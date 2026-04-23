정동영, '기밀 누설' 공세에 작심 반박 "정보유출론 지나친 정략... 의도 있을 것"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 23일 서울 종로 수운회관에서 박인준 한국종교인평화회의(KCRP) 대표회장을 예방하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

정동영 통일부 장관은 23일, 북한 '구성 우라늄 농축시설' 발언으로 불거진 논란에 대해 "국익을 해치는 것"이라고 반박했다.정 장관은 이날 오전 서울 종로구 한국종교인평화회의(KCRP) 대표회장인 박인준 천도교 교령을 예방한 후 기자들과 만나 관련 논란이 "지나친 정략이자 국익을 해치는 행위"라며 이같이 밝혔다.정 장관은 "문제를 일으킨 사람은 미국일 수도, 우리 내부일 수도 있다"면서 "의도가 있을 것"이라고 말했다.정 장관은 미국의 대북 정보 공유 제한에 대해 "과거에도 간헐적으로 그런 일이 있었지만 알려지지 않고 넘어갔다"면서 "자꾸 논란을 키우는 것은 재미는 있을지 모르지만 국익을 해치는 것"이라고 지적했다.'구성 핵시설 발언으로 한미관계에 우려가 커졌다'는 지적에는 "(미국 측에) 충분히 설명했고 객관적인 증거 자료가 다 나와있다"며 "더 문제가 되리라 생각하지 않는다"고 말했다.정 장관은 또 "구성은 10년 전부터 수많은 연구기관과 전문가들이, 심지어 미국 의회 보고서에도 언급됐다. 이미 뉴스에도 나온 내용인데 기밀로 볼 수 없다"고 항변했다.국민의힘이 자신을 경질하라는 요구를 하고 있는 것에 대해서는 "지나친 정략"이라고 지적하면서, 과거 인사청문회와 상임위에서 구성을 언급했을 당시에는 아무런 문제 제기가 없었다고 지적했다. 그러면서 정 장관은 "과연 이런 논란, 분쟁을 벌이는 것이 국익에 부합하는가"라고 목소리를 높이기도 했다.정 장관은 "본질은 북핵 문제의 심각성"이라며 "북핵을 멈추기 위해선 제재와 압박, 봉쇄 대신 대화와 협상으로의 전환이 시급하다"고 밝혔다.그는 특히 "트럼프 대통령의 중국 방문 계기에 북미 대화의 계기를 만들어야 한다는 것이 통일부와 나의 생각"이라고 강조했다.