역을 둘러싼 기존의 '안보 부담' 프레임을 '평화와 경제'로 전환하려는 시도라는 점에서 의미가 있다.추미애 후보는 특히 실행 의지를 강조했다. 그는 "평화지대에 거주하는 도민들을 직접 찾아뵙고, 제가 할 수 있는 일을 찾고 실행하겠다"고 밝혔다. 단순한 정책 구상에 그치지 않고 현장에서 문제를 해결하겠다는 접근이다.또한, 추미애 후보는 '보상'과 '삶의 회복'을 전면에 내세우며, 접경지역 정책의 새로운 방향성을 제시하고 있다. 추 후보는 이날 "도민들의 희생과 헌신에 깊이 감사드린다"며 "상생과 번영의 평화지대로 나아가는 여정에 끝까지 함께하겠다"고 약속했다. 접경지역 정책을 선거 공약 수준이 아닌 '정치적 책무'로 인식하고 있다는 의미로 해석된다.경기도가 접경지역의 상당 부분을 차지하고 있다는 점에서, 추미애 후보의 구상은 향후 수도권 북부 발전 전략과도 맞물릴 가능성이 클 것으로 보인다.